Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).
На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.
Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).
На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.
Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.
Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.
До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".
До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".
Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.
Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.
В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.
В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.
Путь до Северного полюса — 800 километров.
Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.
Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.
После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.
После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.