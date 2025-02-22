https://ria.ru/20250222/model-2000759312.html

Покорила США и магнатов. Что довело русскую модель до внезапного суицида

Покорила США и магнатов. Что довело русскую модель до внезапного суицида - РИА Новости, 22.02.2025

Покорила США и магнатов. Что довело русскую модель до внезапного суицида

Ее называли русской Рапунцель. Она снялась в рекламе Nina Ricci, а потом... случилось страшное. Что произошло с 20-летней Русланой Коршуновой? РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:37:00+03:00

2025-02-22T08:37:00+03:00

2025-02-22T08:37:00+03:00

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Ее называли русской Рапунцель. Она снялась в рекламе Nina Ricci, а потом... случилось страшное. Что произошло с 20-летней Русланой Коршуновой?Падение с небесНью-Йорк, 28 июня 2008 года. Обычный субботний день в Нижнем Манхэттене. Гул улиц, суета мегаполиса, люди спешат по своим делам. И вдруг — тело девушки со светлыми волосами. Руслана Коршунова, 20 лет.Этого не должно было случиться. Она — звезда подиумов, "русская Рапунцель", муза Vogue, Givenchy и Nina Ricci. Мир моды восхищался ее необычной красотой, модельные агентства боролись за контракты. У нее было все... Или так казалось только снаружи?Путь к вершинеРуслана родилась 2 июля 1987 года в Казахстане, в Алма-Ате, в простой семье. Отец девочки умер, когда ей было пять лет, и мама Валентина воспитывала ее и брата одна. С детства Руслана выделялась своей необычайной красотой: длинные русые волосы и пронзительные "лисьи" серые глаза. В школьные годы ее внешность часто становилась причиной насмешек со стороны сверстников, одноклассницы дразнили ее за длинную "немодную" косу по пояс и высокий рост.Несмотря на трудности, Руслана училась в одной из лучших школ Казахстана с углубленным изучением иностранных языков. Она увлеклась немецким языком, посещала Немецкий языковой клуб и мечтала о будущем, полном возможностей. В 2003 году Руслану заметила Ева Бехер, редактор бортового журнала казахских авиалиний.Бехер предложила девушке стать моделью для статьи о языковом клубе. Руслана согласилась, даже не подозревая, что это фото изменит ее жизнь. После выхода журнала руководство авиакомпании, недовольное откровенным образом девушки-амазонки, потребовало вырезать страницу с ее фотографией из всех экземпляров. Целая команда сотрудников редакции несколько недель аккуратно удаляла страницу, чтобы соответствовать требованиям.Но судьбу невозможно обмануть. Несколько "нецензурированных" журналов все же попали на борт самолета. Именно там их увидела Дебби Джоунс, главный агент британского модельного агентства "MODELS 1". Фотография 16-летней Русланы произвела на нее неизгладимое впечатление. Дебби начала настоящую охоту за таинственной красавицей, чтобы найти ее и предложить контракт.Мама Валентина долго не соглашалась отпускать дочь в модельный бизнес, опасаясь за ее будущее. Но, понимая, что это уникальный шанс для Русланы заработать на образование и построить карьеру, через два года она все же разрешила дочери отправиться в Америку. Там ее тут же окрестили "русской Рапунцель" за ее длинные роскошные волосы.Стремительный взлетУспех пришел стремительно: в 2005 году ее лицо украшает обложку французского ELLE и Vogue по всему миру. "Она могла создать любой образ. И еще на что все обращали внимание: исключительно целомудренная девочка. Сама топлес не снималась, да еще и возмущалась, когда другие модели раздевались в кадре", — вспоминает фотограф Борис Бруль. Спустя год — мировые подиумы. Карьера стремительно набирает обороты. Париж, Милан, Нью-Йорк — она везде. Руслана стала лицом таких брендов как Paul Smith, Clarins, Kenzo Accessories, Blue Marine, Kenzo Accessories, Paul Smith и Moschino. Участвовала в рекламных кампаниях DKNY, Marc Jacobs, Christian Dior.