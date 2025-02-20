https://ria.ru/20250220/afrika-2000463893.html

В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах

В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах - РИА Новости, 20.02.2025

В МИД рассчитывают на участие африканских стран в культурных форумах

Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:55:00+03:00

2025-02-20T08:55:00+03:00

2025-02-20T09:03:00+03:00

культура

россия

африка

казань

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие африканских стран в Международном форуме министров образования и ежегодном Санкт-Петербургском международном культурном форуме в этом году, заявила в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "Актуальные задачи развития международной образовательной среды обсуждаются на проводимом в Казани ежегодном Международном форуме министров образования. Рассчитываем на участие африканских партнеров в очередном мероприятии в июне 2025 года", - сказала Довгаленко. Она отметила, что хорошие возможности для российско-африканских контактов в культурной области предоставляет ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум, напомнив, что в прошлом году в нем приняли участие представители 11 стран Африки: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Зимбабве, Египта, Камеруна, Сейшельских островов, Судана, ЦАР, Эфиопии, ЮАР. "Рассчитываем на активное участие наших африканских друзей в предстоящем осенью форуме", - добавила Довгаленко. Она рассказала, что важным проектом в области культурного сотрудничества является открытие Музея культуры стран Африки в качестве филиала Государственного музея истории искусства народов Востока. "Ожидаем, что он станет ключевой площадкой для популяризации в России культур африканских народов", - заключила Довгаленко. Читайте полный текст интервью Татьяны Довгаленко >>

https://ria.ru/20241220/afrika-1990306501.html

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

россия

африка

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, казань, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)