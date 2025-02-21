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США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.02.2025
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12:22 21.02.2025 (обновлено: 14:19 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lukashenko-2000758245.html
США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко
США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.02.2025
США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко
Вашингтон может попробовать столкнуть Москву и Пекин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Белта. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:22:00+03:00
2025-02-21T14:19:00+03:00
сша
россия
китай
в мире
юрий ушаков
сергей лавров
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон может попробовать столкнуть Москву и Пекин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Белта.Так он прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде."Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. &lt;...&gt; Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.Москве нельзя этого допустить, подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко добавил, что в мире стремительно меняется политическая обстановка, которая ранее довлела над экономикой из-за действий Вашингтона. По его мнению, по этому поводу "обольщаться не надо".Встреча в Эр-РиядеВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000575469.html
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сша, россия, китай, в мире, юрий ушаков, сергей лавров, белоруссия, александр лукашенко, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, москва
США, Россия, Китай, В мире, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Белоруссия, Александр Лукашенко, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Москва
США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко

Лукашенко призвал не обольщаться после переговоров России и США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон может попробовать столкнуть Москву и Пекин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Белта.
Так он прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Лавров обсудил с главой МИД Китая отношения с США
Вчера, 15:47
"Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. <...> Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.
Москве нельзя этого допустить, подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что в мире стремительно меняется политическая обстановка, которая ранее довлела над экономикой из-за действий Вашингтона. По его мнению, по этому поводу "обольщаться не надо".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00

Встреча в Эр-Рияде

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
08:00
 
СШАРоссияКитайВ миреЮрий УшаковСергей ЛавровБелоруссияАлександр ЛукашенкоПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеМосква
 
 
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