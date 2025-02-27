https://ria.ru/20250227/kadyrov-2002028452.html

Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 27.02.2025

Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение наградить выживших членов экипажа самолёта Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре прошлого года. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:24:00+03:00

2025-02-27T18:24:00+03:00

2025-02-27T18:25:00+03:00

грозный

баку

рамзан кадыров

ильхам алиев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение наградить выживших членов экипажа самолёта Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре прошлого года. "Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой". В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита", - написал он в Telegram-канале. По словам Кадырова, бортпроводники всегда были первой линией поддержки для пассажиров, обеспечивая их безопасность и комфорт. Он подчеркнул, что те действовали быстро и решительно, "стараясь помочь всем, кто оказался на борту", а их подготовка и готовность к ЧС "сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения". "Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности. Мы будем помнить их вклад в обеспечение безопасности пассажиров", - подчеркнул он. Глава Чечни также еще раз от имени жителей Чечни выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. "Эта трагедия стала нашей общей болью. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших. Пусть Всевышний дарует терпение родным и близким, а пострадавшим — скорейшее выздоровление", - заключил он. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html

https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html

https://ria.ru/20250204/samolet-1997377315.html

грозный

баку

азербайджан

казахстан

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