Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к профессии инженера - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html
Опрос показал отношение россиян к профессии инженера
Опрос показал отношение россиян к профессии инженера - РИА Новости, 24.02.2025
Опрос показал отношение россиян к профессии инженера
Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:30:00+03:00
2025-02-24T03:30:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148626/43/1486264399_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_5ac029c6f1cd8347f7b68d7bf84817ae.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Каждый второй (50%) респондент ответил, что в России профессия инженера является престижной, 32% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Семь из десяти (69%) россиян отметили, что работа инженера - интересная, 62% считают, что инженеры сейчас востребованы на рынке труда, столько же (62%) думают, что учиться на инженера - престижно. Почти половина (47%) опрошенных заявили, что хотели бы получить инженерную специальность, если бы сейчас выбирали профессию, 49% не хотели бы учиться на инженера. По мнению 57% респондентов, необходимо сделать привлекательными размер и условия оплаты труда инженеров, чтобы повысить интерес молодежи к этой специальности, 34% сказали, что важно заниматься профориентацией молодежи и больше рассказывать об инженерных специальностях. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html
https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148626/43/1486264399_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_cc19b1d859fc4adb88ef4372ebc5fc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к профессии инженера

ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает престижной профессию инженера

© Fotolia / kichigin19Инженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Fotolia / kichigin19
Инженер за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Половина (50%) опрошенных россиян считают престижной профессию инженера, 47% респондентов хотели бы сейчас получить инженерную специальность, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Каждый второй (50%) респондент ответил, что в России профессия инженера является престижной, 32% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума
20 февраля, 15:42
Семь из десяти (69%) россиян отметили, что работа инженера - интересная, 62% считают, что инженеры сейчас востребованы на рынке труда, столько же (62%) думают, что учиться на инженера - престижно.
Почти половина (47%) опрошенных заявили, что хотели бы получить инженерную специальность, если бы сейчас выбирали профессию, 49% не хотели бы учиться на инженера.
По мнению 57% респондентов, необходимо сделать привлекательными размер и условия оплаты труда инженеров, чтобы повысить интерес молодежи к этой специальности, 34% сказали, что важно заниматься профориентацией молодежи и больше рассказывать об инженерных специальностях.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Электронное табло обмена курса валют - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара
11 февраля, 13:49
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала