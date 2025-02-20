https://ria.ru/20250220/dovgalenko-2000299275.html

Татьяна Довгаленко: сотрудничество России и Африки выходит на новый уровень

Татьяна Довгаленко: сотрудничество России и Африки выходит на новый уровень - РИА Новости, 20.02.2025

Татьяна Довгаленко: сотрудничество России и Африки выходит на новый уровень

Сотрудничество России и Африки в последние годы выходит на качественно новый уровень, заявила РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:00:00+03:00

2025-02-20T09:00:00+03:00

2025-02-20T09:00:00+03:00

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Сотрудничество России и Африки в последние годы выходит на качественно новый уровень, заявила РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. В интервью агентству она рассказала об основных задачах нового департамента, в каких сферах Россия будет продвигать партнерство с Африкой, а также о том, как наша страна помогает странам Сахеля бороться с терроризмом.– Какими будут основные направления работы в рамках нового департамента партнерства с Африкой?– Наша задача – развитие всесторонних отношений с Африкой, укрепление их подлинно стратегического характера. Сегодня это динамично развивающийся континент. Речь идет не только и не столько об огромных природных ресурсах, являющихся залогом экономического суверенитета африканских стран, сколько о колоссальном человеческом капитале.По численности населения в 1,5 миллиарда человек Африка находится примерно на одном уровне с Китаем и Индией, при этом половина африканцев в – возрасте до 20 лет. Этот огромный демографический потенциал изменит картину мира. Буквально через четверть века, по подсчетам экспертов, каждый четвертый житель Земли будет африканцем. Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития, и это зафиксировано в Концепции внешней политики нашей страны.– Что, на ваш взгляд, послужило импульсом к развитию российско-африканских отношений?– В последние годы российско-африканское сотрудничество выходит на качественно новый уровень. Мощным импульсом для этого стали первый и второй саммиты Россия–Африка, а также состоявшаяся в ноябре прошлого года первая министерская конференции Форума партнерства Россия–Африка. Совместно с африканскими друзьями работаем над практическим воплощением в жизнь достигнутых договоренностей, с опорой на План действий, принятый на встрече в "верхах" в Санкт-Петербурге.Эта работа – безусловный приоритет в деятельности нового департамента, в который влился созданный в 2020 году секретариат Форума партнерства Россия–Африка, с задачами по подготовке и проведению российско-африканский встреч на высшем и высоком уровне, содействию организации других мероприятий в формате Россия–Африка, а также координации принятых решений.Большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества открывают активные интеграционные процессы на Африканском континенте. Выстраивание отношений с его ведущей организацией – Афросоюзом, а также региональными и субрегиональными объединениями континента, альянсами государств, многосторонними форматами и механизмами – другое ключевое направление работы нашего департамента.Содействуем наращиванию межпарламентских и межпартийных связей с панафриканскими структурами. Во взаимодействии с другими подразделениями министерства, профильными ведомствами и общественными организациями, а также экспертно-научными и деловыми кругами и, разумеется, африканским дипкорпусом в Москве настроены продвигать партнерство Россия-Африка по всем направлениям: политическому, торгово-экономическому, военно-техническому и гуманитарному. Открыты к многосторонним проектам с участием внерегиональных дружественных стран.– Как вы оцениваете товарооборот между Россией и Африкой? В каких сферах реализуются инвестиционные проекты?– Достигший рекордного показателя 24,5 миллиарда долларов в 2023 году объем торгово-экономического сотрудничества продолжает расти, но пока не соответствует имеющемуся потенциалу. Ведется работа над реализацией на континенте крупных инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики, создания транспортно-логистических цепочек, формирования системы безопасных взаиморасчетов, высоких технологий, включая освоение космоса и цифровые технологии.Дополнительные возможности открывают проходящая процесс становления Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем станет общеконтинентальным рынком с совокупным ВВП более трех триллионов долларов, а также "интеграция интеграций" – развитие связей между евразийскими и африканскими интеграционными объединениями.– Как в Москве оценивают усилия стран Альянса государств Сахеля по борьбе с терроризмом?– Создание Конфедерации "Альянс государств Сахеля" – важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности и решению социально-экономических задач. Исходя из фундаментального принципа "африканским проблемам – африканское решение", полагаем, что данная инициатива в полной мере отвечает интересам народов этих государств, окажет позитивное влияние на становление новой архитектуры региональной безопасности.Важнейшей целью объединения является противодействие террористической угрозе в Сахаро-Сахельской зоне. Обстановка в регионе действительно сложная, в том числе не без помощи Запада, который принял непосредственное участие в уничтожении в 2011 году ливийской государственности. Сегодня боевики, которые "использовались" в борьбе с Муаммаром Каддафи, составляют костяк аффилированных с Аль-Каидой* и "Исламским государством*" (запрещенные в РФ террористические организации) джихадистских формирований в Сахеле."Сахельская тройка" уже добилась определенных успехов и постепенно возвращает себе контроль над национальной территорией. Практически завершено формирование объединенных вооруженных сил АГС численностью около пяти тысяч человек.