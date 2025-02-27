https://ria.ru/20250227/oge-2001936458.html

В Госдуме рекомендовали расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

В Госдуме рекомендовали расширить эксперимент по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 27.02.2025

В Госдуме рекомендовали расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате включить еще шесть регионов в законопроект о сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:48:00+03:00

2025-02-27T13:48:00+03:00

2025-02-27T14:15:00+03:00

госдума рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате включить еще шесть регионов в законопроект о сдаче ОГЭ в 2025 году только по русскому языку и математике, заявила глава комитета Ирина Белых."У вас пять, которые были… (А также) Краснодарский край, Липецкая область, Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка и Кемерово, Кузбасс. Общее число - 11… Мы поддержали все регионы, они каждый подали поправку", - сказала она журналистам.Белых отметила, что все поправки были поданы вовремя, до 26 февраля. "Они (регионы - ред.) предоставили нам документы, которые подтверждают, что они готовы выйти для участия в пилоте. Они проанализировали состояние отрасли СПО у себя в крае, республике или регионе и решили принять участие", - добавила Белых.Парламентарий также подчеркнула, что поправки, которые были поданы депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду", также учтены. "Меня радует, что мы все думаем в одном направлении… Они в таблице на отклонение, но они учтены в других редакциях по существу в поправках на принятие", - отметила депутат Госдумы.Законопроектом предлагается установить особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.Авторы инициативы отмечают, что законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных и местных бюджетов. Добавляется, что полномочиями по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.Также правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации. По его словам, в случае если данная инициатива покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить ее по всей России. Кроме того, Володин отметил, что действующая система образования выстроена таким образом, что начиная со средних классов дети готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным предметам, зачастую в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам. Но также председатель Госдумы подчеркнул, что есть ученики, кто добросовестно изучает всю школьную программу, что необходимо не только поддерживать, но и поощрять.

https://ria.ru/20250225/mesh-2001404324.html

https://ria.ru/20250212/volodin-1998830865.html

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госдума рф, общество, вячеслав володин, ирина белых, россия, краснодарский край, липецкая область