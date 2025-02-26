Рейтинг@Mail.ru
Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 26.02.2025 (обновлено: 18:58 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/kruizy-2001584616.html
Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать
Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать - РИА Новости, 26.02.2025
Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать
К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T08:00:00+03:00
2025-02-26T18:58:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
куда поехать
круизы
москва
казань
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001799153_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_dc6caa0f167fd3d02ccb12d2cca39e76.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом году. Какие направления лидируют и сколько стоит отдых на воде — в материале РИА Новости.Преимущества круизов: комфорт, экскурсии и питание"Круизы позволяют за неделю увидеть несколько городов, совмещая насыщенную программу с отдыхом на борту", — объясняет директор департамента маркетинга "ЛаВояж-круизы&amp;путешествия" Татьяна Коршунова. В пакет входят питание, развлечения, а часто — экскурсии и спа. Популярность таких туров за год выросла на 15, а то и 40 процентов. В "Донинтурфлоте" связывают это с продлением навигации, интересом к внутреннему туризму и поиском альтернативы южным курортам.Скидки на круизы: как бронировать выгодноОпытные путешественники оформляют туры за год. "Продажи на 2025-й стартовали осенью 2024-го со скидками до 20 процентов", — отмечает Коршунова. Особенно быстро раскупают туры на майские праздники, лето, а также каюты-люксы и одноместные. Сейчас акции раннего бронирования заканчиваются: скидки на лето снизились до шести, а то и двух процентов, но на сентябрь — ноябрь еще есть и 20-процентные, уточняет директор по развитию "Мостурфлота" Светлана Гончарова.Топ-маршруты: от Москвы до СоловковТрадиционно лидируют туры между двумя столицами. В топе также Казань, Нижний Новгород, города Золотого кольца."Донинтурфлот" также выделяет карельскую Хийденсельгу и татарстанские Тетюши.У "Водохода" популярны Соловки, Башкирия и Дагестан, а "Инфофлот" продвигает сибирские реки — Обь, Иртыш, Томь.Короткие круизы: экономия времени и бюджетаВсе чаще туристы выбирают путешествие в одну сторону — например, из Москвы в Петербург. Это сокращает время и бюджет, поясняет Гончарова. Добраться назад можно на поезде или самолете — инфраструктура позволяет.Стоимость круизов: от четырех тысяч до 940 тысяч рублейЦена зависит от класса судна, длительности поездки, экскурсий и дополнительных услуг. Самые дорогие туры — экспедиционные (например, по Енисею с вертолетными вылазками на плато Путорана), говорит Коршунова.Бюджетные варианты — короткие маршруты на выходные. В "Инфофлоте" советуют сравнивать цену за день: в столичном регионе — от десяти тысяч рублей на одного.Экономия до 30 процентов возможна при выборе весенних или осенних дат.Молодежь и семьи: новые лица на бортуПосле модернизации флота среди путешественников прибавилось молодежи до 30 лет. "Их привлекает необычный формат вместо традиционных пляжей", — говорят в "Донинтурфлоте". Больше стало и семей с детьми, компаний друзей, добавляет Коршунова.Короткие туры на выходные позволяют "протестировать" формат: 15 процентов таких клиентов позже бронируют длительные поездки.Детские круизы: статистика и прогнозыДоля юных туристов увеличилась на 16 процентов. "Ожидаем взрывного спроса по детским тарифам", — прогнозирует замгендиректора "Водохода" Илья Суховольский.Осенние рейсы тоже набирают обороты: в феврале их продали на семь процентов больше, чем год назад.А те, кто попробовал круиз однажды, часто возвращаются: число повторных путешественников за сезон выросло в полтора раза.
https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html
москва
казань
нижний новгород
соловки
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001799153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0889a4e452acb8abcb392aedb313f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, куда поехать, круизы, москва, казань, нижний новгород, инфофлот, отдых в россии, соловки, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, куда поехать, круизы, Москва, Казань, Нижний Новгород, Инфофлот, отдых в России, Соловки, Санкт-Петербург
Удачный отдых на реках России. Как выбрать круиз и не прогадать

АТОР: туроператоры уже продали более трети речных круизов на лето

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеплоход
Теплоход - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теплоход. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. К концу февраля турагенты продали более трети речных путешествий на летний сезон, сообщает АТОР. Интерес к таким турам на 15-20 процентов выше, чем в прошлом году. Какие направления лидируют и сколько стоит отдых на воде — в материале РИА Новости.

Преимущества круизов: комфорт, экскурсии и питание

"Круизы позволяют за неделю увидеть несколько городов, совмещая насыщенную программу с отдыхом на борту", — объясняет директор департамента маркетинга "ЛаВояж-круизы&путешествия" Татьяна Коршунова.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеплоходы на речной пристани в Угличе
Теплоходы на речной пристани в Угличе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Теплоходы на речной пристани в Угличе
В пакет входят питание, развлечения, а часто — экскурсии и спа. Популярность таких туров за год выросла на 15, а то и 40 процентов.
В "Донинтурфлоте" связывают это с продлением навигации, интересом к внутреннему туризму и поиском альтернативы южным курортам.

