Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 28.02.2025 (обновлено: 12:55 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kitay-2002105601.html
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам - РИА Новости, 28.02.2025
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:12:00+03:00
2025-02-28T12:55:00+03:00
китай
россия
пекин
сергей шойгу
ван и (политик)
владимир путин
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002184703_0:124:1782:1126_1920x0_80_0_0_76536f9fdee22a68c444cde6c10486c0.jpg
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. "Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога", - сказал Шойгу в приветственном слове. Он отметил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и её Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТЭС и других структур. "Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнёрам в их работе", - отметил Шойгу. Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
https://ria.ru/20250225/tramp-2001351539.html
https://ria.ru/20250215/titan-1999073542.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002184703_0:122:1339:1126_1920x0_80_0_0_39af4c09130e8cb048036afced7d7d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, сергей шойгу, ван и (политик), владимир путин, оон, брикс, в мире
Китай, Россия, Пекин, Сергей Шойгу, Ван И (политик), Владимир Путин, ООН, БРИКС, В мире
Шойгу отметил совпадение подходов России и Китая по ключевым проблемам

Шойгу назвал подходы РФ и КНР по ключевым международным проблемам созвучными

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам.
"Хотел бы особо отметить, что прибыл в гостеприимный Китай по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Тот факт, что нашу встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, свидетельствует об особом характере двустороннего диалога", - сказал Шойгу в приветственном слове.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Разворот Трампа лишь укрепит связку России и Китая
25 февраля, 08:00
Он отметил, что у России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Государства выступают с солидарных позиций в рамках ООН и её Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТЭС и других структур.
"Признательны КНР за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году. Со своей стороны будем оказывать содействие китайским партнёрам в их работе", - отметил Шойгу.
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Ван И. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Титановый завод ОАО Корпорации ВСМПО-Ависма - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Свой расчет: Россия и Китай лишают Запад ключевого товара
15 февраля, 08:00
 
КитайРоссияПекинСергей ШойгуВан И (политик)Владимир ПутинООНБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала