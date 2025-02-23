https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001073517.html

Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе

Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе - РИА Новости, 23.02.2025

Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе

Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков в интервью РИА Новости предложил создать... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:04:00+03:00

2025-02-23T04:04:00+03:00

2025-02-23T08:58:00+03:00

георгий победоносец

религиозные праздники

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пасха

религия

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков в интервью РИА Новости предложил создать общественную инициативу "Победная пасха" и направить воинам подарки к празднику Воскресения Христова. "Скоро величайший праздник. На Пасху Христову (в этом году ее встречают 20 апреля – ред.) воинам направить поздравления, письма, подарки – великое дело. Смотрите, как все складывается: год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Победа в мае была, Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая – день Георгия Победоносца. Может быть, организовать такое движение (православной - ред.) общественности – "Победная пасха"? К Пасхе собрать подарки - и через военных священников, волонтеров вручить воинам? Мне кажется, было бы очень здорово", - сказал отец Дмитрий Василенков. На примере праздника 23 февраля он отметил, что для бойцов актуальны самые разные подарки – от сладостей до одежды. "Подарки могут быть любыми – детские письма на фронт, вкусности-сладости, или что-то посущественней: перчатки, брючные ремни. Да просто купить коробку носков, чтобы не какие-нибудь, надел и выкинул, а хорошие, тактические, раздать в подразделении – думаю, бойцам будет очень приятно. И прихожане могут принести такие подарки в храм, чтобы воинам направить", - уточнил священник. Он добавил, что скоро начнется Великий пост (в этом году он пройдет с 3 марта по 19 апреля) – "время сделать что-то доброе, подготовить подарки, вообще подготовиться к Пасхе – есть". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20250203/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992703046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

георгий победоносец, религиозные праздники, религия, пасха