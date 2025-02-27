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В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона - РИА Новости, 27.02.2025
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16:11 27.02.2025 (обновлено: 17:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/maslenitsa-2001982937.html
В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона
В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона - РИА Новости, 27.02.2025
В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона
В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции... РИА Новости, 27.02.2025
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россия
донецк
борис джонсон
урсула фон дер ляйен
молодая гвардия единой россии
общество
эммануэль макрон
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский."У нас сейчас проходит масленичная неделя, и как раз с четверга начинаются самые активные гуляния. Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка. Ну и какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей", — сказал он. Джонсон, фон дер Ляйен и Макрон входят в число западных политиков, активно выступающих за передачу Киеву оружия, которым ВСУ в том числе обстреливают мирные города Донбасса.
https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html
россия
донецк
донецкая народная республика
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Сжигание чучел западных политиков в Донецке в честь Масленицы
В Донецке в честь Масленицы сожгли чучела Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона.
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россия, донецк, борис джонсон, урсула фон дер ляйен, молодая гвардия единой россии, общество, эммануэль макрон, донецкая народная республика, франция, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Россия, Донецк, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Молодая гвардия Единой России, Общество, Эммануэль Макрон, Донецкая Народная Республика, Франция, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона

В Донецке в честь Масленицы сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона

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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"У нас сейчас проходит масленичная неделя, и как раз с четверга начинаются самые активные гуляния. Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка. Ну и какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей", — сказал он.
Джонсон, фон дер Ляйен и Макрон входят в число западных политиков, активно выступающих за передачу Киеву оружия, которым ВСУ в том числе обстреливают мирные города Донбасса.
Сожжение чучел Зеленского и Байдена в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В ЛНР сожгли чучело Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
17 марта 2024, 14:30
 
РоссияДонецкБорис ДжонсонУрсула фон дер ЛяйенМолодая гвардия Единой РоссииОбществоЭммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаФранцияЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
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