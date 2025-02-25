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В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра - РИА Новости, 25.02.2025
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23:12 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/shtraf-2001599453.html
В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра
В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра - РИА Новости, 25.02.2025
В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра
Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:12:00+03:00
2025-02-25T23:12:00+03:00
происшествия
всеволожский район
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. "Двадцать третьего февраля 2025 года в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей", - сообщила пресс-служба. Полицейские выяснили, что трое детей 2016-2021 годов рождения находятся в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение. "В ходе проверки полицейскими была опрошена 40-летняя мать, которая сообщила, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались делать там ремонт", - добавляется в сообщении. По словам женщины, 23 февраля она вместе с матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а детей оставила под присмотром старшего брата. Однако, позвонив через некоторое время домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.
https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html
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всеволожский район
санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, всеволожский район, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Всеволожский район, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра

В Ленобласти оштрафовали женщину, оставившую трех детей без присмотра в квартире

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону.
«
"Двадцать третьего февраля 2025 года в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей", - сообщила пресс-служба.
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Полицейские выяснили, что трое детей 2016-2021 годов рождения находятся в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение.
«
"В ходе проверки полицейскими была опрошена 40-летняя мать, которая сообщила, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались делать там ремонт", - добавляется в сообщении.
По словам женщины, 23 февраля она вместе с матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а детей оставила под присмотром старшего брата. Однако, позвонив через некоторое время домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.
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