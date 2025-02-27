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Комитеты киргизского парламента одобрили договор о границе с Таджикистаном

Комитеты киргизского парламента одобрили договор о границе с Таджикистаном - РИА Новости, 27.02.2025

Комитеты киргизского парламента одобрили договор о границе с Таджикистаном

Комитеты парламента Киргизии одобрили договор о киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе законодательного собрания... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:37:00+03:00

2025-02-27T08:37:00+03:00

2025-02-27T08:38:00+03:00

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БИШКЕК, 27 фев - РИА Новости. Комитеты парламента Киргизии одобрили договор о киргизско-таджикской границе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе законодательного собрания республики."Сегодня, 27 февраля, на объединенном заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике, комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша (парламента Киргизии - ред.), комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрен и одобрен ряд документов по кыргызско-таджикской границе. Документы были внесены на согласование Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что комитетами были рассмотрены и одобрены проект договора между Бишкеком и Душанбе о киргизско-таджикской государственной границе, проект соглашения между двумя странами о строительстве и использовании автомобильных дорог и проект соглашения между кабминами Киргизии и Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами. Киргизская и таджикская делегации по итогам переговоров в Бишкеке в минувшую пятницу подписали окончательный протокол по делимитации границы между государствами.

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, парламент киргизии