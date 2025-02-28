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В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая - РИА Новости, 28.02.2025
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07:39 28.02.2025 (обновлено: 12:54 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/pekin-2002104008.html
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая - РИА Новости, 28.02.2025
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая
В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:39:00+03:00
2025-02-28T12:54:00+03:00
россия
китай
пекин
сергей шойгу
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И.Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию "Дяоюйтай" для переговоров с китайским министром. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщали, что секретарь СБ приехал в Пекин с визитом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И для обсуждения двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности и международных и региональных проблем.
https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html
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россия, китай, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), си цзиньпин
Россия, Китай, Пекин, Сергей Шойгу, Ван И (политик), Си Цзиньпин
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая

В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И.
Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию "Дяоюйтай" для переговоров с китайским министром.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза сообщали, что секретарь СБ приехал в Пекин с визитом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И для обсуждения двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности и международных и региональных проблем.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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