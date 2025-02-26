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Какой сегодня праздник: что отмечают 26 февраля в России и в мире по календарю
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06:00 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/prazdnik-2001353948.html
26 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 26 февраля в России и в мире по календарю
26 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
До конца зимы остаются считанные дни, а мы продолжаем знакомиться с различными праздниками и знаменательными датами, которые выпадают на последние числа февраля РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T06:00:00+03:00
2025-02-26T06:00:00+03:00
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религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. До конца зимы остаются считанные дни, а мы продолжаем знакомиться с различными праздниками и знаменательными датами, которые выпадают на последние числа февраля 2025 года. Профессиональные, православные, отечественные и международные - какой сегодня праздник отмечают в России и в мире по календарю, что можно делать в этот день - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране на этот день, 26 февраля, не выпадает никаких крупных государственных или профессиональных праздников.Церковный праздник сегодня26 февраля по православному церковному календарю принято вспоминать преподобного Мартиниана Кесарийского, который 25 лет провел в уединении и молчании в пустыне, был наделен даром исцеления и успешно противостоял различным искушениям.В этот же день вспоминают имена преподобных Зои и Фотинии - двух женщин, чьи судьбы оказались тесно связаны с жизнью Мартиниана. По преданию, Зоя пыталась соблазнить отшельника, для этого притворилась странницей и попросила мужчину дать ей ночлег. Чтобы побороть искушение, Мартиниан стал босыми ногами на раскаленные угли костра, Зоя при виде такого зрелища искренне раскаялась, отправилась в монастырь и прожила там 12 лет. Фотиния же была жертвой кораблекрушения: во время шторма обломки корабля вместе с девушкой вынесло на берег уединенного острова, куда Мартиниан удалился от мира, общаясь только с привозившим ему продукты корабельщиком. Святой Мартиниан помог девушке, но сам покинул остров и стал странствовать, а Фотиния прожила на острове еще несколько лет,Помимо этого 26 февраля отмечаются:Сегодня также чтят память священномучеников, пресвитеров Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, Зосимы Трубачёва, Николая Добролюбова, Василия Горбачёва, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, а вместе с ними - преподобномучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой и также мученика Павла Соколова.Народный праздникМартинианов (или Мартынов) день - под таким названием эта дата значится в народном календаре. На Руси сегодня было принято просить о помощи в борьбе с различными соблазнами и искушениями, об укреплении семьи (этот день считалось правильным провести в кругу родных и близких). Для того, чтобы привлечь удачу, полагалось навести порядок в доме.А вот ссориться, лениться и заниматься рукоделием в этот день запрещалось.В Мартынов день если за окном тает снег - весна обещает быть теплой, погода пасмурная - весеннее тепло придет поздно, ударили морозы - впереди ждет жаркое лето.Какой сегодня праздник в миреВыпадает на 26 февраля и несколько международных праздников. Например, Всемирный день неторопливости, который был создан в ответ на все более стремительный ритм современной жизни, организаторы призывают людей по всему миру перестать спешить и научиться наслаждаться каждым моментом. Существует он с 2007 года, а автором инициативы стала итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", выбравшая для нового праздника весьма красноречивый девиз - "Не торопись и насладись моментом!".Также 26 февраля отмечаются:Памятные даты в истории1712 год - Петр I издает указ и создает Тульский оружейный завод;1935 год - состоялись первые испытания нового устройства под названием “радар”;1936 год - в Германии выпущен первый автомобиль "Фольксваген", претендующий на звание народной машины.Кто родился 26 февраля из знаменитостей26 февраля свои дни рождения отмечали:ИмениныСегодняшний день приготовил обширный список именинников: это Анисим, Анна, Артемий, Иван, Василий, Вера, Михаил, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Ирина, Леонтий, Николай, а также Светлана, Павел, Семен, Тимофей и Степан.
https://ria.ru/20190225/1550756058.html
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праздники, религиозные праздники, общество, россия
Праздники, Религиозные праздники, Общество, Россия

26 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 26 февраля
Какой сегодня праздник 26 февраля - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. До конца зимы остаются считанные дни, а мы продолжаем знакомиться с различными праздниками и знаменательными датами, которые выпадают на последние числа февраля 2025 года. Профессиональные, православные, отечественные и международные - какой сегодня праздник отмечают в России и в мире по календарю, что можно делать в этот день - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране на этот день, 26 февраля, не выпадает никаких крупных государственных или профессиональных праздников.

