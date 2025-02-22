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Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:20:00+03:00
2025-02-22T04:20:00+03:00
2025-02-22T04:31:00+03:00
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники."Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко", - передал телеканал.По данным телеканала, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, сергей лавров, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф, россия
Турция, В мире, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Совет Федерации РФ, Россия
Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ
Турция 23-24 февраля ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко 26-27 февраля