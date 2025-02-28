https://ria.ru/20250228/peregovory-2002177986.html

Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине

Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине - РИА Новости, 28.02.2025

Переговоры Шойгу и Си Цзиньпина завершились в Пекине

Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:33:00+03:00

2025-02-28T12:33:00+03:00

2025-02-28T12:33:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

сергей шойгу

си цзиньпин

ван и (политик)

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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. На встрече Шойгу заявил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю, подчеркнув, что сотрудничество России и Китая не направлено против других и является образцом отношений между двумя великими державами мира. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И.

https://ria.ru/20250228/kitay-2002105601.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, сергей шойгу, си цзиньпин, ван и (политик)