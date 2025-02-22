https://ria.ru/20250222/turtsiya-2000944008.html

Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ

Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

Турция ожидает с визитом Лаврова и Матвиенко, пишут СМИ

Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T04:20:00+03:00

2025-02-22T04:20:00+03:00

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турция

в мире

сергей лавров

валентина матвиенко

реджеп тайип эрдоган

совет федерации рф

россия

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко в ближайшие дни, сообщил проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники."Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко", - передал телеканал.По данным телеканала, пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000661323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, сергей лавров, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, совет федерации рф, россия