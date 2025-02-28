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Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине - РИА Новости, 28.02.2025
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12:33 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/peregovory-2002177986.html
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине - РИА Новости, 28.02.2025
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине
Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:33:00+03:00
2025-02-28T12:33:00+03:00
в мире
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пекин
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. На встрече Шойгу заявил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю, подчеркнув, что сотрудничество России и Китая не направлено против других и является образцом отношений между двумя великими державами мира. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
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в мире, китай, россия, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик)

Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский флаг в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине.
На встрече Шойгу заявил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю, подчеркнув, что сотрудничество России и Китая не направлено против других и является образцом отношений между двумя великими державами мира.
Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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В миреКитайРоссияПекинСергей ШойгуСи ЦзиньпинВан И (политик)
 
 
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