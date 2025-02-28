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Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:12:00+03:00
2025-02-28T08:12:00+03:00
2025-02-28T12:55:00+03:00
китай
россия
пекин
сергей шойгу
ван и (политик)
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. "Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога", - сказал Шойгу в приветственном слове. Он отметил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и её Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТЭС и других структур. "Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнёрам в их работе", - отметил Шойгу. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), владимир путин, оон, брикс, в мире
Китай, Россия, Пекин, Сергей Шойгу, Ван И (политик), Владимир Путин, ООН, БРИКС, В мире
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Шойгу назвал подходы РФ и КНР по ключевым международным проблемам созвучными