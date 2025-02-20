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Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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17:11 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/ekspert-2000604962.html
Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине
Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине
Размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, заявила РИА Новости научный сотрудник... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:11:00+03:00
2025-02-20T17:11:00+03:00
в мире
украина
германия
литва
фридрих мерц
дмитрий песков
российская академия наук
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, заявила РИА Новости научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Мария Хорольская. "И даже если новый канцлер, а им, возможно, будет Фридрих Мерц, и решит поддержать размещение, то это точно будет не просто немецкий бундесвер, а скорее в составе европейских сил. Скажем так, хочу подчеркнуть, что уже маловероятно, что европейцам удастся разместить свои силы. Если даже удастся, маловероятно, что немцы будут в этом участвовать", - сказала Хорольская. По словам эксперта, для Германии это будет очень затратно, поскольку немецкое правительство уже стремится укрепить присутствие в Литве. "Если говорить о планах повышения обороноспособности, то как будто бы они не очень хорошо реализуются. Плюс, как мы знаем, Германия стремится, обещала укрепить свое присутствие в Литве. То есть это тоже дополнительные силы. Отправлять еще и контингент на территорию Украины - это достаточно затратно", - объяснила Хорольская. Эксперт при этом считает, что население Германии спокойно воспримет любое решение о размещении контингента. "Раньше бы население отнеслось к этому плохо. Сейчас, в целом, если в составе европейских сил, то, думаю, вполне могут поддержать. Но если размещения не будет, то тоже будет достаточно спокойная реакция", - заключила Хорольская. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241214/germaniya-1989175517.html
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в мире, украина, германия, литва, фридрих мерц, дмитрий песков, российская академия наук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Германия, Литва, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Российская академия наук, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине

Хорольская: размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, заявила РИА Новости научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Мария Хорольская.
"И даже если новый канцлер, а им, возможно, будет Фридрих Мерц, и решит поддержать размещение, то это точно будет не просто немецкий бундесвер, а скорее в составе европейских сил. Скажем так, хочу подчеркнуть, что уже маловероятно, что европейцам удастся разместить свои силы. Если даже удастся, маловероятно, что немцы будут в этом участвовать", - сказала Хорольская.
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По словам эксперта, для Германии это будет очень затратно, поскольку немецкое правительство уже стремится укрепить присутствие в Литве.
"Если говорить о планах повышения обороноспособности, то как будто бы они не очень хорошо реализуются. Плюс, как мы знаем, Германия стремится, обещала укрепить свое присутствие в Литве. То есть это тоже дополнительные силы. Отправлять еще и контингент на территорию Украины - это достаточно затратно", - объяснила Хорольская.
Эксперт при этом считает, что население Германии спокойно воспримет любое решение о размещении контингента.
"Раньше бы население отнеслось к этому плохо. Сейчас, в целом, если в составе европейских сил, то, думаю, вполне могут поддержать. Но если размещения не будет, то тоже будет достаточно спокойная реакция", - заключила Хорольская.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаГерманияЛитваФридрих МерцДмитрий ПесковРоссийская академия наукСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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