Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы
Матвиенко: при поступлении в вузы должны учитывать среднюю оценку по аттестату
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату.
"Вот, школьники учатся 11 лет, да? Они трудяжки, они стараются. Есть те, которые в вольном режиме живут, и оценочки так себе. А ЕГЭ, любой экзамен, это же лотерея. Вот разволновался ребёнок, или вот все вопросы наизусть знает, одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", - сказала спикер на заседании Совфеда в среду.
Матвиенко считает, что "средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вуз". "Это оценка ребёнка за 11 лет. Вот трудился он, он заслужил, он имеет среднюю оценку, лучше имеет право для поступления", - отметила она.
Коснулась политик и темы платных репетиторов.
"Вот репетитор, что сегодня проблема - оборот средств у репетиторов, причём теневой, как правило, очень большой. Но ведь можно решить эту проблему просто, на мой взгляд. Единая программа, единые государственные учебники и соответствие экзаменов ЕГЭ в школьной программе", - отметила она.
По словам спикера, чтобы на ЕГЭ "не было экзотических вопросов, которые просто в школе даже не проходили, либо примитизированных вопросов". "Тогда, мне кажется, схлынет поток репетиторов", - заключила политик.
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