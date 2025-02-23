https://ria.ru/20250223/svyaschennik-2001029176.html

Главный священник СВО: зло изгоняется добром, наш путь – воинов Христовых

Главный священник СВО: зло изгоняется добром, наш путь – воинов Христовых - РИА Новости, 23.02.2025

Главный священник СВО: зло изгоняется добром, наш путь – воинов Христовых

Уже 42 тысячи бойцов на фронте приняли святое крещение с начала специальной военной операции. Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:00:00+03:00

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2025-02-23T10:58:00+03:00

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Уже 42 тысячи бойцов на фронте приняли святое крещение с начала специальной военной операции. Главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества, протоиерей Дмитрий Василенков в День защитника Отечества рассказал в интервью РИА Новости, как вернуться живым с войны, что приведет армию к победе, и как относиться к зверствам ВСУ, а также переговорам и разговорам о мире. Беседовал Артем Буденный.– Отец Дмитрий, как поздравляет духовенство воинов с 23 февраля, какие ждать подарки?– Задача поздравить воинов с 23 февраля духовенству поставлена, исполняют ее священники на местах – и на фронте, и в тылу: словом поздравят, подарки привезут, в госпиталях могут концерты организовать. Как говорил мною уважаемый друг, ныне покойный Герой России протоиерей Михаил Васильев, "разные сюжеты возможны". Подарки могут быть любыми: детские письма на фронт, вкусности-сладости или что-то посущественней: перчатки, брючные ремни. Да просто купить коробку носков, чтобы не какие-нибудь, надел и выкинул, а хорошие, тактические, раздать в подразделении, думаю, бойцам будет очень приятно. И прихожане могут просто принести такие подарки в храм, чтобы воинам направить.– Праздник уже в разгаре. Наверное, нужно время, чтобы вещи доехали до фронта, подарки будут актуальны после 23 февраля?– А скоро величайший праздник. На Пасху Христову (в этом году встречают 20 апреля – ред.) воинам направить поздравления, письма, подарки – великое дело. Смотрите, как все складывается: год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Победа в мае была, Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая – день Георгия Победоносца. Может быть, организовать такое движение (православной) общественности – "Победная Пасха"? К Пасхе собрать подарки и через военных священников, волонтеров вручить воинам? Мне кажется, было бы очень здорово. К тому же Великий пост скоро начнется (в этом году он пройдет с 3 марта по 19 апреля – ред.), время сделать что-то доброе, подготовить подарки, вообще подготовиться к Пасхе, есть.– Как относиться к начавшимся переговорам между Россией и США, разговорам о мире, особенно тем, кто сейчас на фронте?– Что бы в мире ни происходило, все происходит или по воле Божьей, или по Его попущению. Как мы можем повлиять на события? Во-первых, молитвой, это прежде всего, и во-вторых, нашей жизнью христианской. Если мы будем молиться и жить по-Божьему, и самое главное, как положено свое дело делать, какое нам поручено, то тогда все начнет меняться, происходить должным образом, и вокруг войны, и на ней.Тем более как рассуждать о переговорах – мы не обладаем полной информацией, а со своей колокольни пытаться судить не стоит. Мы доверяем нашему президенту, правительству, думаем, что они все прекрасно понимают: все риски, связанные с тем, что уже у нас было на предыдущих переговорах и происходило в отношениях с другими странами. Поэтому мы надеемся, что "наверху" будут приняты правильные решения. А наша задача, которую с нас никто не снимал, – исполнять свой долг: военные – на своем месте, воюют, гражданские – на своем, помогают фронту. Все, дружно, едино – только так.– То есть вы не советовали бы обнадеживаться насчет переговоров?– За нас, за Россию, взялись по-серьезному. И, возможно, реши мы одну проблему, тут же "вылезет" следующая, может быть, не менее страшная. Потому что если у наших оппонентов стоит задача нас уничтожить, победить – как силу, как оплот нравственности, традиционных ценностей в мире, то над решением этой задачи будут работать и дальше - так или иначе. Поэтому иллюзий питать не нужно, что сейчас мы тут договоримся и все вопросы снимем. Поэтому, чтобы выстоять и дальше, нужно быть сильными: договариваются и слушают только сильных. А чтобы быть сильными, нам еще нужно трудиться, трудиться и трудиться, и в том числе на фронте. И тут духовный аспект является определяющим.