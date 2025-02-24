https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html

Опрос показал отношение россиян к профессии инженера

Опрос показал отношение россиян к профессии инженера - РИА Новости, 24.02.2025

Опрос показал отношение россиян к профессии инженера

Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:30:00+03:00

2025-02-24T03:30:00+03:00

2025-02-24T03:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Каждый второй (50%) респондент ответил, что в России профессия инженера является престижной, 32% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Семь из десяти (69%) россиян отметили, что работа инженера - интересная, 62% считают, что инженеры сейчас востребованы на рынке труда, столько же (62%) думают, что учиться на инженера - престижно. Почти половина (47%) опрошенных заявили, что хотели бы получить инженерную специальность, если бы сейчас выбирали профессию, 49% не хотели бы учиться на инженера. По мнению 57% респондентов, необходимо сделать привлекательными размер и условия оплаты труда инженеров, чтобы повысить интерес молодежи к этой специальности, 34% сказали, что важно заниматься профориентацией молодежи и больше рассказывать об инженерных специальностях. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html

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общество, россия, вциом