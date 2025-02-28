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Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии - РИА Новости, 28.02.2025
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18:10 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/konyukhov-2002297740.html
Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии
Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии - РИА Новости, 28.02.2025
Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии
Российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости его сын и глава штаба Оскар Конюхов. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:10:00+03:00
2025-02-28T18:10:00+03:00
австралия
тихий океан
новая зеландия
федор конюхов
россия
в мире
путешествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости его сын и глава штаба Оскар Конюхов. Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. "Сегодня важная веха для Федора Конюхова и всего проекта: до предполагаемой точки финиша в Западной Австралии остались 6,8 тысячи километров (по прямой - ред.) и за кормой лодки "Акрос" - 6,8 тысячи километров по прямой (по факту более 8 тысяч километров - ред.). Таким образом Конюхов преодолел важную психологическую отметку: половина пути, или - как принято говорить - экватор пройден. С этого момента мили (километры - ред.) до финиша будут сокращаться", - сказал РИА Новости Оскар Конюхов. Он привел полученное от путешественника сообщение: "Смотрю на небо, вспоминаю, как летел над этим океаном на воздушном шаре в 2016 году". Как отмечает штаб Конюхова, на сегодняшний день в активе у путешественника - пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос за 46 дней, пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена) за 160 дней, пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн за 154 дня.
https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html
австралия
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австралия, тихий океан, новая зеландия, федор конюхов, россия, в мире, путешествия
Австралия, Тихий океан, Новая Зеландия, Федор Конюхов, Россия, В мире, Путешествия
Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии

Путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии

© Фото : Клуб полярных путешествийФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Клуб полярных путешествий
Федор Конюхов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости его сын и глава штаба Оскар Конюхов.
Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
Встреча Федора Конюхова с амурским тигром в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра
24 сентября 2024, 08:01
"Сегодня важная веха для Федора Конюхова и всего проекта: до предполагаемой точки финиша в Западной Австралии остались 6,8 тысячи километров (по прямой - ред.) и за кормой лодки "Акрос" - 6,8 тысячи километров по прямой (по факту более 8 тысяч километров - ред.). Таким образом Конюхов преодолел важную психологическую отметку: половина пути, или - как принято говорить - экватор пройден. С этого момента мили (километры - ред.) до финиша будут сокращаться", - сказал РИА Новости Оскар Конюхов.
Он привел полученное от путешественника сообщение: "Смотрю на небо, вспоминаю, как летел над этим океаном на воздушном шаре в 2016 году".
Как отмечает штаб Конюхова, на сегодняшний день в активе у путешественника - пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос за 46 дней, пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена) за 160 дней, пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн за 154 дня.
Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).

На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.

Пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).

На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.

© РИА Новости / Илья Тимин
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.

Команда изучает лед на пригодность к старту. Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.

© РИА Новости / Илья Тимин
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.

© РИА Новости / Илья Тимин
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Путь до Северного полюса — 800 километров.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года.

Путь до Северного полюса — 800 километров.

© РИА Новости / Илья Тимин
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.

Путешественник Федор Конюхов (справа) и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.

© РИА Новости / Илья Тимин
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года.

После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
8 из 8

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).

На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
2 из 8

До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
3 из 8

Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
4 из 8

В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
5 из 8

Путь до Северного полюса — 800 километров.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
6 из 8

Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
7 из 8

После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
АвстралияТихий океанНовая ЗеландияФедор КонюховРоссияВ миреПутешествия
 
 
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