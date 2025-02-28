https://ria.ru/20250228/konyukhov-2002297740.html

Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии

Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии - РИА Новости, 28.02.2025

Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии

Российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости его сын и глава штаба Оскар Конюхов. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:10:00+03:00

2025-02-28T18:10:00+03:00

2025-02-28T18:10:00+03:00

австралия

тихий океан

новая зеландия

федор конюхов

россия

в мире

путешествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909834275_0:44:1132:681_1920x0_80_0_0_f46d8c45cfbc7026b6d510c41acbed05.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути от мыса Горн до Австралии, сообщил РИА Новости его сын и глава штаба Оскар Конюхов. Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. "Сегодня важная веха для Федора Конюхова и всего проекта: до предполагаемой точки финиша в Западной Австралии остались 6,8 тысячи километров (по прямой - ред.) и за кормой лодки "Акрос" - 6,8 тысячи километров по прямой (по факту более 8 тысяч километров - ред.). Таким образом Конюхов преодолел важную психологическую отметку: половина пути, или - как принято говорить - экватор пройден. С этого момента мили (километры - ред.) до финиша будут сокращаться", - сказал РИА Новости Оскар Конюхов. Он привел полученное от путешественника сообщение: "Смотрю на небо, вспоминаю, как летел над этим океаном на воздушном шаре в 2016 году". Как отмечает штаб Конюхова, на сегодняшний день в активе у путешественника - пересечение Атлантического океана с востока на запад от острова Ла Гомера (Канарские острова) до острова Барбадос за 46 дней, пересечение Тихого океана с востока на запад от Южной Америки, Чили (Кон Кон) до Австралии (Мулулаба, к северу от Брисбена) за 160 дней, пересечение Тихого океана с запада на восток от Новой Зеландии (порт Данидин) до мыса Горн за 154 дня.

https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

австралия

тихий океан

новая зеландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, тихий океан, новая зеландия, федор конюхов, россия, в мире, путешествия