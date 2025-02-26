https://ria.ru/20250226/ege-2001700074.html
Матвиенко предложила доработать ЕГЭ
Матвиенко предложила доработать ЕГЭ - РИА Новости, 26.02.2025
Матвиенко предложила доработать ЕГЭ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за доработку ЕГЭ, чтобы школьникам при сдаче экзамена не приходилось заниматься "угадайкой". РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:11:00+03:00
2025-02-26T13:11:00+03:00
2025-02-26T13:27:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за доработку ЕГЭ, чтобы школьникам при сдаче экзамена не приходилось заниматься "угадайкой". "Коллеги, мне кажется, надо заканчивать эту дискуссию (про ЕГЭ – ред.). Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает... Другое дело, надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы... угадай, типа угадайки. Давайте над этим поработаем", - сказала политик по итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
https://ria.ru/20250225/rosobrnadzor-2001507277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, валентина матвиенко, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко предложила доработать ЕГЭ
Матвиенко призвала поработать над качеством вопросов ЕГЭ