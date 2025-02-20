https://ria.ru/20250220/tury-2000386285.html

Дороже, чем в России: есть ли туры на море за рубежом до 200 тысяч на троих

Дороже, чем в России: есть ли туры на море за рубежом до 200 тысяч на троих - РИА Новости, 20.02.2025

Дороже, чем в России: есть ли туры на море за рубежом до 200 тысяч на троих

Акция раннего бронирования путевок на лето распространяется не только на поездки по стране, но и на зарубежный отдых. Средний чек на пляжные каникулы в России – РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Акция раннего бронирования путевок на лето распространяется не только на поездки по стране, но и на зарубежный отдых. Средний чек на пляжные каникулы в России – 57 тысяч рублей, рассказали туроператоры. Отпуск за границей обойдется дороже. Насколько – в материале РИА Новости.АбхазияЭто одно из самых недорогих направлений для летнего отдыха, сообщает АТОР. Десятидневные каникулы втроем в трех- и четырехзвездочных отелях можно провести за сумму от 120 тысяч рублей. Перелет из Москвы включен."Пятерки" — дороже, но и в них стоимость отдыха не превышает лимит в 200 тысяч рублей.ТурцияВ последние годы цены на отдых в Турции росли, а люксовые гостиницы стоили примерно столько же, сколько и на традиционно дорогих Мальдивах. Но в период раннего бронирования на курортах Средиземного и Эгейского морей тоже найдутся недорогие варианты."Этим летом за 200 тысяч рублей можно отдохнуть втроем — родителям с ребенком — в "трешках" и "четверках" в Аланье, Кемере, Мармарисе и Ичмелере", — рассказали в "Интуристе". Причем в эту сумму включены перелет чартером, все трансферы и страховки.Многие гостиницы предлагают размещение по системе "все включено", но обычно за такую цену речь будет идти просто о полном пансионе с напитками, говорят в Space Travel."В Турции иногда стоит пожертвовать звездностью отеля и принять, что это будет не первая линия от моря и достаточно далеко от аэропорта. Однако на протяжении всего путешествия обеспечены прекрасная погода, отличный пляж и "все включено", — объясняет Любовь Воронина, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly.Сейчас забронировать тур на середину июля, например, в курортный городок Конаклы на семью с ребенком на десять ночей в "четверку" на "все включено" можно за 184 тысячи рублей, приводит она пример.ЕгипетТакже в 200 тысяч можно уложиться при выборе тура в Египет — с перелетом и проживанием вдвоем в гостинице хорошего уровня на "все включено". "Ребенок увеличит чек, но лишь с незначительным превышением порога. В целом при планировании отпуска в Египте на весну или лето стоит бронировать сумму в 70-80 тысяч рублей на туриста", — отметили в Space Travel.Путевку в Египет можно купить по цене Турции, подтверждает Воронина. На двоих с ребенком на десять ночей с вылетом 19 июля из Москвы и проживанием в "четверке" на "все включено" можно уложиться в сумму от 185 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру".ОАЭЛетом в Эмиратах цены на размещение в отелях идут вниз. Провести десять дней втроем за 200 тысяч рублей можно в трех- и четырехзвездочных отелях в Аджмане, Шардже и даже Дубае. "В основном это будут городские гостиницы с завтраками, но не пляжные резорты, — объясняют в "Интуристе". — Однако в ОАЭ многие отели предоставляют бесплатные шаттлы на пляж, на летний период также действуют акции по апгрейду питания, так что за этот бюджет можно найти и тариф на полупансионе".Летом там очень жарко, но в гостиницах созданы все условия для комфортного отдыха — везде кондиционеры, они есть даже на остановках общественного транспорта, рассказывает Любовь Воронина. Еще в это время года отличный шопинг — крупные торговые центры устраивают грандиозные распродажи."Из курортов стоит выбрать Фуджейру, пляжи которого омывает Индийский океан, и жара не слишком сильная", — советует эксперт.По подсчетам "Слетать.ру", забронировать тур в ОАЭ на двоих с ребенком на десять ночей с вылетом 19 июля из Москвы и проживанием в "четверке" с завтраками можно за 190 тысяч рублей.КитайГлавное место для пляжного отдыха в Поднебесной — остров Хайнань. В июне цены начинаются от 188 тысяч рублей на двоих в трех- и четырехзвездочных отелях. Перелет — прямой, в Хайкоу, авиакомпания — Hainan Airlines, рассказали в ITM Group.Самые популярные бухты — Ялунвань и Дадунхай на юге Китая. Там красивые пляжи, теплое море и разнообразные развлечения, говорит руководитель отдела продаж компании Алена Горбунова. Первый курорт больше подходит для спокойного отдыха, второй чаще выбирают молодежные компании."Чтобы уложиться в 200 тысяч рублей, выбирайте гостиницы в бухте Дадунхай либо отели городского типа с доступом на пляж. Ценник начинается от 75 тысяч рублей на персону с перелетом", — добавляют в Space Travel.Многие называют остров китайскими Гавайями из-за схожести климатических условий и широких белоснежных песчаных пляжей. "Но стоит учитывать, что летом, особенно в июле, на Хайнане довольно жарко и очень влажно. Также могут быть ливни и волны, — предупреждает Любовь Воронина. — В августе становится более комфортно благодаря бризу".Таиланд, Вьетнам, Шри-ЛанкаПланируя летний пляжный отдых в этих странах, можно уложиться в 200 тысяч рублей, но нужно учитывать ряд нюансов.В Таиланде стоит выбрать недорогие апартаменты и отели "три звезды" на Пхукете, но перелет будет со стыковкой, предупреждают в "Интуристе".Во Вьетнаме лучше бронировать гостиницы в популярном и довольно бюджетном Нячанге. Неплохой отель — от 140 тысяч рублей на двоих, отмечают в Space Travel. Питание и экскурсии — это уже дополнительные расходы."Также советуем рассмотреть Шри-Ланку. Это отличное направление с одной из лучших экскурсионных составляющих в регионе. Имейте в виду, что на популярных курортах юга острова в эти месяцы может быть неспокойное море, так что рассматривайте курорты на северо-востоке", — советуют в пресс-службе туроператора. И добавляют: вполне реально найти туры за 150 тысяч на двоих с перелетом.

https://ria.ru/20250212/puteshestviya-1998717445.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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