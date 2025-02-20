https://ria.ru/20250220/reyting-2000513541.html

Москва стала лидером рейтинга регионов по медиаактивности университетов

Москва стала лидером рейтинга регионов по медиаактивности университетов - РИА Новости, 20.02.2025

Москва стала лидером рейтинга регионов по медиаактивности университетов

Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область вошли в тройку лидеров рейтинга регионов по медиаактивности вузов по итогам 2024 года. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:22:00+03:00

2025-02-20T12:22:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

социальный навигатор

сн_образование

общество

москва

наталья тюрина

санкт-петербург

свердловская область

brand analytics

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МОСКВА 20 фев — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область вошли в тройку лидеров рейтинга регионов по медиаактивности вузов по итогам 2024 года. Результаты рейтинга, подготовленного проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" на основе данных исследования компании Brand Analytics, были представлены на площадке международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. При подготовке рейтинга данные по регионам были ранжированы по сумме интегральных индексов университетов за 2024 год. Среднее значение — это суммарный индекс, деленный на количество вузов субъекта РФ. В исследование вошли 614 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности. В топ-10 рейтинга также вошли Пермский край, Новосибирская область, Республика Татарстан, Самарская, Нижегородская, Ростовская и Курская области. Большое влияние на результаты исследования оказали университеты — лидеры информационных повесток своих регионов, сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина. "Ситуация везде разная. Есть регионы, где основную информационную работу ведет один крупный или единственный университет, например, как Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого в Новгородской области или Вятский государственный университет в Кировской области. В других регионах, где много университетов, есть те, которые строят комплексную и системную информационную политику. Например, это Ярославская и Новосибирская области. Но есть и такие регионы, где информационную работу ведут лишь отдельные вузы", — рассказала она. Тюрина отметила, что некоторый спад информационной активности вузов за год произошел в Томской области, Тюменской области, занимавших ранее высокие позиции. Небольшое снижение, но при этом высокие показатели демонстрирует Омская область. Также снизились показатели информационной работы вузов в Алтайском и Хабаровском крае, в Архангельской и Мурманской области и в Республике Саха (Якутия). В то же время виден прирост индекса в Республике Дагестан, в Курской, Тверской и Брянской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. "Конечно, суммарные показатели Москвы и Санкт-Петербурга будут выше, чем в других регионах, так как здесь больше университетов. Но мы хотели в рейтинге, в первую очередь, обратить внимание на то, какой информационный поток в среднем приходится на один вуз, какой вклад вносит каждый в развитие родного региона. Именно для этого введен этот индекс", — рассказала эксперт. По ее словам, есть и такие регионы, где один университет формирует практически всю информационную повестку в области науки и технологий. Такая ситуация сложилась в Свердловской области, где Уральский федеральный университет формирует две трети информационного потока. Бывает и так, что информационная повестка одного университета превосходит совокупную информационную повестку вузов целого региона. "С помощью рейтинга мы хотим показать, насколько команды университетов грамотно и эффективно реализуют государственные задачи по популяризации науки и технологий. Все зависит от их качества работы и активности. Мы надеемся, что наше исследование поможет специалистам развивать единые, целостные региональные системы популяризации науки и технологий и привлекать молодежь в науку и в высшее образование", — заключила Тюрина.

https://sn.ria.ru/20250220/reyting-1999772023.html

https://ria.ru/20250220/mgu-2000494861.html

https://sn.ria.ru/20250220/vuz-2000557950.html

москва

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свердловская область

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