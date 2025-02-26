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Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции
Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции - РИА Новости, 26.02.2025
Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции
Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам лишения свободы за поджог батарейного шкафа на железнодорожной станции в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T14:21:00+03:00
2025-02-26T14:21:00+03:00
2025-02-26T14:47:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам лишения свободы за поджог батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. С учетом мнения Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.Суд установил, что ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2024 года через интернет получил инструкцию для совершения террористического акта на Октябрьской железной дороге и поджег батарейный шкаф на территории станции Пустынька в Ленинградской области.Отмечается, что военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
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санкт-петербург
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции
Житель Петербурга получил 12 лет за поджог батарейного шкафа на ж/д станции