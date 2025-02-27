Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/soltsne-2001988564.html
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 27.02.2025
На Земле началась слабая магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле после сильных выбросов плазмы на Солнце двумя днями ранее, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:32:00+03:00
2025-02-27T16:32:00+03:00
космос - риа наука
земля
москва
санкт-петербург
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:354:1020:928_1920x0_80_0_0_829d7bfa5c0e0f42e6f664b1216eec37.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле после сильных выбросов плазмы на Солнце двумя днями ранее, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв. "На Земле происходит слабая магнитная буря уровня G1 – G2, начавшаяся примерно в 14:30 по московскому времени. Точный балл пока не понятен, так как происходит обмен информацией между станциями мировой сети", - сказал Богачёв. По его словам, исходя из показаний мониторов солнечного ветра к Земле пришло облако плазмы, выброшенное Солнцем 25 февраля в ходе вспышки M3.6. По предварительным данным, наблюдающиеся сейчас геомагнитные возмущения могут продержаться несколько часов. "В настоящее время наблюдается рост зоны полярных сияний и опускание её в сторону средних широт, но говорить о возможности вечернего наблюдения сияний в Москве и Санкт-Петербурге пока преждевременно. Пока вероятности сохраняются на среднем уровне", - добавил учёный.
https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html
https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html
земля
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924599364_0:258:1020:1023_1920x0_80_0_0_88311d159532cb126bdd96efdbce8f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, москва, санкт-петербург, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Санкт-Петербург, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1 – G2

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле после сильных выбросов плазмы на Солнце двумя днями ранее, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"На Земле происходит слабая магнитная буря уровня G1 – G2, начавшаяся примерно в 14:30 по московскому времени. Точный балл пока не понятен, так как происходит обмен информацией между станциями мировой сети", - сказал Богачёв.
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В НАСА рассказали об астероиде, который может столкнуться с Землей
25 февраля, 12:46
По его словам, исходя из показаний мониторов солнечного ветра к Земле пришло облако плазмы, выброшенное Солнцем 25 февраля в ходе вспышки M3.6. По предварительным данным, наблюдающиеся сейчас геомагнитные возмущения могут продержаться несколько часов.
"В настоящее время наблюдается рост зоны полярных сияний и опускание её в сторону средних широт, но говорить о возможности вечернего наблюдения сияний в Москве и Санкт-Петербурге пока преждевременно. Пока вероятности сохраняются на среднем уровне", - добавил учёный.
Прохожие на фоне Солнца - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Ученые предупредили о страшных последствиях возвращения дыры на Солнце
10 февраля, 00:53
 
Космос - РИА НаукаЗемляМоскваСанкт-ПетербургРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала