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В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах - РИА Новости, 20.02.2025
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Культура
 
08:55 20.02.2025 (обновлено: 09:03 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/afrika-2000463893.html
В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах
В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах - РИА Новости, 20.02.2025
В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах
Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:55:00+03:00
2025-02-20T09:03:00+03:00
культура
россия
африка
казань
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в этом году, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "Актуальные задачи развития международной образовательной среды обсуждаются на проводимом в Казани ежегодном Международном форуме министров образования. Рассчитываем на участие африканских партнеров в очередном мероприятии в июне 2025 года", - сказала Довгаленко. Она отметила, что хорошие возможности для российско-африканских контактов в культурной области предоставляет ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум, напомнив, что в прошлом году в нем приняли участие представители 11 стран Африки: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Зимбабве, Египта, Камеруна, Сейшельских островов, Судана, ЦАР, Эфиопии, ЮАР. "Рассчитываем на активное участие наших африканских друзей в предстоящем осенью форуме", - добавила Довгаленко. Она рассказала, что важным проектом в области культурного сотрудничества является открытие Музея культуры стран Африки в качестве филиала Государственного музея истории искусства народов Востока. "Ожидаем, что он станет ключевой площадкой для популяризации в России культур африканских народов", - заключила Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241220/afrika-1990306501.html
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россия, африка, казань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Культура, Россия, Африка, Казань, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах

Довгаленко: РФ рассчитывает на участие Африки в культурном форуме в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в этом году, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Актуальные задачи развития международной образовательной среды обсуждаются на проводимом в Казани ежегодном Международном форуме министров образования. Рассчитываем на участие африканских партнеров в очередном мероприятии в июне 2025 года", - сказала Довгаленко.
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Она отметила, что хорошие возможности для российско-африканских контактов в культурной области предоставляет ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум, напомнив, что в прошлом году в нем приняли участие представители 11 стран Африки: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Зимбабве, Египта, Камеруна, Сейшельских островов, Судана, ЦАР, Эфиопии, ЮАР.
"Рассчитываем на активное участие наших африканских друзей в предстоящем осенью форуме", - добавила Довгаленко.
Она рассказала, что важным проектом в области культурного сотрудничества является открытие Музея культуры стран Африки в качестве филиала Государственного музея истории искусства народов Востока.
"Ожидаем, что он станет ключевой площадкой для популяризации в России культур африканских народов", - заключила Довгаленко.
Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>
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КультураРоссияАфрикаКазаньМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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