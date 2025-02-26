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Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.02.2025
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11:26 26.02.2025 (обновлено: 12:13 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/chernyshenko-2001666302.html
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.02.2025
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T11:26:00+03:00
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общество
россия
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять наставничеству и воспитанию", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации.Чернышенко отметил, что технологии не могут заменить живой контакт между учеником и учителем, который важен для качественного обучения.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Цифровизация должна служить поддержкой учителю, заявил Чернышенко

Чернышенко: цифровизация должна освобождать время учителям для наставничества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять ученикам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Цифровизация должна служить поддержкой учителю, позволяя ему больше времени уделять наставничеству и воспитанию", - сказал зампред правительства на правительственном часе в Совете Федерации.
Чернышенко отметил, что технологии не могут заменить живой контакт между учеником и учителем, который важен для качественного обучения.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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