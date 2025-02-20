https://ria.ru/20250220/japonija-2000490892.html

В Японии призвали Зеленского стать умнее

В Японии призвали Зеленского стать умнее - РИА Новости, 20.02.2025

В Японии призвали Зеленского стать умнее

Украина неспособна самостоятельно воевать, Владимиру Зеленскому надо быть умнее, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:53:00+03:00

2025-02-20T10:53:00+03:00

2025-02-20T10:53:00+03:00

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мунэо судзуки

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Украина неспособна самостоятельно воевать, Владимиру Зеленскому надо быть умнее, считает депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. "То, что было невообразимо и даже невозможно при президенте (США) Байдене, при администрации Трампа стало течением, создающим историю… Президент Украины Зеленский сказал 18 февраля на встрече с президентом Турции Эрдоганом, что невозможно обсуждать окончание войны без Украины, но равнозначно собачьему вою… Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того, чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее? Надо зарубить себе на носу, что у этого течения нет обратного хода – так считаю не только я один", - написал депутат в своем блоге. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999854793.html

https://ria.ru/20250219/yaponiya-2000201300.html

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россия, сша, украина, владимир зеленский, мунэо судзуки, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире