В Совфеде рассказали о внедрении ИИ в сельское хозяйство
Сенатор Митин: внедрение ИИ в сельское хозяйство находится на стадии становления
Картофелеуборочные комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Искусственный интеллект постепенно внедряется в российское сельское хозяйство: сейчас ИИ используют 12% компаний аграрного сектора в России, а 37% планируют начать внедрение в ближайшей перспективе, рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
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"Внедрение ИИ в сельское хозяйство России находится на стадии становления. По данным Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, внедрение ИИ начали примерно 12% компаний, 37% - намериваются это делать в ближайшей перспективе", - сказал Митин на конференции "Применение искусственного интеллекта и робототехники в сельском хозяйстве" в рамках подготовки к международной выставке-форуму AGROBRICS+.
Он отметил, что в настоящее время идет активное внедрение искусственного интеллекта в сектор АПК. Так, например, "Ростсельмаш" уже разработал и внедрил такие системы, как "Агротроник", которая позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Также была разработана карта урожайности, которая предназначена для точного определения урожайности и влажности в любой точке поля в любой момент времени.
Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает льготное кредитование на закупку и внедрение программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта, на дооснащение техники и оборудования автоматизированными системами, закупку дронов, заключил сенатор.
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