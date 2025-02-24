https://ria.ru/20250224/seul-2001307998.html

В Южной Корее прошел митинг в поддержку России

В Южной Корее прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 24.02.2025

В Южной Корее прошел митинг в поддержку России

Митинг в поддержку России прошел возле посольства РФ в Сеуле с участием посла России Георгия Зиновьева, других официальных лиц и соотечественников, передает... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:58:00+03:00

2025-02-24T15:58:00+03:00

2025-02-24T16:44:00+03:00

россия

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южная корея

владимир путин

георгий зиновьев

юрий ушаков

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СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Митинг в поддержку России прошел возле посольства РФ в Сеуле с участием посла России Георгия Зиновьева, других официальных лиц и соотечественников, передает корреспондент РИА Новости. Первый в Республике Корея митинг в поддержку России такого рода прошел в понедельник с участием сотрудников посольства, торгпредства и соотечественников. В мероприятии приняли участие посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев, военный, военно-морской и военно-воздушный атташе России в Сеуле Николай Марченко, торговый представитель Алексей Сапетко и другие. Посол РФ выступил с речью. Он подчеркнул, что сейчас мир на пути к справедливой, демократичной многополярной системе международных отношений. "Россия готова обеспечить свою безопасность и принять для этого все необходимые меры, готова обеспечить интересы и защиту своих граждан", - заявил посол. На митинге, который прошел на следующий день после Дня защитника отечества, поднималась тема украинского конфликта, выступающие поблагодарили российских военных, которые находятся на линии боевого соприкосновения, пожелали им успешно выполнить поставленные задачи и скорейшего возвращения домой. "Мы глубоко благодарны Вооруженным силам Российской Федерации, которые сейчас ведут эту войну с нашими старыми врагами: всеми теми, кто издавна пытался нанести нам стратегическое поражение и пытается сделать это сейчас в новых условиях", - заявил посол. В то же время военный атташе РФ отметил, что процесс мирного урегулирования по Украине пока находится "на начальном этапе". "Нам вместе предстоит пройти еще долгий и непростой путь, чтобы защитить наши национальные интересы, обеспечить долговременную безопасность России", - отметил Марченко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250214/rynok-1999437026.html

https://ria.ru/20241214/svyazi-1989229741.html

https://ria.ru/20250204/koreya-1997217228.html

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россия, украина, южная корея, владимир путин, георгий зиновьев, юрий ушаков, нато, российский фонд прямых инвестиций, в мире, сеул