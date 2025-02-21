https://ria.ru/20250221/putin-2000717336.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 21.02.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:08:00+03:00

2025-02-21T10:08:00+03:00

2025-02-21T10:08:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (80%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению 53% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 26% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 3% - за партию "Справедливая Россия", 2% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 февраля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250114/vtsiom-1993625304.html

https://ria.ru/20250219/geroi-2000242856.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика