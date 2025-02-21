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Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы

Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы - РИА Новости, 21.02.2025

Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации общей границы

Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации границы между государствами, сообщил киргизский вице-премьер, глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:00:00+03:00

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БИШКЕК, 21 фев – РИА Новости. Киргизия и Таджикистан подписали документ о делимитации границы между государствами, сообщил киргизский вице-премьер, глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. "Сегодня исторический день для Кыргызстана и Таджикистана. Мы подписали окончательный протокол по делимитации наших границ", - заявил вице-премьер. Переговоры правительственных делегаций двух стран, возглавляемых Ташиевым и главой госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым прошли в Бишкеке. Пакет документов, которые были подготовлены по их итогам, включает договор о госгранице, соглашения между правительствами по энергообъектам и водным ресурсам, а также соглашение об использовании перекрестных автодорог и строительству новых трасс. Теперь документы будут переданы на подписание главам государств. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами. В январе в интервью госагентству "Кабар" киргизский президент Садыр Жапаров рассказал, что Бишкек и Душанбе в ходе работы по делимитации договорились о взаимном обмене участками в приграничных селах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, бишкек, садыр жапаров