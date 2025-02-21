США могут попробовать столкнуть Россию и Китай, заявил Лукашенко
Лукашенко призвал не обольщаться после переговоров России и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Вашингтон может попробовать столкнуть Москву и Пекин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство Белта.
Так он прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
"Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. <...> Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.
Москве нельзя этого допустить, подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что в мире стремительно меняется политическая обстановка, которая ранее довлела над экономикой из-за действий Вашингтона. По его мнению, по этому поводу "обольщаться не надо".
Встреча в Эр-Рияде
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.