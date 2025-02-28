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Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.02.2025
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11:57 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/putin-2002164289.html
Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу
Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.02.2025
Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:57:00+03:00
2025-02-28T11:57:00+03:00
россия
китай
индонезия
сергей шойгу
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си Цзиньпином договорённостей по широкому кругу вопросов. "Прежде всего, передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина, который высоко ценит сложившиеся с вами доверительные дружеские и рабочие отношения и держит на контроле реализацию достигнутых с вами договорённостей по широкому кругу вопросов", - сказал Шойгу в беседе с Си Цзиньпином. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
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россия, китай, индонезия, сергей шойгу, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Индонезия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу

Шойгу: Путин контролирует реализацию достигнутых с Си Цзиньпином договоренностей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си Цзиньпином договорённостей по широкому кругу вопросов.
"Прежде всего, передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина, который высоко ценит сложившиеся с вами доверительные дружеские и рабочие отношения и держит на контроле реализацию достигнутых с вами договорённостей по широкому кругу вопросов", - сказал Шойгу в беседе с Си Цзиньпином.
Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Вчера, 08:12
 
РоссияКитайИндонезияСергей ШойгуВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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