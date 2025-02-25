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В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство - РИА Новости, 25.02.2025
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20:16 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ii-2001582166.html
В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство
В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство - РИА Новости, 25.02.2025
В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство
Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют... РИА Новости, 25.02.2025
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экономика
технологии
россия
сергей митин
совет федерации рф
ростсельмаш
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют начать внедрение в ближайшей перспективе, рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. "Внедрение ИИ в сельское хозяйство России находится на стадии становления. По данным Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, внедрение ИИ начали примерно 12% компаний, 37% - намериваются это делать в ближайшей перспективе", - сказал Митин на конференции "Применение искусственного интеллекта и робототехники в сельском хозяйстве" в рамках подготовки к международной выставке-форуму AGROBRICS+. Он отметил, что в настоящее время идет активное внедрение искусственного интеллекта в сектор АПК. Так, например, "Ростсельмаш" уже разработал и внедрил такие системы, как "Агротроник", которая позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Также была разработана карта урожайности, которая предназначена для точного определения урожайности и влажности в любой точке поля в любой момент времени. Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает льготное кредитование на закупку и внедрение программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, на дооснащение техники и оборудования автоматизированными системами, закупку дронов, заключил сенатор.
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экономика, технологии, россия, сергей митин, совет федерации рф, ростсельмаш, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Митин, Совет Федерации РФ, Ростсельмаш, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство

Сенатор Митин: внедрение ИИ в сельское хозяйство находится на стадии становления

© РИА Новости / Алексей СухоруковКартофелеуборочные комбайны во время уборки урожая
Картофелеуборочные комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Картофелеуборочные комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют начать внедрение в ближайшей перспективе, рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
«
"Внедрение ИИ в сельское хозяйство России находится на стадии становления. По данным Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, внедрение ИИ начали примерно 12% компаний, 37% - намериваются это делать в ближайшей перспективе", - сказал Митин на конференции "Применение искусственного интеллекта и робототехники в сельском хозяйстве" в рамках подготовки к международной выставке-форуму AGROBRICS+.
Он отметил, что в настоящее время идет активное внедрение искусственного интеллекта в сектор АПК. Так, например, "Ростсельмаш" уже разработал и внедрил такие системы, как "Агротроник", которая позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Также была разработана карта урожайности, которая предназначена для точного определения урожайности и влажности в любой точке поля в любой момент времени.
Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает льготное кредитование на закупку и внедрение программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, на дооснащение техники и оборудования автоматизированными системами, закупку дронов, заключил сенатор.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияСергей МитинСовет Федерации РФРостсельмашМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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