Но мода — не только блеск софитов и вспышки фотокамер. Это постоянное давление, конкуренция, жесткие стандарты. В ее постах все чаще сквозят нотки усталости. "Модельный бизнес — это сложная работа. Все вокруг — соперницы. Это очень сильно влияет на мое восприятие других девушек", "Я так потеряна. Найду ли когда-нибудь себя?". Близкие и друзья не сразу предали этому значение.Личная жизньРуслана Коршунова, чья карьера модели казалась безоблачной, в личной жизни столкнулась с чередой болезненных разочарований.Первым значимым романом в ее жизни стал Артем Перченко, русский эмигрант из Нью-Йорка. Они начали встречаться в 2006 году, когда Руслана только начинала покорять мир моды. Пара даже жила вместе какое-то время, но их отношения закончились осенью 2007 года. Несмотря на расставание, они оставались на связи, и именно с Артемом Руслана провела свой последний вечер перед трагедией. По его словам, она выглядела подавленной и "сдалась" перед жизненными трудностями.После разрыва с Артемом Руслана встретила человека, которого друзья называли "магнатом". Его звали Александр — состоятельный бизнесмен с обаянием, от которого, по словам знакомых, "девушки падали к его ногам". Руслана всерьез поверила, что их отношения приведут к свадьбе. Она познакомила его с мамой и переехала жить к нему. Однако мечты о совместном будущем разбились, когда Александр внезапно бросил ее. Этот удар стал для Русланы настоящей трагедией: она резко похудела, погрузилась в депрессию и дни напролет писала ему сообщения, не получая ответа.Следующим мужчиной в ее жизни стал Марк Каминский, экспортер элитных автомобилей. Он ухаживал за ней, обещал жениться и казался идеальным кандидатом. Однако вскоре выяснилось, что Марк ведет двойную жизнь, "тестируя" каждую модель, которая попадала в его поле зрения. Разочарование в очередной любви лишь усугубило ее эмоциональное состояние.Непосредственно перед своей смертью Руслана также была замечена в отношениях с женатым мужчиной в Москве. Этот роман, как и предыдущие, не принес ей ничего, кроме новых страданий.Тревожные знакиЗа несколько месяцев до трагедии Руслана начала вести себя странно. В ее социальных сетях появляются тревожные записи: "Я так одинока", "Я потерялась в этом мире". Она погружается в философские размышления, цитирует книги о самопознании, иногда намекает на борьбу с внутренними демонами. Друзья замечают перемены, но списывают это на обычный стресс.Ее контракт с модельным агентством подходит к концу, съемки становятся редкими. Руслана оказалась в ситуации, где ее карьера начала угасать, а телефон перестал звонить. Подруга вспоминала: "Вдруг она оказалась одной из тысячи девушек. Никто". Мир высокой моды быстро забывает тех, кто не держит темп.Последний деньРуслана выпрыгнула из окна своей квартиры на девятом этаже в Манхэттене. На месте происшествия не было найдено предсмертной записки, а близкие утверждали, что у нее не было причин для суицида.Валентина, мать Русланы, в одном из интервью рассказывала, что накануне трагических событий у Русланы было хорошее настроение и куча планов. "На столе у нее остался листок с планом на следующий день, где был пункт ''Отнести книгу в библиотеку''. Разве будет человек писать так, если собрался умереть?"Смерть на МанхэттенеДрузья и родственники отказываются верить в версию самоубийства. Да, у нее бывало подавленное настроение, но Руслана не страдала депрессией на тот момент и не оставила предсмертной записки, а ее телефон исчез в день трагедии.Коршунова погибла за 4 дня до своего 21-летия. Сомнительная официальная версияПолиция почти сразу закрыла дело, посчитав, что это был суицид. В сети появляются альтернативные теории: кто-то говорит о темной стороне модельного бизнеса, кто-то намекает на криминальный след.