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Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать

Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать - РИА Новости, 26.02.2025

Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать

К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T08:00:00+03:00

2025-02-26T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом году. Какие направления лидируют и сколько стоит отдых на воде — в материале РИА Новости.Преимущества круизов: комфорт, экскурсии и питание"Круизы позволяют за неделю увидеть несколько городов, совмещая насыщенную программу с отдыхом на борту", — объясняет директор департамента маркетинга "ЛаВояж-круизы&путешествия" Татьяна Коршунова. В пакет входят питание, развлечения, а часто — экскурсии и спа. Популярность таких туров за год выросла на 15, а то и 40 процентов. В "Донинтурфлоте" связывают это с продлением навигации, интересом к внутреннему туризму и поиском альтернативы южным курортам.Скидки на круизы: как бронировать выгодноОпытные путешественники оформляют туры за год. "Продажи на 2025-й стартовали осенью 2024-го со скидками до 20 процентов", — отмечает Коршунова. Особенно быстро раскупают туры на майские праздники, лето, а также каюты-люксы и одноместные. Сейчас акции раннего бронирования заканчиваются: скидки на лето снизились до шести, а то и двух процентов, но на сентябрь — ноябрь еще есть и 20-процентные, уточняет директор по развитию "Мостурфлота" Светлана Гончарова.Топ-маршруты: от Москвы до СоловковТрадиционно лидируют туры между двумя столицами. В топе также Казань, Нижний Новгород, города Золотого кольца."Донинтурфлот" также выделяет карельскую Хийденсельгу и татарстанские Тетюши.У "Водохода" популярны Соловки, Башкирия и Дагестан, а "Инфофлот" продвигает сибирские реки — Обь, Иртыш, Томь.Короткие круизы: экономия времени и бюджетаВсе чаще туристы выбирают путешествие в одну сторону — например, из Москвы в Петербург. Это сокращает время и бюджет, поясняет Гончарова. Добраться назад можно на поезде или самолете — инфраструктура позволяет.Стоимость круизов: от четырех тысяч до 940 тысяч рублейЦена зависит от класса судна, длительности поездки, экскурсий и дополнительных услуг. Самые дорогие туры — экспедиционные (например, по Енисею с вертолетными вылазками на плато Путорана), говорит Коршунова.Бюджетные варианты — короткие маршруты на выходные. В "Инфофлоте" советуют сравнивать цену за день: в столичном регионе — от десяти тысяч рублей на одного.Экономия до 30 процентов возможна при выборе весенних или осенних дат.Молодежь и семьи: новые лица на бортуПосле модернизации флота среди путешественников прибавилось молодежи до 30 лет. "Их привлекает необычный формат вместо традиционных пляжей", — говорят в "Донинтурфлоте". Больше стало и семей с детьми, компаний друзей, добавляет Коршунова.Короткие туры на выходные позволяют "протестировать" формат: 15 процентов таких клиентов позже бронируют длительные поездки.Детские круизы: статистика и прогнозыДоля юных туристов увеличилась на 16 процентов. "Ожидаем взрывного спроса по детским тарифам", — прогнозирует замгендиректора "Водохода" Илья Суховольский.Осенние рейсы тоже набирают обороты: в феврале их продали на семь процентов больше, чем год назад.А те, кто попробовал круиз однажды, часто возвращаются: число повторных путешественников за сезон выросло в полтора раза.

https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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