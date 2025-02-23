https://ria.ru/20250223/iran-2001151959.html

В Иране почтили память советских воинов

В Иране почтили память советских воинов - РИА Новости, 23.02.2025

В Иране почтили память советских воинов

Сотрудники дипломатического корпуса посольства РФ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране приняли участие в мероприятиях... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:55:00+03:00

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2025-02-23T18:55:00+03:00

россия

иран

тегеран (город)

алексей дедов

день защитника отечества

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники дипломатического корпуса посольства РФ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране приняли участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Отечества, включающих в том числе церемонии возложения цветов к братским могилам советских воинов на территории летней резиденции посольства РФ в Зарганде и Свято-Троицкого русского православного кладбища, ставшего последним приютом для наших соотечественников еще со времен, предшествовавших революции 1917-го года, передает корреспондент РИА Новости. Посол России в Иране Алексей Дедов произнес речи по случаю праздника, напомнив, что этот год особый - в мае наша страна будет отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что подвиг тех, кто отдал жизнь за Родину, не померкнет в веках, люди будут помнить их вечно. Заупокойные литии по погибшим воинам провел настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране клирик собора игумен Варлаам (Дульский). Участники памятных мероприятий почтили память погибших минутой молчания.

https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html

https://ria.ru/20250223/varshava-2001130734.html

россия

иран

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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, день защитника отечества, в мире, великая отечественная война (1941-1945)