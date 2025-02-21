https://ria.ru/20250221/aziya-2000674366.html

Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности

Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности - РИА Новости, 21.02.2025

Азиатская парламентская ассамблея приняла доктрину о многополярности

Азиатская парламентская ассамблея на пленарной сессии приняла предложенную Россией доктрину о многополярности, сообщил РИА Новости член комитета Совета... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:54:00+03:00

2025-02-21T00:54:00+03:00

2025-02-21T00:54:00+03:00

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БАКУ, 21 фев – РИА Новости. Азиатская парламентская ассамблея на пленарной сессии приняла предложенную Россией доктрину о многополярности, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. Пятнадцатая пленарная сессия ассамблеи на тему "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии" прошла в парламенте Азербайджана. В сессии принимали участие 35 делегаций. "В рамках 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи принята предложенная Россией в 2024 году доктрина на многополярность. Большинство из 43 стран-участниц проголосовали за принятие данной программы. Также была принято в ассамблею на постоянной основе государство Оман. Наблюдателем принята Белоруссия… Поскольку Азербайджан в 2024-2025 годах является председателем ассамблеи, мероприятие прошло в Баку. Российская делегация выражает благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство и за высокий уровень подготовки к данной ассамблеи", - сказал Орденов. Сенатор отметил, что в ассамблее также разработана дорожная карта на ближайшие три года. "Комитет по культурному и социальному развитию возглавляет Российская Федерация. Комитет по бюджету – Катар, комитет по экономической политике – Бахрейн, со следующего года – Ирак, комитет по политическим вопросам – Иран. По всем вопросам в рамках ассамблеи был достигнут консенсус", - отметил он. По его словам, в предыдущие годы в работе ассамблеи наблюдалась пробуксовка. "Некоторые вопросы подолгу находили решение. А сегодня принят ряд основополагающих вопросов. Все вопросы, которые оставались ранее нерешенными, были подняты и нашли свое решение. В частности, по бюджету, по взносам, вопросы, связанные с климатическими проблемами. Площадка ассамблеи обеспечивает возможности для развития сотрудничества для более чем 40 стран", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250205/rubio-1997480880.html

https://ria.ru/20250204/peskov-1997278894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, азербайджан, оман, совет федерации рф