– Как священники помогают воинам на фронте, в тылу, как проходит реабилитация?– Слышал, у наших оппонентов – США – есть лозунг: "дешевле учить, чем потом лечить". То есть людей надо полноценно готовить к войне, это не только военная подготовка, но психологическая, духовная. Бывает, что посттравматический синдром (ПТСР) становится следствием не черепно-мозговой травмы и так далее, а недостаточной мотивированности военнослужащих к ведению боевых действий. Человек, твердо стоящий на ногах, мотивированный, знающий, за что он воюет - такого поколебать очень сложно, даже если было ранение и прочее. Чтобы не сломаться, нужно дух иметь. Поэтому, если мы хотим меньше потом заниматься массовой реабилитацией людей, их нужно готовить заранее. И мы – священники – уже идем по этому пути. Эта система, скажем так, духовно-нравственной подготовки военнослужащих, выстраивается сейчас в армии.– Когда надо начинать готовить таких воинов?– Это все заранее. Во-первых, введены должности в воинских частях, есть военные священники, они должны этот комплекс мероприятий в своем подразделении осуществить, причем не только среди призывников или рядовых контрактников – работать надо со всеми, прежде всего с офицерами. Как говорят в Церкви, "каков поп, таков и приход": можно воспитать тысячу прекрасных бойцов, но один командир – просто по названию командир – их может погубить. Офицерский корпус – это элита, мы должны прежде всего формировать его, формировать на основаниях победы, и нам это удается. У нас батюшки работают сейчас в военных училищах, это наиважнейший момент. В общем все священники, штатно в подразделениях ли, или в командировке, должны работать с людьми.– О чем люди спрашивают священников на фронте, и что им отвечаете?– Ну, например, приезжаете вы на линию боевого соприкосновения и встречаете бойца, которому завтра идти в бой. У него в голове одна мысль крутится: как выжить. Вот мы и рассказываем, как. Они, сталкиваясь со смертью на войне, реально видят, что Бог помогает выжить, что все это работает. Священники очень востребованы в армии прежде всего именно потому, что это работает. И еще вера раскрывает смыслы для человека: ради чего он воюет. Ведь даже просто выживать в этих условиях – уже испытание: в грязи, постоянный недосып, дискомфорт, стресс, ради чего? Просто ради денег? Ради денег можно, конечно, служить, можно убивать, но умирать – нельзя.У меня книга написана "На войне. Пароль Донбасс". Там изложены духовные принципы выживания человека, не только на войне, в любой экстремальной ситуации. Еще у меня есть Telegram-канал "На войне". Это не болталка, он обучающий. Я снимаю и выкладываю там небольшие ролики по очень важным вопросам для человека на войне: про правила духовной безопасности, про отношение к убийству, к смерти и массу других вопросов и ответов.– Эти правила духовной безопасности – ваша методика, откуда она?– Мы тут ничего не придумывали. Это древняя традиция православных воинов. У меня есть еще одна книга, называется "Путь Архистратига", где я как раз рассказываю о воинских традициях Руси, их возникновении. Почему язычники на Руси в итоге отказалась от зверств на войне, ведь вопрос силы для них – наиважнейший? Потому что они обрели силу в христианстве, намного большую, чем все остальное. То есть в книге "Путь Архистратига" сформулировано, что такое православные воинские традиции, а в "На войне. Пароль Донбасс" уже практически дана программа воспитания воина: как стать сильным, как выживать в нечеловеческих условиях и побеждать. Мы, согласно этой программе, обучаем священников, а они уже воспитывают воинов, победителей.Как-то бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заметил, что для них, то есть Украины, проблема – верующие воины, которые идут за Русь Святую, их не сломать, с ними ничего не сделать, это воины победы, воины нравственные. И мы знаем, как их готовить, воспитывать. Чем больше у нас таких воинов будет, тем ближе победа.– Что вы считаете наиболее важным в духовной подготовке воина-победителя?