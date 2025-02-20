В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах
Довгаленко: РФ рассчитывает на участие Африки в культурном форуме в Петербурге
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в этом году, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Актуальные задачи развития международной образовательной среды обсуждаются на проводимом в Казани ежегодном Международном форуме министров образования. Рассчитываем на участие африканских партнеров в очередном мероприятии в июне 2025 года", - сказала Довгаленко.
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Она отметила, что хорошие возможности для российско-африканских контактов в культурной области предоставляет ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум, напомнив, что в прошлом году в нем приняли участие представители 11 стран Африки: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Зимбабве, Египта, Камеруна, Сейшельских островов, Судана, ЦАР, Эфиопии, ЮАР.
"Рассчитываем на активное участие наших африканских друзей в предстоящем осенью форуме", - добавила Довгаленко.
Она рассказала, что важным проектом в области культурного сотрудничества является открытие Музея культуры стран Африки в качестве филиала Государственного музея истории искусства народов Востока.
"Ожидаем, что он станет ключевой площадкой для популяризации в России культур африканских народов", - заключила Довгаленко.
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