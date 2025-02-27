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Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 27.02.2025
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18:24 27.02.2025 (обновлено: 18:25 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kadyrov-2002028452.html
Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 27.02.2025
Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение наградить выживших членов экипажа самолёта Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре прошлого года. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:24:00+03:00
2025-02-27T18:25:00+03:00
грозный
баку
рамзан кадыров
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азербайджан
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение наградить выживших членов экипажа самолёта Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре прошлого года. "Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой". В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита", - написал он в Telegram-канале. По словам Кадырова, бортпроводники всегда были первой линией поддержки для пассажиров, обеспечивая их безопасность и комфорт. Он подчеркнул, что те действовали быстро и решительно, "стараясь помочь всем, кто оказался на борту", а их подготовка и готовность к ЧС "сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения". "Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности. Мы будем помнить их вклад в обеспечение безопасности пассажиров", - подчеркнул он. Глава Чечни также еще раз от имени жителей Чечни выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. "Эта трагедия стала нашей общей болью. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших. Пусть Всевышний дарует терпение родным и близким, а пострадавшим — скорейшее выздоровление", - заключил он. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250219/aviakatastrofa-2000223374.html
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грозный, баку, рамзан кадыров, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азербайджан, крушение рейса баку — грозный, в мире, казахстан, чеченская республика (чечня), россия
Грозный, Баку, Рамзан Кадыров, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Азербайджан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Казахстан, Чеченская республика (Чечня), Россия
Кадыров наградит выживших членов экипажа самолета, разбившегося в Актау

Кадыров сообщил о решении наградить выживших членов экипажа борта Embraer E190

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение наградить выживших членов экипажа самолёта Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре прошлого года.
"Я принял решение наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой". В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита", - написал он в Telegram-канале.
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По словам Кадырова, бортпроводники всегда были первой линией поддержки для пассажиров, обеспечивая их безопасность и комфорт. Он подчеркнул, что те действовали быстро и решительно, "стараясь помочь всем, кто оказался на борту", а их подготовка и готовность к ЧС "сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения".
"Мы выражаем глубокую признательность за их преданность делу и профессионализм. Их действия стали примером истинного служения и человечности. Мы будем помнить их вклад в обеспечение безопасности пассажиров", - подчеркнул он.
Глава Чечни также еще раз от имени жителей Чечни выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших.
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"Эта трагедия стала нашей общей болью. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших. Пусть Всевышний дарует терпение родным и близким, а пострадавшим — скорейшее выздоровление", - заключил он.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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ГрозныйБакуРамзан КадыровИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанКрушение рейса Баку — ГрозныйВ миреКазахстанЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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