https://ria.ru/20250219/vystavka-2000283218.html

В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук"

В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук" - РИА Новости, 19.02.2025

В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук"

Передвижная стендовая выставка "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" открылась в среду в Центральный доме ученых РАН в РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:48:00+03:00

2025-02-19T13:48:00+03:00

2025-02-19T15:17:00+03:00

культура

россия

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российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

северный (арктический) федеральный университет

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" открылась в среду в Центральный доме ученых РАН в Москве. Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и проводится в рамках десятилетия науки и технологий. "Поскольку мы занимаемся трехсотлетней историей императорской России, мы собрали материал про Императорскую Академию наук... в этих 19 стендах. Мы поняли, что это (отражение - ред.) грандиозного объема знаний, достижений, удивительных примеров самопожертвования, настоящих откровений в области науки, которые случались на протяжении трех столетий. Мы были очень рады, когда посетили с этой выставкой несколько регионов - и везде она была принята с большим интересом", - рассказала на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова. По ее словам, передвижные выставки - "очень удобная и оперативная форма", которую используют в ЕСПО, (всего таких фондом создано 13), а также пригласила вузы страны к сотрудничеству по размещению этих выставок. "В вузах, особенно в московских, все-таки витает дух либерализма, который деформирует традиционные ценности. На этом фоне, когда ты начинаешь рассматривать события трехсотлетней российской истории - столько было удивительных личностей, героических примеров самоотверженного служения Отечеству, которые заставляют задуматься над тем, как жили наши предшественники, какие события истории сформировали наше государство. Для молодежи это должно быть интересно", - пояснила Громова. Как заметил замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский, девиз выставки "Достижения и открытия во благо России" - это строчка из устава Императорской Академии наук, "и это девиз, которым продолжает руководствоваться российская наука". В свою очередь вице-президент РАН Степан Калмыков предположил, что показать выставку про Императорскую академию наук было бы полезно как в вузах, так и в школах, так как "тексты очень доступны, понято написаны" и снабжены фотографиями. Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, в экспозиции кратко представлены основные этапы развития Академии наук с 1724 по 1917 год, рассказывается о выдающихся достижениях в области астрономии, математики и механики, физики и техники, химии, биологии, науки о земле, филологии и русской словесности, исторической науки, а также об академических астрономических, географических и "физических" экспедициях. Особое внимание авторы уделили ученым, стоявшим у истоков академического знания в Российской империи, "ведь создавая Академию наук в 1724 году император Петр I преследовал две цели: развивать научную деятельность и готовить национальные кадры ученых". В начале февраля эта же выставка была представлена на площадках шести вузов России: Дальневосточного федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета, Южного федерального университета, Томского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, добавили в фонде. А в 2024 году экспозиция была представлена в Академии наук Республики Татарстан, Калужском государственном университете имени Циолковского.

https://ria.ru/20240912/vystavka-1972383237.html

https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html

https://ria.ru/20241028/peskov-1980587388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, российская империя, петр i, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, северный (арктический) федеральный университет, религия