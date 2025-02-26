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Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы - РИА Новости, 26.02.2025
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13:17 26.02.2025 (обновлено: 13:38 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/matvienko-2001702604.html
Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы
Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы - РИА Новости, 26.02.2025
Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:17:00+03:00
2025-02-26T13:38:00+03:00
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату."Вот, школьники учатся 11 лет, да? Они трудяжки, они стараются. Есть те, которые в вольном режиме живут, и оценочки так себе. А ЕГЭ, любой экзамен, это же лотерея. Вот разволновался ребёнок, или вот все вопросы наизусть знает, одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", - сказала спикер на заседании Совфеда в среду.Матвиенко считает, что "средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вуз". "Это оценка ребёнка за 11 лет. Вот трудился он, он заслужил, он имеет среднюю оценку, лучше имеет право для поступления", - отметила она.Коснулась политик и темы платных репетиторов."Вот репетитор, что сегодня проблема - оборот средств у репетиторов, причём теневой, как правило, очень большой. Но ведь можно решить эту проблему просто, на мой взгляд. Единая программа, единые государственные учебники и соответствие экзаменов ЕГЭ в школьной программе", - отметила она.По словам спикера, чтобы на ЕГЭ "не было экзотических вопросов, которые просто в школе даже не проходили, либо примитизированных вопросов". "Тогда, мне кажется, схлынет поток репетиторов", - заключила политик.
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы

Матвиенко: при поступлении в вузы должны учитывать среднюю оценку по аттестату

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату.
"Вот, школьники учатся 11 лет, да? Они трудяжки, они стараются. Есть те, которые в вольном режиме живут, и оценочки так себе. А ЕГЭ, любой экзамен, это же лотерея. Вот разволновался ребёнок, или вот все вопросы наизусть знает, одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", - сказала спикер на заседании Совфеда в среду.
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Матвиенко считает, что "средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вуз". "Это оценка ребёнка за 11 лет. Вот трудился он, он заслужил, он имеет среднюю оценку, лучше имеет право для поступления", - отметила она.
Коснулась политик и темы платных репетиторов.
"Вот репетитор, что сегодня проблема - оборот средств у репетиторов, причём теневой, как правило, очень большой. Но ведь можно решить эту проблему просто, на мой взгляд. Единая программа, единые государственные учебники и соответствие экзаменов ЕГЭ в школьной программе", - отметила она.
По словам спикера, чтобы на ЕГЭ "не было экзотических вопросов, которые просто в школе даже не проходили, либо примитизированных вопросов". "Тогда, мне кажется, схлынет поток репетиторов", - заключила политик.
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ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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