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Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях - РИА Новости, 28.02.2025
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:56:00+03:00
2025-02-28T14:56:00+03:00
2025-02-28T14:56:00+03:00
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россия
си цзиньпин
сергей шойгу
ван и (политик)
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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Китай и Россия - это дружественные соседи, соединенные горами и реками, более того, это искренние друзья, прошедшие многократную закалку в испытаниях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20250228/shojgu-2002164467.html
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китай, россия, си цзиньпин, сергей шойгу, ван и (политик)
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Сергей Шойгу, Ван И (политик)
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и России прошла многократную закалку