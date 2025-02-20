https://ria.ru/20250220/efiopija-2000535687.html

Матвиенко рассказала об интересе Эфиопии к сотрудничеству с Россией

Матвиенко рассказала об интересе Эфиопии к сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

Матвиенко рассказала об интересе Эфиопии к сотрудничеству с Россией

Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:37:00+03:00

2025-02-20T13:37:00+03:00

2025-02-20T13:38:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 20 фев - РИА Новости. Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В заключительный день официального визита в страну Матвиенко принял президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Спикер СФ рассказала ему об итогах переговоров с премьер-министром Абием Ахмедом Али и председателями обеих палат парламента, сообщает пресс-служба Совета Федерации. "По словам (председателя СФ) Валентины Матвиенко, визит стал результативным, достигнуты конкретные договорённости. Она заявила, что получила подтверждения всесторонней заинтересованности эфиопской стороны в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что "президент Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Тайе Ацкеселассие заверил председателя Совета Федерации в том, что начатый курс на усиление и углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов будет со стороны Эфиопии продолжен и активизирован". Матвиенко рассказала, что идет работа по парламентской линии с законодателями Эфиопии "по дальнейшему совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества, действует группа по сотрудничеству с Советом Федерации Эфиопии". Отдельно политик отметила эффективное взаимодействие с парламентариями Эфиопии в рамках Межпарламентского союза и БРИКС. "Россия активно поддержала присоединение Эфиопии к этому объединению, и мы почувствовали энтузиазм и конструктивный настрой эфиопских партнёров. Ваша страна вносит заметный вклад в коллективную силу объединения и даёт его участникам свежий взгляд на Африканский континент. БРИКС приросло новым, динамичным и активным участником", - сказала сенатор. Матвиенко также заявила, что "Россия ценит независимую линию Аддис-Абебы в международных делах, где позиции двух стран по большинству актуальных тем близки или совпадают". По словам председателя СФ, Москва заинтересована в наращивании торгово-экономического взаимодействия, у которого огромный потенциал, особенно в части сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии, горнодобывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологий и туризма. "Доступная, постоянно обновляемая энергетическая инфраструктура в сочетании с молодой квалифицированной рабочей силой стали залогом повышенной инвестиционной привлекательности Эфиопии", - отметила она. Большое значение, по словам спикера СФ, Россия придаёт сотрудничеству в области подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для развития экономики Эфиопии. Матвиенко напомнила, что для подкрепления существующих и достижения новых договорённостей в составе российской делегации прибыли представители 14 министерств и ведомств. В завершении визита Матвиенко в сопровождении председателя Совета Федерации ФДРЭ Агеньеху Тешагера посетила музей Национального дворца и сделала запись в книге почётных гостей, в которой отметила, что экспозиция отражает бережное отношение руководства Эфиопии к историческим традициям государственности и культурному наследию. "Особенно приятно видеть среди музейных экспонатов объекты, свидетельствующие о давних узах дружбы между Россией и Эфиопией. Наши страны объединяют уважение к своей истории и к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Эта связь продолжает вдохновлять нас на развитие межпарламентского диалога, укрепление доверия и взаимопонимания, а также на совместное движение вперёд", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000176996.html

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Матвиенко о перспективах участия Эфиопии в БРИКС Полноценное участие Эфиопии в БРИКС открывает для страны новые огромные возможности, заявила Матвиенко в интервью Sputnik. Она также отметила, что Эфиопия – абсолютно суверенное государство, имеющее свою позицию по всем международным и региональным проблемам. 2025-02-20T13:37 true PT0M40S

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Ольга Фомченкова

эфиопия, россия, аддис-абеба, валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, межпарламентский союз, в мире