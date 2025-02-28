Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kitay-2002230620.html
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях - РИА Новости, 28.02.2025
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:56:00+03:00
2025-02-28T14:56:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
сергей шойгу
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_65acc3accdf1557e514fe6b2d2cb2c8c.jpg
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Китай и Россия - это дружественные соседи, соединенные горами и реками, более того, это искренние друзья, прошедшие многократную закалку в испытаниях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20250228/shojgu-2002164467.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299396_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3579137b01ebd07b2814d998605099ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, си цзиньпин, сергей шойгу, ван и (политик)
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях

Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и России прошла многократную закалку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.
"Китай и Россия - это дружественные соседи, соединенные горами и реками, более того, это искренние друзья, прошедшие многократную закалку в испытаниях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Шойгу назвал отношения России и Китая образцовыми
Вчера, 11:58
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинСергей ШойгуВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала