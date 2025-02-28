https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html

Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны

Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 28.02.2025

Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны

Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:04:00+03:00

2025-02-28T09:04:00+03:00

2025-02-28T12:56:00+03:00

китай

россия

пекин

ван и (политик)

сергей шойгу

си цзиньпин

оон

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которая проходит в Пекине. "Наши страны как основные победительницы Второй мировой войны и постоянные члены Совбеза ООН должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, поддерживать мир во всем мире и содействовать развитию нашей планеты", - отметил глава МИД КНР. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин, оон, в мире