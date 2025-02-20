https://ria.ru/20250220/diplomatiya-2000600664.html

Климатическая дипломатия ищет пути адаптации к глобальным вызовам

Климатическая дипломатия ищет пути адаптации к глобальным вызовам - РИА Новости, 20.02.2025

Климатическая дипломатия ищет пути адаптации к глобальным вызовам

Россия и страны Африки намерены сообща решать задачи борьбы с изменением климата на планете, действуя при этом в национальных интересах своих государств,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:38:00+03:00

2025-02-20T18:38:00+03:00

2025-02-20T18:38:00+03:00

россия

африка

кения

андрей мельниченко

игорь юргенс

мгимо

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости, Карина Ивашко. Россия и страны Африки намерены сообща решать задачи борьбы с изменением климата на планете, действуя при этом в национальных интересах своих государств, заявили участники открытой лекции "Новые вызовы глобальной климатической политики: взгляд из Африки", прошедшей на площадке МГИМО МИД России. Ключевыми участниками дискуссии выступили председатель Комитета по климатической политике и углеродному регулированию Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Мельниченко, специальный посланник президента Кении по вопросам климата и председатель Африканской группы переговорщиков по изменению климата Али Мохамед, директор Секретариата по вопросам изменения климата Кении Фатума Мохамед Хуссейн, а также директор Центра устойчивого развития МГИМО Игорь Юргенс.Встреча носила не только заявительный, но и просветительский, дипломатический, а также деловой характер, ведь адресована она профильным студентам МГИМО – тем, кому в ближайшем будущем предстоит заниматься вопросами глобальной дипломатии, экономического развития страны, сохранения ресурсов и экологического равновесия на планете.Для более глубокого погружения в тему председатель Комитета по климатической политике и углеродному регулирования РСПП Андрей Мельниченко рассказал об истории мировой климатической повестки."Вопрос климатических изменений появился в мировой повестке в начале 90-х годов. Точкой отчета можно считать 1989 год, когда Маргарет Тэтчер опубликовала статью о глобальном потеплении. Затем состоялась конференция в Рио-де-Жанейро, где была подписана конвенция на эту тему, и процесс начал развиваться. В чем была его суть? В первую очередь, в осознании того, что выбросы парниковых газов, производимых в результате хозяйственной деятельности человека, изменили естественный баланс их содержания в атмосфере. То есть их стало выделяться больше, чем планета способна поглощать. Как следствие – происходит нагревание земли, поверхности мирового океана, изменяется перенос больших масс тепловой энергии между, скажем так, экваториальными зонами и зонами полюсов. В итоге меняется интенсивность атмосферных явлений, карта осадков – иными словами, происходят климатические изменения на планете", - пояснил Мельниченко.В итоге где-то происходят засухи, где-то – наводнения. Для каких-то территорий изменения не так заметны, кому-то они даже в плюс, но, по мнению научного мира, в целом, последствия выбросов парниковых газов ведут к глобальному потеплению, которое в будущем может стать губительным для планеты. А значит, надо искать методы борьбы с этим явлением."В поисках решения пришли к тому, что нужно сокращать использование ископаемого топлива, замещать производство электроэнергии, энергии, используемой в двигателях внутреннего сгорания, в химических процессах, замещать это тем, что не производит выбросов парниковых газов в атмосферу. То есть основным вектором климатической повестки стал уход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Это было началом развития международного климатического регулирования, которое должно было двигать мир в данном направлении. Так появился Киотский протокол, затем Парижское соглашение 2015 года (прим. ред. - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года). В итоге многие страны нашли в таком методе борьбы с предстоящими негативными последствиями климатических изменений второй, более важный для них смысл – собственная энергетическая безопасность и возможность заработать на зеленой энергетике", - пояснил Мельниченко.Он напомнил, что лидером климатического процесса конца 90-х – начала 2000-х годов являлся Евросоюз, чьи запасы ископаемого топлива истощались, а доступность его импорта не отвечала энергетической безопасности. Так борьба с климатическими изменениями привела ЕС к решению двух задач: обеспечение собственной энергетической безопасности и создание отраслей промышленности, которые могут удовлетворить спрос на новые зеленые технологии, в частности, солнечные батареи, ветряные электростанции, электромобили."Раскручивая данную международную климатическую повестку и создавая мировой спрос под зеленое производство, ЕС решал важные для себя задачи. Тем же занимались и Штаты, а позже на мировую арену вышел Китай. И тут важны два ключевых изменения: первое – Америка из импортера ископаемого топлива начала превращаться в его экспортера, второе – Китай стал доминировать в области зеленых технологий. Вспомним, как Трамп во время своего первого президентского срока принял решение о выходе из Парижского соглашения со словами: "На всем этом заработает Китай". И спустя почти десять лет следует признать, что он был прав", - заметил председатель Комитета по климатической политике и углеродному регулирования РСПП.Главная цель этой преамбулы – вытекающие из нее выводы: решая экологические проблемы планеты, надо думать про собственный национальный интерес.Именно этим и занимаются представители различных ведомств страны: ученые, экологи, экономисты и промышленники под эгидой Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулирования, которому правительство поставило несколько задач. В частности, посчитать выбросы и объем их поглощения за счет богатых природных территорий России, сформировать нормативную национальную базу, в том числе и для реагирования на международные требования, а также выработать собственную концепцию сотрудничества с мировым сообществом по вопросам климатических изменений. Наконец, определиться с ключевыми партнерами, чьи интересы совпадают с интересами страны."