https://ria.ru/20250224/nauka-2000802765.html

В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека

В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека - РИА Новости, 24.02.2025

В Дагестане обнаружили древнейшие орудия предков человека

Орудия, изготовленные более 1,9 млн лет назад, предположительно, представителями вида Homo ergaster (человек работающий), были найдены сотрудниками экспедиции... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T07:00:00+03:00

2025-02-24T07:00:00+03:00

2025-02-24T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Орудия, изготовленные более 1,9 млн лет назад, предположительно, представителями вида Homo ergaster (человек работающий), были найдены сотрудниками экспедиции Государственного исторического музея в ходе совместных работ со специалистами других организаций на памятнике Гегалашур 1 в Дагестане.В результате раскопок в течение двух последних полевых сезонов археологи подтвердили, что каменные орудия (чопперы, пики, скребки, скребла, ножи) были изготовлены предками человека именно там. Это делает памятники раннего плейстоцена Центрального Дагестана, в число которых входит Гегалашур 1, одними из самых северных пунктов, до которого добрался древний человек, сообщили в пресс-службе ГИМа.Человек работающий или Homo ergaster — ископаемый вид гоминидов, который, по оценкам экспертов, появился на территории Восточной Африки 1,9–1,8 млн лет назад. Наиболее поздние свидетельства его существования исследователи относят к 1,5 млн лет назад. Существуют гипотезы о том, что именно этот вид ископаемого человека начал использовать огонь. Для стоянок, датированных ранним палеолитом, характерны так называемые галечные орудия: чопперы и пики. Эти орудия относят к эпохе олдована (2,6 – 1,6 млн лет назад), пояснили в музее.Археологи из Исторического музея и Института археологии РАН, Института физики Земли РАН, ГИН РАН и СПбГУ в ходе работ в 2023–2024 гг. продолжили изучение памятников раннего палеолита на территории Внутреннего Дагестана. Древнейшие орудия, найденные на территории памятника, однотипны найденным на географически ближайшей к месту раскопок стоянке Дманиси (Грузия) – единственном памятнике палеолита за пределами Восточной Африки, где зафиксированы антропологические останки Homo ergaster."Памятник Гегалашур 1 был открыт в 2007 году академиком Х.А. Амирхановым, однако планомерные археологические раскопки на его территории были начаты только в 2023 году Палеолитической экспедицией Государственного исторического музея совместно с сотрудниками Института археологии, Института физики Земли, и Геологического института РАН, а также Санкт-Петербургского государственного университета. Собранная за два полевых сезона коллекция насчитывает около 1100 предметов, включая типичные для эпохи олдована категории чопперов, пиков, ножей, скребел, скребков, мелких отщепов и ядрищ", — рассказал руководитель экспедиции Антон Симоненко.Он добавил, что недалеко от русла древнего ручья на территории памятника были обнаружены следы изготовления этих каменных орудий, а их материал – кремень – до сих пор встречается в окрестностях стоянки. У древних обитателей этих мест было две модели изготовления каменных орудий: с помощью оббивки из желвака кремня мастер мог сделать крупное орудие (чоппер или пик) или, отколов от желвака небольшой отщеп и подработав его, получить скребок или нож.В настоящее время Гегалашур 1 на основе комплекса данных является одной из самых северных точек, где были обнаружены следы присутствия первых выходцев из Африки. Также памятник представляет собой одну из древнейших стоянок предков человека на территории России и может считаться восточными воротами в Европу, подытожил ученый.

https://ria.ru/20240910/nauka-1971008275.html

https://ria.ru/20240917/krym-1973095098.html

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