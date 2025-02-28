Рейтинг@Mail.ru
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 28.02.2025 (обновлено: 12:56 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны - РИА Новости, 28.02.2025
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны
Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:04:00+03:00
2025-02-28T12:56:00+03:00
китай
россия
пекин
ван и (политик)
сергей шойгу
си цзиньпин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002184703_0:124:1782:1126_1920x0_80_0_0_76536f9fdee22a68c444cde6c10486c0.jpg
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которая проходит в Пекине. "Наши страны как основные победительницы Второй мировой войны и постоянные члены Совбеза ООН должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, поддерживать мир во всем мире и содействовать развитию нашей планеты", - отметил глава МИД КНР. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
https://ria.ru/20241213/kitaj-1988949575.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002184703_0:122:1339:1126_1920x0_80_0_0_39af4c09130e8cb048036afced7d7d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей шойгу, си цзиньпин, оон, в мире
Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, ООН, В мире
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны

Ван И: РФ и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которая проходит в Пекине.
"Наши страны как основные победительницы Второй мировой войны и постоянные члены Совбеза ООН должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, поддерживать мир во всем мире и содействовать развитию нашей планеты", - отметил глава МИД КНР.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Китай и Россия придерживаются верного взгляда на итоги войны, заявил посол
13 декабря 2024, 06:22
 
КитайРоссияПекинВан И (политик)Сергей ШойгуСи ЦзиньпинООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала