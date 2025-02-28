https://ria.ru/20250228/kitay-2002230620.html

Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях

Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях - РИА Новости, 28.02.2025

Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях

Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:56:00+03:00

2025-02-28T14:56:00+03:00

2025-02-28T14:56:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

сергей шойгу

ван и (политик)

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ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китая и Россия являются искренними друзьями, чья дружба прошла многократную закалку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Китай и Россия - это дружественные соседи, соединенные горами и реками, более того, это искренние друзья, прошедшие многократную закалку в испытаниях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР. Шойгу, завершив рабочую поездку в Индонезию и Малайзию, в пятницу прибыл в Пекин с однодневным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И и заявил, что посетил Китай по поручению президента РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20250228/shojgu-2002164467.html

китай

россия

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китай, россия, си цзиньпин, сергей шойгу, ван и (политик)