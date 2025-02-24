Главы Еврокомиссии и Евросовета прибыли в Киев
На Украину с визитом прибыли глава ЕК фон дер Ляйен и глава Евросовета Кошта
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Кошта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Судя по видео, опубликованному "Общественным", европейских чиновников встречал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Позднее "Общественное" сообщило, что в Киев также прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и испанский премьер Педро Санчес.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что члены организации во главе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен отправятся в понедельник на Украину, чтобы объявить о поддержке киевского режима, а также анонсировать новую помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
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