Церковный праздник сегодня

26 февраля по православному церковному календарю принято вспоминать преподобного Мартиниана Кесарийского, который 25 лет провел в уединении и молчании в пустыне, был наделен даром исцеления и успешно противостоял различным искушениям.
В этот же день вспоминают имена преподобных Зои и Фотинии - двух женщин, чьи судьбы оказались тесно связаны с жизнью Мартиниана. По преданию, Зоя пыталась соблазнить отшельника, для этого притворилась странницей и попросила мужчину дать ей ночлег. Чтобы побороть искушение, Мартиниан стал босыми ногами на раскаленные угли костра, Зоя при виде такого зрелища искренне раскаялась, отправилась в монастырь и прожила там 12 лет. Фотиния же была жертвой кораблекрушения: во время шторма обломки корабля вместе с девушкой вынесло на берег уединенного острова, куда Мартиниан удалился от мира, общаясь только с привозившим ему продукты корабельщиком. Святой Мартиниан помог девушке, но сам покинул остров и стал странствовать, а Фотиния прожила на острове еще несколько лет,
26 февраля: память преподобных Зои и Светланы
25 февраля 2019, 10:00
Помимо этого 26 февраля отмечаются:
  • день памяти святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского;
  • день памяти преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского;
  • день памяти память преподобного Симеона Мироточивого (в мире известного как Стефан Неманя).
Сегодня также чтят память священномучеников, пресвитеров Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, Зосимы Трубачёва, Николая Добролюбова, Василия Горбачёва, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова, пресвитеров и Евгения Никольского, а вместе с ними - преподобномучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой и также мученика Павла Соколова.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВерующие на богослужении
Верующие на богослужении - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Верующие на богослужении

Народный праздник

Мартинианов (или Мартынов) день - под таким названием эта дата значится в народном календаре. На Руси сегодня было принято просить о помощи в борьбе с различными соблазнами и искушениями, об укреплении семьи (этот день считалось правильным провести в кругу родных и близких). Для того, чтобы привлечь удачу, полагалось навести порядок в доме.
А вот ссориться, лениться и заниматься рукоделием в этот день запрещалось.
В Мартынов день если за окном тает снег - весна обещает быть теплой, погода пасмурная - весеннее тепло придет поздно, ударили морозы - впереди ждет жаркое лето.

Какой сегодня праздник в мире

Выпадает на 26 февраля и несколько международных праздников. Например, Всемирный день неторопливости, который был создан в ответ на все более стремительный ритм современной жизни, организаторы призывают людей по всему миру перестать спешить и научиться наслаждаться каждым моментом. Существует он с 2007 года, а автором инициативы стала итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", выбравшая для нового праздника весьма красноречивый девиз - "Не торопись и насладись моментом!".
Также 26 февраля отмечаются:
  • Всемирный день фисташек;
© Getty Images / Anadolu/Gurun KocakФисташки
Фисташки - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Gurun Kocak
Фисташки
  • День рассказывания сказок;
  • День поиска норы спящего лета и др.

Памятные даты в истории

1712 год - Петр I издает указ и создает Тульский оружейный завод;
1935 год - состоялись первые испытания нового устройства под названием “радар”;
1936 год - в Германии выпущен первый автомобиль "Фольксваген", претендующий на звание народной машины.

Кто родился 26 февраля из знаменитостей

26 февраля свои дни рождения отмечали:
  • французский писатель, автор романов “Отверженные” и “Собор Парижской богоматери” Виктор Гюго (1802 год);
  • предприниматель, подаривший миру джинсы Ливай Страусс (1829 год);
  • футболист из Португалии Пепе (1983 год).

Именины

Сегодняшний день приготовил обширный список именинников: это Анисим, Анна, Артемий, Иван, Василий, Вера, Михаил, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Ирина, Леонтий, Николай, а также Светлана, Павел, Семен, Тимофей и Степан.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Церковный календарь православных праздников на 2025 год: важные церковные события на каждый день
23 февраля, 16:37
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