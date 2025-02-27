https://ria.ru/20250227/maslenitsa-2001982937.html

В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона

В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона - РИА Новости, 27.02.2025

В Донецке на Масленицу сожгли чучела Джонсона и Макрона

В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:11:00+03:00

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2025-02-27T17:05:00+03:00

россия

донецк

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. В Донецке в честь празднования Масленицы сожгли чучела экс-премьера Британии Бориса Джонсона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил руководитель "Молодой гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский."У нас сейчас проходит масленичная неделя, и как раз с четверга начинаются самые активные гуляния. Сейчас с ребятами устраивали праздник Масленицы, раздавали блины, бублики, теплый чай, и все это делали в центре города Донецка. Ну и какая же Масленица без сожжения чучел, поэтому мы решили сжечь вот таких врагов нашей страны, врагов России, вот этих непослушных, нехороших товарищей", — сказал он. Джонсон, фон дер Ляйен и Макрон входят в число западных политиков, активно выступающих за передачу Киеву оружия, которым ВСУ в том числе обстреливают мирные города Донбасса.

https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html

россия

донецк

донецкая народная республика

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сжигание чучел западных политиков в Донецке в честь Масленицы В Донецке в честь Масленицы сожгли чучела Бориса Джонсона, Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона. 2025-02-27T16:11 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

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