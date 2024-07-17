https://ria.ru/20240717/polet-1960333061.html

Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете

Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете - РИА Новости, 17.07.2024

Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:05

2024-07-17T20:05

2024-07-17T20:06

фото

федор конюхов

северный полюс

земля франца-иосифа

арктика

российская академия наук

путешествия

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Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс. Подробности экспедиции — в фотоленте ria.ru.

северный полюс

земля франца-иосифа

арктика

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2024

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