Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды
Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России и вручит им государственные награды, состоятся и другие традиционные мероприятия, в которых президент обычно участвует 23 февраля.
В День защитника Отечества Путин каждый год приезжает в Александровский сад, где возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Как правило, вместе с главой государства почтить память павших воинов приезжают также министр обороны, ветераны боевых действий, учащиеся суворовских училищ.
Элита страны
Чествование Героев России 23 февраля в 2025 году особенно тем, что этот год главой государства был объявлен Годом защитника Отечества. Вручение госнаград станет первым в этом году. До этого такая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества, когда президент вручал медали "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие состоялось тогда в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. На нём присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.
Приветствуя выдающихся россиян, удостоившихся "Золотой Звезды", Путин особо отмечал мужество участников специальной военной операции. Глава государства подчеркивал, что решимость бойцов не оставляет никаких сомнений, что Россию никому не удастся сломить и она победит. Глава государства заявлял, что Россия будет впредь опираться именно на таких людей, назвав героев спецоперации подлинной элитой и гордостью страны.
Подвиги героев
С начала года президент подписал ряд документов о награждении отличившихся бойцов. Так, в январе Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, который вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ. На широко распространившихся в сети кадрах показаны последние минуты жизни украинского солдата, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
В начале февраля Путин присвоил звание Героя России посмертно вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Кроме того, Путин наградил орденами Мужества посмертно погибших с Ефремовым двух бойцов отряда "Тигр" - Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.