Сегодня в международной климатической повестке возник кризис. По прогнозам ученых, цель Парижского соглашения, несмотря на триллионы долларов, потраченных на энергопереход, достигнута не будет. Мировой углеродный рынок по факту не заработал. Что касается России, реализовать свои основные ожидания, а именно возможность монетизации наших природных экосистем, нам тоже не удалось. Вместе с тем, мы видим несправедливость по отношению к тем территориям и странам, которые больше других страдают от изменения климатических условий, не внося при этом своего негативного вклада в данный процесс", - отметил Мельниченко.Речь, в частности, о странах африканского континента. Сегодня Африка заинтересована в активном диалоге с Россией по вопросам международной климатической политики. В рамках встречи в МГИМО свое видение ситуации представил посланник по вопросам климата президента Кении и председатель Африканской группы переговорщиков по изменению климата Али Мохамед. Группа больше недели работает в Москве, представляя интересы государств континента. Так, африканские специалисты приняли участие в климатическом форуме "Новые вызовы глобальной климатической политики – возможности и риски для бизнеса", которая прошла в рамках Недели российского бизнеса РСПП."Температура меняется, с каждым годом на планете становится все теплее и теплее. Мы все живем под одной атмосферой. Концентрация парниковых газов растет – сейчас их скопилось около четырехсот миллионов тонн. По данным ученых, потребуется несколько сотен лет, чтобы их вывести. Эта концентрация возникла из-за индустриальных наций – из-за стран Европы, в первую очередь. По этому вопросу мы и ведем переговоры, - сообщил Али Мохамед. - В 2021-2022 году мы в Кении столкнулись с худшей засухой, миллионы людей пострадали. В 2016 году от засухи очень серьезно пострадали жители Сомали. Но проблема не только в ней: помимо засухи, на нас обрушиваются еще и наводнения. Раньше такие явления были раз в десять, пять лет, а теперь мы сталкиваемся с наводнениями каждый год. Это все результат климатических изменений, из-за которых Африка теряет пять-шесть процентов ВВП. В 2022 году Кения потеряла миллиарды долларов, и эта проблема стоит во главе угла климатических вопросов. И нам нужно обсуждать с международным сообществом, как мы можем решить эту проблему".По словам амбассадора Африки по вопросам изменения климата, Кения выступает за равноправие африканских стран в климатической повестке, но справедливости в диалоге с международным сообществом достичь не удается."Важно понимать, кто вносит наибольший вклад в загрязнение планеты. Население Африки составляет 1,4 миллиарда человек. А наши выбросы – меньше 4%. Всего в Африке 54 страны, из них 16 – наиболее уязвимы. Все это происходит из-за неправильного баланса. Мы должны защищать свои интересы. И каждый год мы встречаемся на конференции по вопросам климата. В прошлом году встречались в Азербайджане, где вновь обсуждали возможные пути решения. Для стран Африки – это финансирование на возмещение потерь и развитие возобновляемых источников энергии. Увы, в Баку мы смогли договориться только о незначительной сумме – существенно меньше той, что мы закладывали, – 1,3 миллиарда. И финансовые средства только сейчас начинают поступать. Африка стремится обеспечить равноправие, справедливость в климатических вопросах. И готова внести свой вклад в решение климатических проблем планеты", - отметил Али Мохамед.Он особо подчеркнул, что у Африки есть значительные природные системы, которые и позволяют континенту вносить вклад в борьбу с негативными климатическими изменениями. Но на этих территориях живут люди, которым запрещается вырубать леса, использовать этот ресурс в своих нуждах. И чтобы сохранить минимальное воздействие на природу, этих людей необходимо поддерживать."Исходя из условий Парижского соглашения, мы все-таки надеемся на то, что развивающиеся страны начнут получать средства развитых стран, которые больше других загрязняют окружающий мир", - заметил посланник.По его словам, от стихийных бедствий страдают все, поэтому так важно продвигать идею равноправия и справедливости в решении экологических проблем. Глава африканской делегации отметил также неразрывность инвестиционных вопросов с климатической повесткой и важность поиска сбалансированных справедливых решений."Климат не должен стать разменной монетой в политических и экономических противоречиях. Ответственность лежит на всех. И наша амбициозная цель, повторю, внести свой вклад в очищение планеты от загрязнения. У Африки – большой потенциал по развитию возобновляемых источников энергии, но у нас нет возможности развивать это направление, потому что это очень дорого. Африка сталкивается со сложными обстоятельствами, у нас высокий уровень бедности, и нам надо с этим бороться. Вот на это и должна быть направлена климатическая дипломатия. В 2015 году мы подписали Парижское соглашение, которое по идее охватывает все – и устойчивое развитие, и водные ресурсы, и здоровье людей. Все это взаимосвязано. Нельзя обсуждать климат, не затрагивая всех этих тем", - подчеркнул Али Мохамед.В финале выступления он выразил благодарность за выбор площадки для столь актуальной дискуссии, отметив, что МГИМО использует в решении глобальных международных вопросов именно комплексный подход.Ранее, во время климатического форума в Москве, Али Мохамед пригласил российские компании к сотрудничеству, особо подчеркнув то, что Африка может быть поставщиком конкурентоспособных климатических решений.

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https://ria.ru/20250207/arktika-1997865212.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995172991.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, кения, андрей мельниченко, игорь юргенс, мгимо, российский союз промышленников и предпринимателей