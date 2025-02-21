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Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы - РИА Новости, 21.02.2025
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18:00 21.02.2025 (обновлено: 18:16 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/granitsa-2000877027.html
Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы
Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы - РИА Новости, 21.02.2025
Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы
Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации границы между государствами, сообщил киргизский вице-премьер, глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:00:00+03:00
2025-02-21T18:16:00+03:00
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БИШКЕК, 21 фев – РИА Новости. Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации границы между государствами, сообщил киргизский вице-премьер, глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. "Сегодня исторический день для Кыргызстана и Таджикистана. Мы подписали окончательный протокол по делимитации наших границ", - заявил вице-премьер. Переговоры правительственных делегаций двух стран, возглавляемых Ташиевым и главой госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым прошли в Бишкеке. Пакет документов, которые были подготовлены по их итогам, включает договор о госгранице, соглашения между правительствами по энергообъектам и водным ресурсам, а также соглашение об использовании перекрестных автодорог и строительству новых трасс. Теперь документы будут переданы на подписание главам государств. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами. В январе в интервью госагентству "Кабар" киргизский президент Садыр Жапаров рассказал, что Бишкек и Душанбе в ходе работы по делимитации договорились о взаимном обмене участками в приграничных селах.
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в мире, таджикистан, киргизия, бишкек, садыр жапаров
В мире, Таджикистан, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров
Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы

Ташиев: Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы

© Фото : Кабинет Министров Кыргызской РеспубликиГлава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов на заседании по делимитации и демаркации общей границы
Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов на заседании по делимитации и демаркации общей границы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Кабинет Министров Кыргызской Республики
Глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов на заседании по делимитации и демаркации общей границы
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БИШКЕК, 21 фев – РИА Новости. Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации границы между государствами, сообщил киргизский вице-премьер, глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
«
"Сегодня исторический день для Кыргызстана и Таджикистана. Мы подписали окончательный протокол по делимитации наших границ", - заявил вице-премьер.
Переговоры правительственных делегаций двух стран, возглавляемых Ташиевым и главой госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым прошли в Бишкеке. Пакет документов, которые были подготовлены по их итогам, включает договор о госгранице, соглашения между правительствами по энергообъектам и водным ресурсам, а также соглашение об использовании перекрестных автодорог и строительству новых трасс. Теперь документы будут переданы на подписание главам государств.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами.
В январе в интервью госагентству "Кабар" киргизский президент Садыр Жапаров рассказал, что Бишкек и Душанбе в ходе работы по делимитации договорились о взаимном обмене участками в приграничных селах.
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В миреТаджикистанКиргизияБишкекСадыр Жапаров
 
 
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