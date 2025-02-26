https://ria.ru/20250226/matvienko-2001702604.html

Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы

Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы - РИА Новости, 26.02.2025

Матвиенко призвала учитывать оценки в аттестате при поступлении в вузы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:17:00+03:00

2025-02-26T13:17:00+03:00

2025-02-26T13:38:00+03:00

общество

валентина матвиенко

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сн_образование

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что при поступлении в вузы должна учитываться средняя оценка школьника по аттестату."Вот, школьники учатся 11 лет, да? Они трудяжки, они стараются. Есть те, которые в вольном режиме живут, и оценочки так себе. А ЕГЭ, любой экзамен, это же лотерея. Вот разволновался ребёнок, или вот все вопросы наизусть знает, одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления", - сказала спикер на заседании Совфеда в среду.Матвиенко считает, что "средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вуз". "Это оценка ребёнка за 11 лет. Вот трудился он, он заслужил, он имеет среднюю оценку, лучше имеет право для поступления", - отметила она.Коснулась политик и темы платных репетиторов."Вот репетитор, что сегодня проблема - оборот средств у репетиторов, причём теневой, как правило, очень большой. Но ведь можно решить эту проблему просто, на мой взгляд. Единая программа, единые государственные учебники и соответствие экзаменов ЕГЭ в школьной программе", - отметила она.По словам спикера, чтобы на ЕГЭ "не было экзотических вопросов, которые просто в школе даже не проходили, либо примитизированных вопросов". "Тогда, мне кажется, схлынет поток репетиторов", - заключила политик.

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

https://ria.ru/20240814/olimpiadniki-1966286771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование