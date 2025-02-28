https://ria.ru/20250228/pekin-2002104008.html

В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая

В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая - РИА Новости, 28.02.2025

В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая

В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:39:00+03:00

2025-02-28T07:39:00+03:00

2025-02-28T12:54:00+03:00

россия

китай

пекин

сергей шойгу

ван и (политик)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И.Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию "Дяоюйтай" для переговоров с китайским министром. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщали, что секретарь СБ приехал в Пекин с визитом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И для обсуждения двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности и международных и региональных проблем.

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

россия

китай

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), си цзиньпин