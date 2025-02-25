В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра
В Ленобласти оштрафовали женщину, оставившую трех детей без присмотра в квартире
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
«
"Двадцать третьего февраля 2025 года в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей", - сообщила пресс-служба.
В Нижнем Новгороде женщина оставила раздетого младенца на улице
1 декабря 2024, 13:10
Полицейские выяснили, что трое детей 2016-2021 годов рождения находятся в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение.
«
"В ходе проверки полицейскими была опрошена 40-летняя мать, которая сообщила, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались делать там ремонт", - добавляется в сообщении.
По словам женщины, 23 февраля она вместе с матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а детей оставила под присмотром старшего брата. Однако, позвонив через некоторое время домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца в ТЦ
18 декабря 2024, 17:17