https://ria.ru/20250223/iran-2001151959.html
В Иране почтили память советских воинов
В Иране почтили память советских воинов - РИА Новости, 23.02.2025
В Иране почтили память советских воинов
Сотрудники дипломатического корпуса посольства РФ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране приняли участие в мероприятиях... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:55:00+03:00
2025-02-23T18:55:00+03:00
2025-02-23T18:55:00+03:00
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тегеран (город)
алексей дедов
день защитника отечества
в мире
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ТЕГЕРАН, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники дипломатического корпуса посольства РФ в Тегеране, а также представители военной сферы и российских компаний в Иране приняли участие в мероприятиях по случаю Дня защитника Отечества, включающих в том числе церемонии возложения цветов к братским могилам советских воинов на территории летней резиденции посольства РФ в Зарганде и Свято-Троицкого русского православного кладбища, ставшего последним приютом для наших соотечественников еще со времен, предшествовавших революции 1917-го года, передает корреспондент РИА Новости. Посол России в Иране Алексей Дедов произнес речи по случаю праздника, напомнив, что этот год особый - в мае наша страна будет отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что подвиг тех, кто отдал жизнь за Родину, не померкнет в веках, люди будут помнить их вечно. Заупокойные литии по погибшим воинам провел настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране клирик собора игумен Варлаам (Дульский). Участники памятных мероприятий почтили память погибших минутой молчания.
https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html
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россия, иран, тегеран (город), алексей дедов, день защитника отечества, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Иран, Тегеран (город), Алексей Дедов, День защитника Отечества, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Иране почтили память советских воинов
Российские дипломаты в Иране возложили цветы к братским могилам советских воинов