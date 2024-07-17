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Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете - РИА Новости, 17.07.2024
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20:05 17.07.2024 (обновлено: 20:06 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/polet-1960333061.html
Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете
Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете - РИА Новости, 17.07.2024
Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:05
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фото
федор конюхов
северный полюс
земля франца-иосифа
арктика
российская академия наук
путешествия
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Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс. Подробности экспедиции — в фотоленте ria.ru.
северный полюс
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фото, фото, федор конюхов, северный полюс, земля франца-иосифа, арктика, российская академия наук, путешествия, рекорды
Фото, Федор Конюхов, Северный полюс, Земля Франца-Иосифа, Арктика, Российская академия наук, Путешествия, Рекорды

Мировой рекорд: Конюхов и Потапкин покорили Северный полюс на паралете

Читать ria.ru в
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс. Подробности экспедиции — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).

На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.

Пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету

Этот полет стал первым в истории достижением Северного полюса на мотопараплане (паралете).

На фото: пилот Игорь Потапкин подготавливает кабину паралета к полету.

© РИА Новости / Илья Тимин
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Перелет прошел от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

До места старта дуэт путешественников добирался на атомном ледоколе "50 лет Победы".

© РИА Новости / Илья Тимин
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3 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.

Команда изучает лед на пригодность к старту. Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Команда тщательно изучала местность на пригодность к взлету.

© РИА Новости / Илья Тимин
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

В районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — нашли подходящую льдину.

© РИА Новости / Илья Тимин
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5 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Путь до Северного полюса — 800 километров.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года.

Путь до Северного полюса — 800 километров.

© РИА Новости / Илья Тимин
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6 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.

Путешественник Федор Конюхов (справа) и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года

Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили рекордный полет с 7 на 8 июля 2024 года.

© РИА Новости / Илья Тимин
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7 из 8
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете (мотопараплане) от 86 градуса северной широты до точки географического Северного полюса 7-8 июля 2024 года.

После прибытия на Северный полюс Игорь Потапкин вместе с паралетом вернулись на борт ледокола. А Федор Конюхов остался на льдине с особой миссией — на одиночной дрейфующей полярной мини-станции он продолжит реализацию научной программы Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова.

© РИА Новости / Илья Тимин
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8 из 8
 
ФотоФедор КонюховСеверный полюсЗемля Франца-ИосифаАрктикаРоссийская академия наукПутешествияРекорды
 
 
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