Скидки на круизы: как бронировать выгодно

Опытные путешественники оформляют туры за год. "Продажи на 2025-й стартовали осенью 2024-го со скидками до 20 процентов", — отмечает Коршунова.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЧетырехпалубный теплоход "Леонид Красин" на реке Волге в Ярославской области
Четырехпалубный теплоход Леонид Красин на реке Волге в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Четырехпалубный теплоход "Леонид Красин" на реке Волге в Ярославской области
Особенно быстро раскупают туры на майские праздники, лето, а также каюты-люксы и одноместные.
Сейчас акции раннего бронирования заканчиваются: скидки на лето снизились до шести, а то и двух процентов, но на сентябрь — ноябрь еще есть и 20-процентные, уточняет директор по развитию "Мостурфлота" Светлана Гончарова.

Топ-маршруты: от Москвы до Соловков

Традиционно лидируют туры между двумя столицами. В топе также Казань, Нижний Новгород, города Золотого кольца.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажиры фотографируют колесный теплоход во время круиза по Москве-реке
Пассажиры фотографируют колесный теплоход во время круиза по Москве-реке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажиры фотографируют колесный теплоход во время круиза по Москве-реке
"Донинтурфлот" также выделяет карельскую Хийденсельгу и татарстанские Тетюши.
У "Водохода" популярны Соловки, Башкирия и Дагестан, а "Инфофлот" продвигает сибирские реки — Обь, Иртыш, Томь.

Короткие круизы: экономия времени и бюджета

Все чаще туристы выбирают путешествие в одну сторону — например, из Москвы в Петербург.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Это сокращает время и бюджет, поясняет Гончарова. Добраться назад можно на поезде или самолете — инфраструктура позволяет.

Стоимость круизов: от четырех тысяч до 940 тысяч рублей

Цена зависит от класса судна, длительности поездки, экскурсий и дополнительных услуг. Самые дорогие туры — экспедиционные (например, по Енисею с вертолетными вылазками на плато Путорана), говорит Коршунова.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Теплоход "Константин Коротков" идет по Волге в Тверь

Теплоход Константин Коротков идет по Волге в Тверь

Теплоход "Константин Коротков" идет по Волге в Тверь

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"

Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"

Бар Нева на теплоходе Константин Коротков

Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"

© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"
2 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы

Теплоход Константин Коротков, находящийся в шлюзе канала имени Москвы

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы

Теплоход Константин Коротков в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Каюта на теплоходе "Константин Коротков"

Каюта на теплоходе Константин Коротков

Каюта на теплоходе "Константин Коротков"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Вечернее шоу на теплоходе "Константин Коротков"

Вечернее шоу на теплоходе Константин Коротков

Вечернее шоу на теплоходе "Константин Коротков"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Теплоход "Константин Коротков" идет по Волге в Тверь

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Бар "Нева" на теплоходе "Константин Коротков"

© Фото : предоставлено компанией "ВодоходЪ"
2 из 6

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Теплоход "Константин Коротков" в шлюзе канала имени Москвы в районе Яхромы

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6

Каюта на теплоходе "Константин Коротков"

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6

Вечернее шоу на теплоходе "Константин Коротков"

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Бюджетные варианты — короткие маршруты на выходные. В "Инфофлоте" советуют сравнивать цену за день: в столичном регионе — от десяти тысяч рублей на одного.
Экономия до 30 процентов возможна при выборе весенних или осенних дат.

Молодежь и семьи: новые лица на борту

После модернизации флота среди путешественников прибавилось молодежи до 30 лет. "Их привлекает необычный формат вместо традиционных пляжей", — говорят в "Донинтурфлоте". Больше стало и семей с детьми, компаний друзей, добавляет Коршунова.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы у центрального причала города Углича Ярославской области
Туристические теплоходы у центрального городского причала города Угличе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Туристические теплоходы у центрального причала города Углича Ярославской области
Короткие туры на выходные позволяют "протестировать" формат: 15 процентов таких клиентов позже бронируют длительные поездки.

Детские круизы: статистика и прогнозы

Доля юных туристов увеличилась на 16 процентов. "Ожидаем взрывного спроса по детским тарифам", — прогнозирует замгендиректора "Водохода" Илья Суховольский.
Осенние рейсы тоже набирают обороты: в феврале их продали на семь процентов больше, чем год назад.
А те, кто попробовал круиз однажды, часто возвращаются: число повторных путешественников за сезон выросло в полтора раза.
Территория Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
На выходные — в Тулу: быстро, недорого и красиво
7 февраля, 08:00
 
ТуризмТуризмТуризм-Важноекуда поехатькруизыМоскваКазаньНижний НовгородИнфофлототдых в РоссииСоловкиСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала