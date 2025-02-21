Рейтинг@Mail.ru
Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/aziya-2000674366.html
Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности
Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности - РИА Новости, 21.02.2025
Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности
Азиатская парламентская ассамблея на пленарной сессии приняла предложенную Россией доктрину о многополярности, сообщил РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:54:00+03:00
2025-02-21T00:54:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
оман
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df7caaf8abb4cc3f8294e4cc79117358.jpg
БАКУ, 21 фев – РИА Новости. Азиатская парламентская ассамблея на пленарной сессии приняла предложенную Россией доктрину о многополярности, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Пятнадцатая пленарная сессия ассамблеи на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии" прошла в парламенте Азербайджана. В сессии принимали участие 35 делегаций. "В рамках 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи принята предложенная Россией в 2024 году доктрина на многополярность. Большинство из 43 стран-участниц проголосовали за принятие данной программы. Также была принято в ассамблею на постоянной основе государство Оман. Наблюдателем принята Белоруссия… Поскольку Азербайджан в 2024-2025 годах является председателем ассамблеи, мероприятие прошло в Баку. Российская делегация выражает благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и за высокий уровень подготовки к данной ассамблеи", - сказал Орденов. Сенатор отметил, что в ассамблее также разработана дорожная карта на ближайшие три года. "Комитет по культурному и социальному развитию возглавляет Российская Федерация. Комитет по бюджету – Катар, комитет по экономической политике – Бахрейн, со следующего года – Ирак, комитет по политическим вопросам – Иран. По всем вопросам в рамках ассамблеи был достигнут консенсус", - отметил он. По его словам, в предыдущие годы в работе ассамблеи наблюдалась пробуксовка. "Некоторые вопросы подолгу находили решение. А сегодня принят ряд основополагающих вопросов. Все вопросы, которые оставались ранее нерешенными, были подняты и нашли свое решение. В частности, по бюджету, по взносам, вопросы, связанные с климатическими проблемами. Площадка ассамблеи обеспечивает возможности для развития сотрудничества для более чем 40 стран", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250205/rubio-1997480880.html
https://ria.ru/20250204/peskov-1997278894.html
россия
азербайджан
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577937931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c459dd5c3cfe3814f9645644c8892e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, оман, совет федерации рф
В мире, Россия, Азербайджан, Оман, Совет Федерации РФ
Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности

Азиатская парламентская ассамблея приняла предложенную Россией доктрину

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 21 фев – РИА Новости. Азиатская парламентская ассамблея на пленарной сессии приняла предложенную Россией доктрину о многополярности, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.
Пятнадцатая пленарная сессия ассамблеи на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии" прошла в парламенте Азербайджана. В сессии принимали участие 35 делегаций.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявление Рубио о многополярности мира
5 февраля, 12:48
"В рамках 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи принята предложенная Россией в 2024 году доктрина на многополярность. Большинство из 43 стран-участниц проголосовали за принятие данной программы. Также была принято в ассамблею на постоянной основе государство Оман. Наблюдателем принята Белоруссия… Поскольку Азербайджан в 2024-2025 годах является председателем ассамблеи, мероприятие прошло в Баку. Российская делегация выражает благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и за высокий уровень подготовки к данной ассамблеи", - сказал Орденов.
Сенатор отметил, что в ассамблее также разработана дорожная карта на ближайшие три года. "Комитет по культурному и социальному развитию возглавляет Российская Федерация. Комитет по бюджету – Катар, комитет по экономической политике – Бахрейн, со следующего года – Ирак, комитет по политическим вопросам – Иран. По всем вопросам в рамках ассамблеи был достигнут консенсус", - отметил он.
По его словам, в предыдущие годы в работе ассамблеи наблюдалась пробуксовка.
"Некоторые вопросы подолгу находили решение. А сегодня принят ряд основополагающих вопросов. Все вопросы, которые оставались ранее нерешенными, были подняты и нашли свое решение. В частности, по бюджету, по взносам, вопросы, связанные с климатическими проблемами. Площадка ассамблеи обеспечивает возможности для развития сотрудничества для более чем 40 стран", - отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Мир становится многополярным, заявил Песков
4 февраля, 12:12
 
В миреРоссияАзербайджанОманСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала