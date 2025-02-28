Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны
Ван И: РФ и КНР должны отстаивать итоги Второй мировой войны
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Россия и Китай как страны-победительницы должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, которая проходит в Пекине.
"Наши страны как основные победительницы Второй мировой войны и постоянные члены Совбеза ООН должны отстаивать итоги Второй мировой войны и историческую правду, поддерживать мир во всем мире и содействовать развитию нашей планеты", - отметил глава МИД КНР.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
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13 декабря 2024, 06:22