https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html

Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко

Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.02.2025

Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко

Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:26:00+03:00

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общество

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сн_образование

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять наставничеству и воспитанию", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации.Чернышенко отметил, что технологии не могут заменить живой контакт между учеником и учителем, который важен для качественного обучения.

https://ria.ru/20250206/putin-1997817358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование