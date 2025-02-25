https://ria.ru/20250225/shtraf-2001599453.html

В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра

В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра - РИА Новости, 25.02.2025

В Ленинградской области оштрафовали женщину, оставившую детей без присмотра

Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:12:00+03:00

2025-02-25T23:12:00+03:00

2025-02-25T23:12:00+03:00

происшествия

всеволожский район

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Женщину, оставившую троих маленьких детей без присмотра в квартире в Мурино Ленобласти, привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. "Двадцать третьего февраля 2025 года в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одной из квартир дома 46 по улице Шувалова в городе Мурино находятся трое маленьких детей без присмотра родителей", - сообщила пресс-служба. Полицейские выяснили, что трое детей 2016-2021 годов рождения находятся в квартире одни, они были доставлены в медицинское учреждение. "В ходе проверки полицейскими была опрошена 40-летняя мать, которая сообщила, что в квартире проживает со своей матерью, племянником и тремя малолетними детьми. Квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались делать там ремонт", - добавляется в сообщении. По словам женщины, 23 февраля она вместе с матерью и племянником отправилась на встречу с работодателем, а детей оставила под присмотром старшего брата. Однако, позвонив через некоторое время домой, узнала, что дети отправлены в медучреждение. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в отношении матери был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Семья взята на особый контроль в ПДН по Всеволожскому району Ленобласти.

https://ria.ru/20241201/mladenets-1986717169.html

https://ria.ru/20241218/zaderzhanie-1989960758.html

всеволожский район

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, всеволожский район, санкт-петербург, ленинградская область