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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 21.02.2025
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10:08 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000717336.html
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 21.02.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:08:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Восемь из десяти (80%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению 53% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 26% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 3% - за партию "Справедливая Россия", 2% - за "Новых людей". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 февраля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: восемь из десяти опрошенных россиян положительно оценили работу Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, столько же (80%) респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (80%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
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Восемь из десяти (80%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов.
По мнению 53% опрошенных, российское правительство работает скорее хорошо, 26% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 56% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 3% - за партию "Справедливая Россия", 2% - за "Новых людей".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 14-16 февраля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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