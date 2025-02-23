https://ria.ru/20250223/azija-2001092367.html

В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ

В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025

В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ

Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров по украинскому конфликту вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:56:00+03:00

2025-02-23T09:56:00+03:00

2025-02-23T10:42:00+03:00

в мире

украина

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вашингтон (штат)

дональд трамп

юрий ушаков

пит хегсет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров по украинскому конфликту вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников Штатов, представители которых в частном порядке выражают опасения по поводу дальнейшей поддержки стран региона со стороны Вашингтона, сообщает газета Wall Street Journal. Глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине ранее в феврале заявил, что администрация Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии. "В частном порядке некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или же допустить, чтобы северокорейская ядерная программа оставалась угрозой", - сообщает издание. Как отмечается, гендиректор консалтинговой фирмы Amador Research Services Хулио Амадор, работавший в офисе президента Филиппин в 2017-2018 годах, заявил, что недавние шаги Вашингтона по Украине обеспокоили часть силового истеблишмента азиатской страны. Трамп ранее в феврале заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с ее лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/ssha-2000199564.html

https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, юрий ушаков, пит хегсет, министерство обороны сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде