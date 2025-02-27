https://ria.ru/20250227/matvienko-2002034792.html

Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина

Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина - РИА Новости, 27.02.2025

Матвиенко передала Эрдогану устное послание от Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его ждут с визитом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:41:00+03:00

2025-02-27T18:41:00+03:00

2025-02-27T20:20:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его ждут с визитом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля. В четверг у нее прошла встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом."(Встреча) была очень интересная, очень содержательная. Я передала президенту Турции господину Эрдогану устное послание от президента России Владимира Владимировича Путина. Он просил меня ещё раз передать, что его очень ждут с визитом в Турции, называл его своим другом большим", - сказала Матвиенко журналистам.По словам законодателя, "мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения и это во многом влияет на характер российско-турецких отношений, на расширение нашего сотрудничества в самых разных сферах". Оно достаточно успешно развивается по ряду направлений. Оно вышло уже на уровень стратегического партнёрства, особенно в сфере энергетики, сказала Матвиенко.Сенатор отметила, что президент Турции полностью погружён в двустороннюю повестку. "Мы не только обсуждали дальнейшее развитие наших отношений, мы говорили о проблемах, которые сдерживают это развитие с учётом санкций, ограничений, давления, которое оказывается. Турция адекватно все воспринимает, и мы спокойно в рабочем режиме находим решение всех вопросов", - подчеркнула она.Матвиенко также рассказала, что президент Турции поддержал развитие более активное межрегионального взаимодействия, сотрудничества, чем занимается Совет Федерации."Наши лидеры поставили планку достичь взаимного товарооборота не менее 100 миллиардов долларов США. На сегодня, по итогу прошлого года, это пока 54 миллиарда. Но если мы устраним те препятствия, которые мешают нам в практическом плане работать, то, безусловно, такая возможность есть, и непродолжительное время для этого потребуется", - заключила спикер СФ.

https://ria.ru/20250227/erdogan-2002031954.html

https://ria.ru/20250227/turtsiya-2002051641.html

https://ria.ru/20250227/matvienko-2001942744.html

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