https://ria.ru/20250228/peregovory-2002177986.html
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине - РИА Новости, 28.02.2025
Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине
Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:33:00+03:00
2025-02-28T12:33:00+03:00
2025-02-28T12:33:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
сергей шойгу
си цзиньпин
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. На встрече Шойгу заявил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю, подчеркнув, что сотрудничество России и Китая не направлено против других и является образцом отношений между двумя великими державами мира. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.
https://ria.ru/20250228/kitay-2002105601.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Пекин, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин, Ван И (политик)