Рейтинг@Mail.ru
В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 23.02.2025 (обновлено: 10:42 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/azija-2001092367.html
В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ
В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ
Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров по украинскому конфликту вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:56:00+03:00
2025-02-23T10:42:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
юрий ушаков
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c61ee17589e2e1ef5f6687479192a5c.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров по украинскому конфликту вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников Штатов, представители которых в частном порядке выражают опасения по поводу дальнейшей поддержки стран региона со стороны Вашингтона, сообщает газета Wall Street Journal. Глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине ранее в феврале заявил, что администрация Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии. "В частном порядке некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или же допустить, чтобы северокорейская ядерная программа оставалась угрозой", - сообщает издание. Как отмечается, гендиректор консалтинговой фирмы Amador Research Services Хулио Амадор, работавший в офисе президента Филиппин в 2017-2018 годах, заявил, что недавние шаги Вашингтона по Украине обеспокоили часть силового истеблишмента азиатской страны. Трамп ранее в феврале заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с ее лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/ssha-2000199564.html
https://ria.ru/20250212/usa-1998911340.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, юрий ушаков, пит хегсет, министерство обороны сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Азии обеспокоены действиями США по Украине, пишут СМИ

WSJ: азиатские союзники США обеспокоены действиями Трампа по Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных переговоров по украинскому конфликту вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников Штатов, представители которых в частном порядке выражают опасения по поводу дальнейшей поддержки стран региона со стороны Вашингтона, сообщает газета Wall Street Journal.
Глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине ранее в феврале заявил, что администрация Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов своей оборонной стратегии.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Эксперт: США хотят приписать себе заслугу за решение кризиса на Украине
19 февраля, 05:56
"В частном порядке некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или же допустить, чтобы северокорейская ядерная программа оставалась угрозой", - сообщает издание.
Как отмечается, гендиректор консалтинговой фирмы Amador Research Services Хулио Амадор, работавший в офисе президента Филиппин в 2017-2018 годах, заявил, что недавние шаги Вашингтона по Украине обеспокоили часть силового истеблишмента азиатской страны.
Трамп ранее в феврале заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с ее лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Глава Пентагона Пит Хегсет выступает на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Шеф Пентагона рассказал о приоритетах США при Трампе
12 февраля, 17:13
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЮрий УшаковПит ХегсетМинистерство обороны СШАПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала