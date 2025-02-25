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Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами - РИА Новости, 25.02.2025
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16:28 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами - РИА Новости, 25.02.2025
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем заключительном слове на, предположительно, последнем заседании по делу о его импичменте в Конституционном суде... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:28:00+03:00
2025-02-25T16:28:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
пак кын хе
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СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем заключительном слове на, предположительно, последнем заседании по делу о его импичменте в Конституционном суде извинился перед гражданами страны, но отметил, что военное положение было введено в интересах государства и народа, текст речи президента опубликован его адвокатами. "Военное положение было введено в интересах государства и народа, однако в этом процессе мы доставили вам, нашим дорогим гражданам, неудобства и ввели в замешательство, за что искренне прошу прощения", - заявил президент. Он добавил, что чувствует "глубокую боль и чувство вины" за произошедшее с молодыми людьми, которые, поддерживая его, оказались в "трудном положении". Предположительно, президент имел в виду тех граждан, кого задержали за погром в январе в Западном окружном суде Сеула, что выдал ордер на его арест. Юн Сок Ёль также заявил, что видел и граждан, что поддерживали его, и тех, кто критиковал действия президента, но верит, что все они поступают таким образом из "любви к стране". "Я искренне благодарен всем гражданам, которые продолжали верить в меня и поддерживать меня, несмотря на мои недостатки. Я также всем сердцем приму критику и упреки, которые вы мне адресовали. Я сделаю все возможное, чтобы стать опорой для новой, процветающей Республики Корея", - поблагодарил граждан президент. Окончание слушанийПредполагалось, что 1-е заседание Конституционного суда Республики Корея 25 февраля по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля станет заключительным. Президента обвиняют в нарушении принципов народовластия и разделения властей и в целом ряде других преступлений. В ходе последнего слушания дела стороны подытожили свои доводы, представитель обвинения и ответчик выступили с заключительным словом. В то же время, как стало известно 25 февраля, Конституционный суд уведомил обе стороны о том, что 27 февраля в 10.00 будет вынесено решение по поводу конституционности отказа исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока в назначении кандидата в судьи Конституционного суда Ма Ын Хёка. Разбирательство было инициировано по запросу председателя парламента Южной Кореи У Вон Сика. Ранее контролируемый оппозицией парламент избрал кандидатами на роль судей Чон Ге Сона, Ма Ын Хёка и Чо Хан Чхана, однако исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок 31 декабря прошлого года утвердил в должности только Чон Ге Сона и Чо Хан Чхана, а назначение Ма Ын Хёка оставил на рассмотрении, объяснив это отсутствием консенсуса по поводу его кандидатуры между правящей партией и оппозицией. Спикер У Вон Сик в ответ на это 3 января подал запрос от лица парламента в Конституционный суд запрос, заявив, что решение Чхве Сан Мока назначить только двух из трёх кандидатов является произвольным и нарушает право Национального собрания на формирование состава Конституционного суда и избрание судей. Если Конституционный суд удовлетворит требования парламента, то Чхве Сан Мок будет обязан назначить Ма Ын Хёка судьей Конституционного суда и тогда состав последнего изменится, что может привести к возобновлению слушаний по делу об импичменте президента. В случае, если состав суда оставят прежним, для провозглашения итогового решения после окончания прений суду потребуется провести несколько совещаний, проголосовать за итоговое решение, составить текст постановления и огласить его, на что обычно уходит около двух недель. У конституционного суда Южной Кореи есть время вплоть до 12 июня, но, учитывая предыдущую практику, вердикт, скорее всего, будет вынесен уже в середине марта. Так окончательное решение по вопросу отрешения от должности экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году было принято спустя 11 дней после окончания прений, а подготовка решения в отношении президента Но Му Хёна в 2004 году заняла 14 дней. В целом же процедура импичмента Пак Кын Хе от голосования до оглашения вердикта заняла 91 день. Временное отстранение от должности оправданного в итоге президента Но Му Хёна длилось 63 дня. Если конституционный суд отрешит от должности Юн Сок Ёля, выборы нового главы государства состоятся в течение 60 дней, их победитель вступит в должность президента Республики Корея на следующий же день. Если же импичмент будет отклонен, Юн Сок Ёль сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Срок полномочий у нынешнего президента заканчивается 9 мая 2027 года, выборы нового президента в этом случае должны будут пройти 3 марта того же года.
https://ria.ru/20250120/koreya-1994549896.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, пак кын хе
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Пак Кын Хе
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в суде извинился перед гражданами

