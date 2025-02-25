https://ria.ru/20250225/gosduma-2001494774.html

Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании

Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании - РИА Новости, 25.02.2025

Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:46:00+03:00

2025-02-25T13:46:00+03:00

2025-02-25T15:00:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными госстандартами.Согласно закону, Минздрав будет разрабатывать соответствующие образовательные стандарты и программы. В них будет прописано кадровое обеспечение, а также материально-техническое оснащение тех образовательных учреждений, которые эти программы реализуют.Также Росздравнадзор будет выдавать заключения на соответствие материально-технического и кадрового обеспечения таким образовательным медицинским организациям.Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав."Принятие данных мер позволит лишить тысячи так называемых образовательных организаций возможности выдавать за деньги фиктивные сертификаты о подготовке врачей", - также отмечал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по здоровью Сергей Леонов.Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав.Законом устанавливается, что дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию по видам программ.Володин ранее отмечал, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки".По словам Володина, от уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит – их здоровье. Обучение и повышение квалификации врача или фармацевта онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы, как результат - риски для пациента, а это недопустимо, отмечал Володин. Председатель Госдумы добавил, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база.

https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html

https://ria.ru/20241217/gosduma-1989800760.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), социальный навигатор, сн_образование, кем стать