https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.02.2025
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:26:00+03:00
2025-02-26T11:26:00+03:00
2025-02-26T12:13:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять наставничеству и воспитанию", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации.Чернышенко отметил, что технологии не могут заменить живой контакт между учеником и учителем, который важен для качественного обучения.
https://ria.ru/20250206/putin-1997817358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко
Чернышенко: цифровизация должна освобождать время учителям для наставничества