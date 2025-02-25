https://ria.ru/20250225/ii-2001582166.html

В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство

В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство - РИА Новости, 25.02.2025

В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство

Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют... РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T20:16:00+03:00

2025-02-25T20:16:00+03:00

экономика

технологии

россия

сергей митин

совет федерации рф

ростсельмаш

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют начать внедрение в ближайшей перспективе, рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. "Внедрение ИИ в сельское хозяйство России находится на стадии становления. По данным Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, внедрение ИИ начали примерно 12% компаний, 37% - намериваются это делать в ближайшей перспективе", - сказал Митин на конференции "Применение искусственного интеллекта и робототехники в сельском хозяйстве" в рамках подготовки к международной выставке-форуму AGROBRICS+. Он отметил, что в настоящее время идет активное внедрение искусственного интеллекта в сектор АПК. Так, например, "Ростсельмаш" уже разработал и внедрил такие системы, как "Агротроник", которая позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Также была разработана карта урожайности, которая предназначена для точного определения урожайности и влажности в любой точке поля в любой момент времени. Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает льготное кредитование на закупку и внедрение программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, на дооснащение техники и оборудования автоматизированными системами, закупку дронов, заключил сенатор.

https://ria.ru/20250112/tekhnologii-1993306557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сергей митин, совет федерации рф, ростсельмаш, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)