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Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании - РИА Новости, 25.02.2025
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13:46 25.02.2025 (обновлено: 15:00 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001494774.html
Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании
Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании - РИА Новости, 25.02.2025
Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:46:00+03:00
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общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными госстандартами.Согласно закону, Минздрав будет разрабатывать соответствующие образовательные стандарты и программы. В них будет прописано кадровое обеспечение, а также материально-техническое оснащение тех образовательных учреждений, которые эти программы реализуют.Также Росздравнадзор будет выдавать заключения на соответствие материально-технического и кадрового обеспечения таким образовательным медицинским организациям.Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав."Принятие данных мер позволит лишить тысячи так называемых образовательных организаций возможности выдавать за деньги фиктивные сертификаты о подготовке врачей", - также отмечал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по здоровью Сергей Леонов.Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав.Законом устанавливается, что дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию по видам программ.Володин ранее отмечал, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки".По словам Володина, от уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит – их здоровье. Обучение и повышение квалификации врача или фармацевта онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы, как результат - риски для пациента, а это недопустимо, отмечал Володин. Председатель Госдумы добавил, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база.
https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения в медобразовании

Госдума приняла закон об ограничении онлайн-обучения медиков и фармацевтов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДевочка во время онлайн занятий
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, определенных федеральными образовательными госстандартами.
Согласно закону, Минздрав будет разрабатывать соответствующие образовательные стандарты и программы. В них будет прописано кадровое обеспечение, а также материально-техническое оснащение тех образовательных учреждений, которые эти программы реализуют.
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Также Росздравнадзор будет выдавать заключения на соответствие материально-технического и кадрового обеспечения таким образовательным медицинским организациям.
Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав.
"Принятие данных мер позволит лишить тысячи так называемых образовательных организаций возможности выдавать за деньги фиктивные сертификаты о подготовке врачей", - также отмечал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по здоровью Сергей Леонов.
Ко второму чтению инициативы была внесена поправка депутатов, сенаторов и председателя ГД Вячеслава Володина. Теперь не допускается дистанционное обучение медиков, за исключением случаев, определенных государственными стандартами и типовыми дополнительными программами, которые будет разрабатывать Минздрав.
Законом устанавливается, что дополнительное профессиональное медобразование будет подлежать лицензированию по видам программ.
Володин ранее отмечал, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – "абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки".
По словам Володина, от уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит – их здоровье. Обучение и повышение квалификации врача или фармацевта онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы, как результат - риски для пациента, а это недопустимо, отмечал Володин. Председатель Госдумы добавил, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база.
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