Со своей стороны Россия оказывает содействие как в укреплении контртеррористических возможностей и повышении боеспособности национальных вооруженных сил путем направления военных специалистов и оборудования, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, так и в социально-экономическом развитии стран региона.– Запланированы ли новые поставки продовольственной помощи странам Африки по линии ВПП ООН? Кто может получить ее в ближайшее время? Когда и в каком объеме?– Наша страна оказывает гуманитарную помощь нуждающемуся населению стран Африки как по двусторонним каналам, так и по линии международных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) является для нас ключевым многосторонним каналом предоставления такой помощи. С 2020 года Россия на ежегодной основе направляет в ВПП целевой взнос в 10 миллионов долларов для продовольственной поддержки африканских государств. Не стал исключением и прошлый год. Правительство Российской Федерации выделило программе необходимое финансирование на поставку отечественного продовольствия в Замбию, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Нигер и Судан. Однако из-за санкций, введенных Вашингтоном в ноябре 2024 года в отношении российских финансовых институтов, в том числе тех, которые обслуживают наши донорские проекты в международных организациях, перевести средства пока не удалось. К слову, эта ситуация наглядно иллюстрирует лживость заявлений западников о так называемых "гуманитарных изъятиях" и "точечном" характере незаконных односторонних рестрикций против России.Со своей стороны предпринимаем шаги по поиску решений возникших проблем. Как только вопрос с переводом российских донорских средств будет решен, ВПП согласует с национальными правительствами указанных стран-бенефициаров номенклатуру необходимых продовольственных товаров, а наши поставщики оперативно удовлетворят данные запросы.– Известны ли даты открытия российских дипмиссий в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане?– С учетом динамичного развития российско-африканских отношений развитие сети диппредставительств в Африке очень важно как с политической точки зрения обеспечения эффективного взаимодействия с местными властями, так и в целях продвижения наших экономических интересов на континенте.В 2023 году начали функционировать посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Распоряжениями правительства Российской Федерации в декабре 2024 года возобновлена деятельность посольств в Сьерра-Леоне и Нигере, а также учреждена дипмиссия в Южном Судане. В настоящее время решаются административно-хозяйственные вопросы в целях скорейшего начала оперативной деятельности.– Как укрепляется сотрудничество России с Африканским континентом в образовательной сфере?– Российско-африканское взаимодействие в образовательной и культурной сферах имеет давнюю историю и добрые традиции. Они занимают важное место в Плане действий Форума партнерства Россия–Африка на 2023-2026 годы, принятом по итогам второй российско-африканской встречи на высшем уровне. В рамках реализации поставленных в документе задач уделяем первоочередное внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров среди африканцев, призванных обеспечить, в том числе, экономический и технологический суверенитет своих стран.В Российской Федерации обучается более 34 тысяч африканских студентов, из которых около семи тысяч – за счет федерального бюджета. С 2022 года квота стипендий для Африки увеличилась более чем вдвое: сегодня она составляет около 4,8 тысячи мест.Для расширения охвата наших образовательных программ запущены инновационные образовательные форматы Российско-Африканский сетевой университет, Российско-африканский Консорциум технических университетов "Недра Африки", Российско-Африканский сетевой транспортный университет. Весомый вклад в популяризацию нашего образования на Африканском континенте вносят инициативы Минпросвещения России по созданию в странах Африки центров открытого образования, число которых уже достигло 27, и подготовке педагогов по востребованным для партнеров специальностям.Придаем особое значение обучению африканских студентов творческим специальностям: сегодня в российских вузах культуры обучаются граждане 14 стран континента, в планах – расширение географии обучающихся. Реализуются значимые проекты по линии компании "Иннопрактика", Российского института театральных искусств ГИТИС, Московской консерватории.Актуальные задачи развития международной образовательной среды обсуждаются на проводимом в Казани ежегодном Международном форуме министров образования. Рассчитываем на участие африканских партнеров в очередном мероприятии в июне 2025 года.– А в культурной сфере?– Важным проектом в области культурного сотрудничества является открытие Музея культуры стран Африки в качестве филиала Государственного музея истории искусства народов Востока. Ожидаем, что он станет ключевой площадкой для популяризации в России культур африканских народов.Наиболее масштабным мероприятиями на культурном треке в прошлом году стали прошедшие впервые в истории Дни духовной культуры России в Эфиопии и ЮАР. В рамках проекта "Восходящие звезды" при поддержке МИД России и Фонда "Русский мир" в Бенине, Египте, Мали и Марокко состоялись концерты и мастер-классы ведущих российских педагогов и исполнителей Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского.Хорошие возможности для российско-африканских контактов в культурной области и обсуждения перспективных проектов предоставляет ежегодный Санкт-Петербургский международный культурный форум. В 2024 году в нем приняли участие представители 11 стран Африки: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Зимбабве, Египта, Камеруна Сейшельских островов, Судана, ЦАР, Эфиопии, ЮАР. Рассчитываем на активное участие наших африканских друзей в предстоящем осенью форуме.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250219/rossija-2000276452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, африка, международные отношения