В крови девушки не обнаружено никаких запрещенных веществ или алкоголя. Однако несколько фактов фактов вызывает сомнения в этой версии. Во-первых, известно, что Руслана панически боялась высоты. Во-вторых, ее тело было обнаружено на расстоянии около 8,5 метров от здания, что необычно для падения с такой высоты и может указывать на применение силы.Первая неофициальная версия: связи с влиятельными личностямиВ окружении Русланы были заметные фигуры. Среди них — Марк Каминский, с которым у нее были романтические отношения. Каминский, по некоторым данным, был связан с Джеффри Эпштейном, известным финансистом, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В январе 2024 года из опубликованных судебных документов по делу Эпштейна стало известно, что 7 июня 2006 года 18-летняя Коршунова летала на принадлежащий ему остров Литл-Сент-Джеймс на его самолете Boeing 727, известном как "Лолита Экспресс"Еще одной значимой фигурой был Петр Листерман, известный в 2000-х годах как "сводник" или "сутенер", который, по слухам, предлагал молодым девушкам знакомства с состоятельными мужчинами. Ева Бехер упоминала, что Листерман часто звонил Руслане, и это ее раздражало. Одна из версий: девушка отказала кому-то из влиятельных мужчин в близких отношениях, за что и поплатилась жизнью.Кроме того, консьерж здания, Мухаммад Накиб, обратил внимание на состояние ее волос: "Я был потрясен, когда увидел ее на тротуаре... У нее были сломаны руки и шея. Только на следующий день я понял, в чем дело. Ее волосы! Они стали намного короче, чем когда я видел ее в последний раз той ночью, живой и счастливой. Казалось, что их обрезали в спешке, так как концы были неровными".Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, отметил, что отрезание жертве волос перед смертью — признак психического расстройства преступника. "При обыске в квартире Русланы Коршуновой был найден острый нож, которым, по версии следствия, была разрезана строительная сетка на ее балконе. Вполне возможно, что именно им орудовал тот, кто последним видел Коршунову живой. Он лишил русскую топ-модель не только шикарных волос, но и жизни", — предположил эксперт.Вторая неофициальная версия: "Роза мира"За несколько месяцев до смерти Руслана начала посещать тренинги личностного роста в организации "Роза Мира". Эти занятия, по мнению некоторых исследователей, могли негативно повлиять на ее психическое состояние. Журналист Питер Померанцев провел собственное расследование и предположил, что методы, использовавшиеся на этих тренингах, могли привести к депрессии и дезориентации у участников. Примечательно, что подруга Русланы, Анастасия Дроздова, также посещавшая эти тренинги, покончила с собой год спустя при схожих обстоятельствах."После прохождения нескольких этапов таких занятий жизнь внутри секты становится для тебя единственно реальной. А потом начинается кризис, который может иметь непредсказуемые последствия", — объяснил Александр Дворкин, президент Российской ассоциации центров изучения религии сект.Один из руководителей центра дал комментарий: "Руслана была типичной жертвой, которой проще убить себя, чем начать меняться".Что было послеНезадолго до своей трагической гибели Руслана Коршунова столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, связанными с ее модельной карьерой. Согласно некоторым источникам, она обнаружила, что одно из модельных агентств, представлявших ее интересы, присваивало значительную часть ее заработков. В ответ на это Руслана подала иск в суд, требуя компенсацию в размере 500 тысяч долларов.После ее смерти мать, Валентина Коршунова, утверждала, что не получила ни копейки из заработанных дочерью денег. По ее словам, все средства были присвоены агентством, адвокатами и некоторыми друзьями Русланы, включая ее бывшего бойфренда.Эти обстоятельства добавляют еще больше загадок к трагической истории Русланы Коршуновой, вызывая вопросы о возможных финансовых мотивах, связанных с ее смертью.

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