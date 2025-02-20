Эксперт оценила вероятность размещения немецких войск на Украине
Хорольская: размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты Бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Размещение немецкого военного контингента на Украине маловероятно вне зависимости от результатов выборов в бундестаг, заявила РИА Новости научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Мария Хорольская.
"И даже если новый канцлер, а им, возможно, будет Фридрих Мерц, и решит поддержать размещение, то это точно будет не просто немецкий бундесвер, а скорее в составе европейских сил. Скажем так, хочу подчеркнуть, что уже маловероятно, что европейцам удастся разместить свои силы. Если даже удастся, маловероятно, что немцы будут в этом участвовать", - сказала Хорольская.
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"Если говорить о планах повышения обороноспособности, то как будто бы они не очень хорошо реализуются. Плюс, как мы знаем, Германия стремится, обещала укрепить свое присутствие в Литве. То есть это тоже дополнительные силы. Отправлять еще и контингент на территорию Украины - это достаточно затратно", - объяснила Хорольская.
Эксперт при этом считает, что население Германии спокойно воспримет любое решение о размещении контингента.
"Раньше бы население отнеслось к этому плохо. Сейчас, в целом, если в составе европейских сил, то, думаю, вполне могут поддержать. Но если размещения не будет, то тоже будет достаточно спокойная реакция", - заключила Хорольская.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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