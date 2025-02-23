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Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды - РИА Новости, 23.02.2025
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00:24 23.02.2025 (обновлено: 00:40 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001060170.html
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды - РИА Новости, 23.02.2025
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России и вручит им государственные награды, состоятся и другие... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:24:00+03:00
2025-02-23T00:40:00+03:00
россия
приморский край
курская область
владимир путин
сергей ефремов
сергей дмитриев
вооруженные силы украины
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России и вручит им государственные награды, состоятся и другие традиционные мероприятия, в которых президент обычно участвует 23 февраля. В День защитника Отечества Путин каждый год приезжает в Александровский сад, где возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Как правило, вместе с главой государства почтить память павших воинов приезжают также министр обороны, ветераны боевых действий, учащиеся суворовских училищ. Элита страны Чествование Героев России 23 февраля в 2025 году особенно тем, что этот год главой государства был объявлен Годом защитника Отечества. Вручение госнаград станет первым в этом году. До этого такая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества, когда президент вручал медали "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие состоялось тогда в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. На нём присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Приветствуя выдающихся россиян, удостоившихся "Золотой Звезды", Путин особо отмечал мужество участников специальной военной операции. Глава государства подчеркивал, что решимость бойцов не оставляет никаких сомнений, что Россию никому не удастся сломить и она победит. Глава государства заявлял, что Россия будет впредь опираться именно на таких людей, назвав героев спецоперации подлинной элитой и гордостью страны. Подвиги героев С начала года президент подписал ряд документов о награждении отличившихся бойцов. Так, в январе Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, который вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ. На широко распространившихся в сети кадрах показаны последние минуты жизни украинского солдата, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников. В начале февраля Путин присвоил звание Героя России посмертно вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края". Кроме того, Путин наградил орденами Мужества посмертно погибших с Ефремовым двух бойцов отряда "Тигр" - Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.
https://ria.ru/20250223/putin-2001059579.html
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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россия, приморский край, курская область, владимир путин, сергей ефремов, сергей дмитриев, вооруженные силы украины, день защитника отечества, общество
Россия, Приморский край, Курская область, Владимир Путин, Сергей Ефремов, Сергей Дмитриев, Вооруженные силы Украины, День защитника Отечества, Общество
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды

Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества примет в Кремле защитников и Героев России и вручит им государственные награды, состоятся и другие традиционные мероприятия, в которых президент обычно участвует 23 февраля.
В День защитника Отечества Путин каждый год приезжает в Александровский сад, где возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Как правило, вместе с главой государства почтить память павших воинов приезжают также министр обороны, ветераны боевых действий, учащиеся суворовских училищ.

Элита страны

Чествование Героев России 23 февраля в 2025 году особенно тем, что этот год главой государства был объявлен Годом защитника Отечества. Вручение госнаград станет первым в этом году. До этого такая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества, когда президент вручал медали "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие состоялось тогда в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. На нём присутствовали более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.
Приветствуя выдающихся россиян, удостоившихся "Золотой Звезды", Путин особо отмечал мужество участников специальной военной операции. Глава государства подчеркивал, что решимость бойцов не оставляет никаких сомнений, что Россию никому не удастся сломить и она победит. Глава государства заявлял, что Россия будет впредь опираться именно на таких людей, назвав героев спецоперации подлинной элитой и гордостью страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин назвал воинскую службу делом чести
00:17

Подвиги героев

С начала года президент подписал ряд документов о награждении отличившихся бойцов. Так, в январе Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, который вступил в рукопашный бой с украинским военным и победил, это было запечатлено на камеру бойца ВСУ. На широко распространившихся в сети кадрах показаны последние минуты жизни украинского солдата, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Сам Григорьев позже рассказывал, что чуть ранее этот украинский военный убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
В начале февраля Путин присвоил звание Героя России посмертно вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Кроме того, Путин наградил орденами Мужества посмертно погибших с Ефремовым двух бойцов отряда "Тигр" - Сергея Дмитриева и Александра Иваровского.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
12:26
 
РоссияПриморский крайКурская областьВладимир ПутинСергей ЕфремовСергей ДмитриевВооруженные силы УкраиныДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
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