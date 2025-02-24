Зеленский может попросить убежище в Турции, пишет Akşam
Akşam: Зеленский может попросить убежище в Турции из-за угрозы переворота
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне отсутствия военной помощи Запада и угрозы переворота на Украине может попросить в ближайшее время убежища в Турции, предполагает колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
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"Очевидно, что США и Европа, занявшие столь открытую позицию в отношении Зеленского, больше не будут предоставлять Украине оружие и другую военную помощь. Однако этим дело не ограничится. Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают", — пишет колумнист.
По его словам, Зеленскому могут приказать "уйти с дороги".
"Двадцать девятого марта 2022 года, во время встречи российской и украинской делегаций в рабочем кабинете президента (Турции Реджепа Эрдогана) Долмабахче в Стамбуле, я уверен, что Зеленский был бы сейчас в совсем другой ситуации, если бы он прислушался к наставлению президента Эрдогана о необходимости заключить мир, а не послушал указания тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона встать из-за стола", — отметил он.
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В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон условились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.