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в своем заключительном слове на, предположительно, последнем заседании по делу о его импичменте в Конституционном суде извинился перед гражданами страны, но отметил, что военное положение было введено в интересах государства и народа, текст речи президента опубликован его адвокатами.
"Военное положение было введено в интересах государства и народа, однако в этом процессе мы доставили вам, нашим дорогим гражданам, неудобства и ввели в замешательство, за что искренне прошу прощения", - заявил президент.
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Он добавил, что чувствует "глубокую боль и чувство вины" за произошедшее с молодыми людьми, которые, поддерживая его, оказались в "трудном положении". Предположительно, президент имел в виду тех граждан, кого задержали за погром в январе в Западном окружном суде Сеула, что выдал ордер на его арест.
Юн Сок Ёль также заявил, что видел и граждан, что поддерживали его, и тех, кто критиковал действия президента, но верит, что все они поступают таким образом из "любви к стране".
"Я искренне благодарен всем гражданам, которые продолжали верить в меня и поддерживать меня, несмотря на мои недостатки. Я также всем сердцем приму критику и упреки, которые вы мне адресовали. Я сделаю все возможное, чтобы стать опорой для новой, процветающей Республики Корея", - поблагодарил граждан президент.

Окончание слушаний

Предполагалось, что 1-е заседание Конституционного суда Республики Корея 25 февраля по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля станет заключительным. Президента обвиняют в нарушении принципов народовластия и разделения властей и в целом ряде других преступлений. В ходе последнего слушания дела стороны подытожили свои доводы, представитель обвинения и ответчик выступили с заключительным словом.
В то же время, как стало известно 25 февраля, Конституционный суд уведомил обе стороны о том, что 27 февраля в 10.00 будет вынесено решение по поводу конституционности отказа исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока в назначении кандидата в судьи Конституционного суда Ма Ын Хёка. Разбирательство было инициировано по запросу председателя парламента Южной Кореи У Вон Сика.
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Ранее контролируемый оппозицией парламент избрал кандидатами на роль судей Чон Ге Сона, Ма Ын Хёка и Чо Хан Чхана, однако исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок 31 декабря прошлого года утвердил в должности только Чон Ге Сона и Чо Хан Чхана, а назначение Ма Ын Хёка оставил на рассмотрении, объяснив это отсутствием консенсуса по поводу его кандидатуры между правящей партией и оппозицией.
Спикер У Вон Сик в ответ на это 3 января подал запрос от лица парламента в Конституционный суд запрос, заявив, что решение Чхве Сан Мока назначить только двух из трёх кандидатов является произвольным и нарушает право Национального собрания на формирование состава Конституционного суда и избрание судей. Если Конституционный суд удовлетворит требования парламента, то Чхве Сан Мок будет обязан назначить Ма Ын Хёка судьей Конституционного суда и тогда состав последнего изменится, что может привести к возобновлению слушаний по делу об импичменте президента.
В случае, если состав суда оставят прежним, для провозглашения итогового решения после окончания прений суду потребуется провести несколько совещаний, проголосовать за итоговое решение, составить текст постановления и огласить его, на что обычно уходит около двух недель. У конституционного суда Южной Кореи есть время вплоть до 12 июня, но, учитывая предыдущую практику, вердикт, скорее всего, будет вынесен уже в середине марта.
Так окончательное решение по вопросу отрешения от должности экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году было принято спустя 11 дней после окончания прений, а подготовка решения в отношении президента Но Му Хёна в 2004 году заняла 14 дней. В целом же процедура импичмента Пак Кын Хе от голосования до оглашения вердикта заняла 91 день. Временное отстранение от должности оправданного в итоге президента Но Му Хёна длилось 63 дня.
Если конституционный суд отрешит от должности Юн Сок Ёля, выборы нового главы государства состоятся в течение 60 дней, их победитель вступит в должность президента Республики Корея на следующий же день. Если же импичмент будет отклонен, Юн Сок Ёль сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Срок полномочий у нынешнего президента заканчивается 9 мая 2027 года, выборы нового президента в этом случае должны будут пройти 3 марта того же года.
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