– Мы готовим человека, который сможет духовно справиться с ситуацией войны, это в первую очередь. Мы готовим человека не просто для войны и победы, мы готовим его для вечности. И такой человек - он и на войне ведет себя должным образом и, вернувшись с войны, прежде всего остается человеком. Ведь на войне легко озвереть, она уродует человека. Война работает на уровне ненависти, злобы, жестокости. Чтобы легко убить человека, его "расчеловечивают" - на это направлена военная пропаганда во все времена – "пиндос", "русня" - это все об этом. И человек со временем начинает этой злобой войны пропитываться, "демоны войны" оказывают воздействие.Сталкиваясь со злом, человек начинает переходить черту человечности. На самом деле очень легко эту черту перейти, особенно когда ты воюешь с озверевшими людьми. Например, когда зашел в подвал и видишь: убитые мирные жители, дети, женщины изнасилованы. Как после такого в рамках человечности остаться? Но если ты эту черту перейдешь, сам начнешь незаметно для себя превращаться в такого же зверя, как и те, против кого ты воюешь. Это путь страшный, опасный и чреватый тяжелейшими последствиями для человека, для его семьи, потому что человек начинает сам в демона превращаться, и, придя и с войны – что он будет делать, что с ним будет? Ему тоже нужно будет помогать.– Про гражданских в подвале – вы говорили сейчас про массовое убийство украинскими военными в Николаево-Дарьино Курской области?– Почему противник творит эти преступления, беззакония в той же Курской области и смакует это? Мне кажется, наши враги, ну, по крайней мере, те, кто стоят за простыми солдатами, на самом деле люди достаточно религиозные, правда, со знаком "минус". Я не знаю, во что они верят, но, похоже, знают Библию. В книге Иудифь есть такая фраза: "род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат пред Богом своим". То есть народ можно завоевать, только если ввести его во грех, когда Господь от него отходит, а точнее он от Господа. И можно делать с таким народом, что хочешь. То есть враг пытается нас спровоцировать делать так же, вызвать этот звериный эффект в нашей армии - тогда они получат власть над ситуацией, над нами, будут вредить нашим воинам через то, что мы перешли черту человечности, и мы окажемся духовно слабы перед ними. Ну, и конечно, для их пропаганды будет, что показать на камеру. Так что против нас – умнейшие из злейших.Американцы в подготовке своих воинов пошли именно таким путем, делают из них зверя. Я читал интервью одного из гуру американской военной психологии Дэйва Гроссмана, к сожалению, его книги почему-то у нас не переведены, я считаю, нам нужно знать врага. Так вот он рассказывает об исследованиях середины XX века. Тогда оказалось, что не все воины стремятся убить человека, многие просто палят, кто куда. Они поставили перед собой задачу довести до максимума количество убивающих сознательно. Но для этого нужно этих "демонов войны" впустить в человека. Они пошли этим путем и сейчас, говорит Гроссман, готовят воинов, которые убивают на уровне рефлекса и получают от этого удовольствие. Вот вам зверь. Так же они тренируют, я предполагаю, и другие армии, чьими руками воюют, в том числе украинцев.– Как этому противостоять?– Ошибкой было бы подумать, что чтобы их победить, нужно стать такими же зверьми, как они, или "позверинее". С духовной точки зрения – это закон – бес бесом не изгоняется, зло изгоняется добром. А наш путь – воинов Христовых, он нам уже показан исторически. Александр Васильевич Суворов говорил: "Бог разбойникам не помощник, а русский солдат не разбойник". Да, если противник воюет, нужно его уничтожать, но сдался он – прояви человеколюбие. Само собой, человеколюбие нужно всегда проявлять и к гражданским.Поэтому работа военного священника, она многопланова, тут и духовное, и психологическое, и даже психиатрическое, и военное измерение. Многие вопросы мы решаем, поэтому помощь военным священникам в их работе – это, действительно, колоссальнейший вклад в победу.– Чтобы вы могли пожелать нашим воинам 23 февраля?– Быть сильными, а сильными мы можем быть только с Богом. А для этого первое правило духовной безопасности: матом не ругайтесь, Богу молитесь и живыми будете возвращаться из любых ситуаций.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

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https://ria.ru/20250212/patriarkh-1998966932.html

https://ria.ru/20250206/khayrulaev-1997527816.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, сво, спецоперация