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Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам

Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам - РИА Новости, 28.02.2025

Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:12:00+03:00

2025-02-28T08:12:00+03:00

2025-02-28T12:55:00+03:00

китай

россия

пекин

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ван и (политик)

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оон

брикс

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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. "Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога", - сказал Шойгу в приветственном слове. Он отметил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и её Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТЭС и других структур. "Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнёрам в их работе", - отметил Шойгу. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

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китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), владимир путин, оон, брикс, в мире