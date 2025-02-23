https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001073517.html
Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе
Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе - РИА Новости, 23.02.2025
Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе
Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков в интервью РИА Новости предложил создать... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:04:00+03:00
2025-02-23T04:04:00+03:00
2025-02-23T08:58:00+03:00
георгий победоносец
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пасха
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков в интервью РИА Новости предложил создать общественную инициативу "Победная пасха" и направить воинам подарки к празднику Воскресения Христова. "Скоро величайший праздник. На Пасху Христову (в этом году ее встречают 20 апреля – ред.) воинам направить поздравления, письма, подарки – великое дело. Смотрите, как все складывается: год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Победа в мае была, Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая – день Георгия Победоносца. Может быть, организовать такое движение (православной - ред.) общественности – "Победная пасха"? К Пасхе собрать подарки - и через военных священников, волонтеров вручить воинам? Мне кажется, было бы очень здорово", - сказал отец Дмитрий Василенков. На примере праздника 23 февраля он отметил, что для бойцов актуальны самые разные подарки – от сладостей до одежды. "Подарки могут быть любыми – детские письма на фронт, вкусности-сладости, или что-то посущественней: перчатки, брючные ремни. Да просто купить коробку носков, чтобы не какие-нибудь, надел и выкинул, а хорошие, тактические, раздать в подразделении – думаю, бойцам будет очень приятно. И прихожане могут принести такие подарки в храм, чтобы воинам направить", - уточнил священник. Он добавил, что скоро начнется Великий пост (в этом году он пройдет с 3 марта по 19 апреля) – "время сделать что-то доброе, подготовить подарки, вообще подготовиться к Пасхе – есть". Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20250203/paskha-1784063287.html
https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992703046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий победоносец, религиозные праздники, религия, пасха
Георгий Победоносец, Религиозные праздники, Религия, Пасха, Религия
Главный священник СВО дал совет, какие подарки направить бойцам к Пасхе
Протоиерей Василенков предложил создать общественную инициативу "Победная пасха"
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков в интервью РИА Новости предложил создать общественную инициативу "Победная пасха" и направить воинам подарки к празднику Воскресения Христова.
"Скоро величайший праздник. На Пасху Христову (в этом году ее встречают 20 апреля – ред.) воинам направить поздравления, письма, подарки – великое дело. Смотрите, как все складывается: год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Победа в мае была, Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая – день Георгия Победоносца
. Может быть, организовать такое движение (православной - ред.) общественности – "Победная пасха"? К Пасхе собрать подарки - и через военных священников, волонтеров вручить воинам? Мне кажется, было бы очень здорово", - сказал отец Дмитрий Василенков.
На примере праздника 23 февраля он отметил, что для бойцов актуальны самые разные подарки – от сладостей до одежды.
"Подарки могут быть любыми – детские письма на фронт, вкусности-сладости, или что-то посущественней: перчатки, брючные ремни. Да просто купить коробку носков, чтобы не какие-нибудь, надел и выкинул, а хорошие, тактические, раздать в подразделении – думаю, бойцам будет очень приятно. И прихожане могут принести такие подарки в храм, чтобы воинам направить", - уточнил священник.
Он добавил, что скоро начнется Великий пост (в этом году он пройдет с 3 марта по 19 апреля) – "время сделать что-то доброе, подготовить подарки, вообще подготовиться к Пасхе – есть".