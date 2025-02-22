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Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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04:20 22.02.2025 (обновлено: 04:31 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:20:00+03:00
2025-02-22T04:31:00+03:00
турция
в мире
сергей лавров
валентина матвиенко
реджеп тайип эрдоган
совет федерации рф
россия
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники."Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко", - передал телеканал.По данным телеканала, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.
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турция, в мире, сергей лавров, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф, россия
Турция, В мире, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ, Россия
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ

Турция 23-24 февраля ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко 26-27 февраля

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники.
"Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко", - передал телеканал.
По данным телеканала, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече в рамках участия в Совете министров иностранных дел G20 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров проинформировал главу МИД Турции об итогах переговоров с США
20 февраля, 22:29
 
ТурцияВ миреСергей ЛавровВалентина МатвиенкоРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Федерации РФРоссия
 
 
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