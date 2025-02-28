https://ria.ru/20250228/putin-2002164289.html

Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу

Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.02.2025

Путин контролирует реализацию договоренностей с Си Цзиньпином, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:57:00+03:00

2025-02-28T11:57:00+03:00

2025-02-28T11:57:00+03:00

россия

китай

индонезия

сергей шойгу

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин держит на контроле реализацию достигнутых с председателем Китая Си Цзиньпином договорённостей по широкому кругу вопросов. "Прежде всего, передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина, который высоко ценит сложившиеся с вами доверительные дружеские и рабочие отношения и держит на контроле реализацию достигнутых с вами договорённостей по широкому кругу вопросов", - сказал Шойгу в беседе с Си Цзиньпином. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.

https://ria.ru/20250228/kitay-2002105601.html

россия

китай

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россия, китай, индонезия, сергей шойгу, владимир путин, си цзиньпин, в мире