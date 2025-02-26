https://ria.ru/20250226/podzhog-2001719653.html

Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции

Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции - РИА Новости, 26.02.2025

Житель Петербурга получил срок за поджог батарейного шкафа на ж/д станции

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам лишения свободы за поджог батарейного шкафа на железнодорожной станции в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:21:00+03:00

2025-02-26T14:47:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга к 12 годам лишения свободы за поджог батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. С учетом мнения Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме, остального срока в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.Суд установил, что ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2024 года через интернет получил инструкцию для совершения террористического акта на Октябрьской железной дороге и поджег батарейный шкаф на территории станции Пустынька в Ленинградской области.Отмечается, что военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

https://ria.ru/20250226/primore-2001622391.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург