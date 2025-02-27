https://ria.ru/20250227/soltsne-2001988564.html
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря - РИА Новости, 27.02.2025
На Земле началась слабая магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле после сильных выбросов плазмы на Солнце двумя днями ранее, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:32:00+03:00
2025-02-27T16:32:00+03:00
2025-02-27T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле после сильных выбросов плазмы на Солнце двумя днями ранее, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв. "На Земле происходит слабая магнитная буря уровня G1 – G2, начавшаяся примерно в 14:30 по московскому времени. Точный балл пока не понятен, так как происходит обмен информацией между станциями мировой сети", - сказал Богачёв. По его словам, исходя из показаний мониторов солнечного ветра к Земле пришло облако плазмы, выброшенное Солнцем 25 февраля в ходе вспышки M3.6. По предварительным данным, наблюдающиеся сейчас геомагнитные возмущения могут продержаться несколько часов. "В настоящее время наблюдается рост зоны полярных сияний и опускание её в сторону средних широт, но говорить о возможности вечернего наблюдения сияний в Москве и Санкт-Петербурге пока преждевременно. Пока вероятности сохраняются на среднем уровне", - добавил учёный.
https://ria.ru/20250225/luna-2001480828.html
https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html
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космос - риа наука, земля, москва, санкт-петербург, российская академия наук, вспышки на солнце
Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Санкт-Петербург, Российская академия наук, вспышки на Солнце
На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1 – G2