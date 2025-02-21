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Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.02.2025
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14:13 21.02.2025 (обновлено: 14:29 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000802111.html
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.02.2025
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которого глава... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:13:00+03:00
2025-02-21T14:29:00+03:00
владимир путин
россия
сша
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
брикс
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которого глава российского государства, как ожидается, проинформирует своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.Путин ранее сообщил, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров."Стоит", - сказал Песков журналистам на вопрос, стоит ли ожидать телефонного разговора с Си Цзиньпином.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000460108.html
https://ria.ru/20250221/peskov--2000764959.html
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владимир путин, россия, сша, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, брикс, политика
Владимир Путин, Россия, США, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, БРИКС, Политика
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

Песков анонсировал телефонный разговор Путина с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, в ходе которого глава российского государства, как ожидается, проинформирует своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.
Путин ранее сообщил, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США
Вчера, 08:26
"Стоит", - сказал Песков журналистам на вопрос, стоит ли ожидать телефонного разговора с Си Цзиньпином.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии
12:46
 
Владимир ПутинРоссияСШАКитайСи ЦзиньпинДмитрий ПесковБРИКСПолитика
 
 
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