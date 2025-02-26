Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать
АТОР: туроператоры уже продали более трети речных круизов на лето
Теплоход. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом году. Какие направления лидируют и сколько стоит отдых на воде — в материале РИА Новости.
Преимущества круизов: комфорт, экскурсии и питание
"Круизы позволяют за неделю увидеть несколько городов, совмещая насыщенную программу с отдыхом на борту", — объясняет директор департамента маркетинга "ЛаВояж-круизы&путешествия" Татьяна Коршунова.
Теплоходы на речной пристани в Угличе
В пакет входят питание, развлечения, а часто — экскурсии и спа. Популярность таких туров за год выросла на 15, а то и 40 процентов.
В "Донинтурфлоте" связывают это с продлением навигации, интересом к внутреннему туризму и поиском альтернативы южным курортам.
Скидки на круизы: как бронировать выгодно
Опытные путешественники оформляют туры за год. "Продажи на 2025-й стартовали осенью 2024-го со скидками до 20 процентов", — отмечает Коршунова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЧетырехпалубный теплоход "Леонид Красин" на реке Волге в Ярославской области
Четырехпалубный теплоход "Леонид Красин" на реке Волге в Ярославской области
Особенно быстро раскупают туры на майские праздники, лето, а также каюты-люксы и одноместные.
Сейчас акции раннего бронирования заканчиваются: скидки на лето снизились до шести, а то и двух процентов, но на сентябрь — ноябрь еще есть и 20-процентные, уточняет директор по развитию "Мостурфлота" Светлана Гончарова.
Топ-маршруты: от Москвы до Соловков
Традиционно лидируют туры между двумя столицами. В топе также Казань, Нижний Новгород, города Золотого кольца.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажиры фотографируют колесный теплоход во время круиза по Москве-реке
Пассажиры фотографируют колесный теплоход во время круиза по Москве-реке
"Донинтурфлот" также выделяет карельскую Хийденсельгу и татарстанские Тетюши.
У "Водохода" популярны Соловки, Башкирия и Дагестан, а "Инфофлот" продвигает сибирские реки — Обь, Иртыш, Томь.
Короткие круизы: экономия времени и бюджета
Все чаще туристы выбирают путешествие в одну сторону — например, из Москвы в Петербург.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Это сокращает время и бюджет, поясняет Гончарова. Добраться назад можно на поезде или самолете — инфраструктура позволяет.
Стоимость круизов: от четырех тысяч до 940 тысяч рублей
Цена зависит от класса судна, длительности поездки, экскурсий и дополнительных услуг. Самые дорогие туры — экспедиционные (например, по Енисею с вертолетными вылазками на плато Путорана), говорит Коршунова.
© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"
Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"
Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"
© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"
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© РИА Новости / Мария Селиванова
Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы
Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы
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Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"
© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"
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Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы
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Бюджетные варианты — короткие маршруты на выходные. В "Инфофлоте" советуют сравнивать цену за день: в столичном регионе — от десяти тысяч рублей на одного.
Экономия до 30 процентов возможна при выборе весенних или осенних дат.
Молодежь и семьи: новые лица на борту
После модернизации флота среди путешественников прибавилось молодежи до 30 лет. "Их привлекает необычный формат вместо традиционных пляжей", — говорят в "Донинтурфлоте". Больше стало и семей с детьми, компаний друзей, добавляет Коршунова.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы у центрального причала города Углича Ярославской области
Туристические теплоходы у центрального причала города Углича Ярославской области
Короткие туры на выходные позволяют "протестировать" формат: 15 процентов таких клиентов позже бронируют длительные поездки.
Детские круизы: статистика и прогнозы
Доля юных туристов увеличилась на 16 процентов. "Ожидаем взрывного спроса по детским тарифам", — прогнозирует замгендиректора "Водохода" Илья Суховольский.
Осенние рейсы тоже набирают обороты: в феврале их продали на семь процентов больше, чем год назад.
А те, кто попробовал круиз однажды, часто возвращаются: число повторных путешественников за сезон выросло в полтора раза.
На выходные — в Тулу: быстро, недорого и красиво
7 февраля, 08:00