https://ria.ru/20250219/vystavka-2000283218.html
В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук"
В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук" - РИА Новости, 19.02.2025
В Москве открылась выставка "Императорская Академия наук"
Передвижная стендовая выставка "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" открылась в среду в Центральный доме ученых РАН в РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:48:00+03:00
2025-02-19T13:48:00+03:00
2025-02-19T15:17:00+03:00
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россия
москва
российская империя
петр i
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" открылась в среду в Центральный доме ученых РАН в Москве. Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и проводится в рамках десятилетия науки и технологий. "Поскольку мы занимаемся трехсотлетней историей императорской России, мы собрали материал про Императорскую Академию наук... в этих 19 стендах. Мы поняли, что это (отражение - ред.) грандиозного объема знаний, достижений, удивительных примеров самопожертвования, настоящих откровений в области науки, которые случались на протяжении трех столетий. Мы были очень рады, когда посетили с этой выставкой несколько регионов - и везде она была принята с большим интересом", - рассказала на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова. По ее словам, передвижные выставки - "очень удобная и оперативная форма", которую используют в ЕСПО, (всего таких фондом создано 13), а также пригласила вузы страны к сотрудничеству по размещению этих выставок. "В вузах, особенно в московских, все-таки витает дух либерализма, который деформирует традиционные ценности. На этом фоне, когда ты начинаешь рассматривать события трехсотлетней российской истории - столько было удивительных личностей, героических примеров самоотверженного служения Отечеству, которые заставляют задуматься над тем, как жили наши предшественники, какие события истории сформировали наше государство. Для молодежи это должно быть интересно", - пояснила Громова. Как заметил замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский, девиз выставки "Достижения и открытия во благо России" - это строчка из устава Императорской Академии наук, "и это девиз, которым продолжает руководствоваться российская наука". В свою очередь вице-президент РАН Степан Калмыков предположил, что показать выставку про Императорскую академию наук было бы полезно как в вузах, так и в школах, так как "тексты очень доступны, понято написаны" и снабжены фотографиями. Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, в экспозиции кратко представлены основные этапы развития Академии наук с 1724 по 1917 год, рассказывается о выдающихся достижениях в области астрономии, математики и механики, физики и техники, химии, биологии, науки о земле, филологии и русской словесности, исторической науки, а также об академических астрономических, географических и "физических" экспедициях. Особое внимание авторы уделили ученым, стоявшим у истоков академического знания в Российской империи, "ведь создавая Академию наук в 1724 году император Петр I преследовал две цели: развивать научную деятельность и готовить национальные кадры ученых". В начале февраля эта же выставка была представлена на площадках шести вузов России: Дальневосточного федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета, Южного федерального университета, Томского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, добавили в фонде. А в 2024 году экспозиция была представлена в Академии наук Республики Татарстан, Калужском государственном университете имени Циолковского.
https://ria.ru/20240912/vystavka-1972383237.html
https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html
https://ria.ru/20241028/peskov-1980587388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, российская империя, петр i, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, северный (арктический) федеральный университет, религия
Культура, Россия, Москва, Российская империя, Петр I, Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет, Религия
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Императорская Академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" открылась в среду в Центральный доме ученых РАН в Москве.
Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) совместно с Институтом всеобщей истории РАН
и Институтом перспективных исторических исследований при поддержке министерства науки и высшего образования РФ
и проводится в рамках десятилетия науки и технологий.
"Поскольку мы занимаемся трехсотлетней историей императорской России, мы собрали материал про Императорскую Академию наук... в этих 19 стендах. Мы поняли, что это (отражение - ред.) грандиозного объема знаний, достижений, удивительных примеров самопожертвования, настоящих откровений в области науки, которые случались на протяжении трех столетий. Мы были очень рады, когда посетили с этой выставкой несколько регионов - и везде она была принята с большим интересом", - рассказала на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда ЕСПО, кандидат исторических наук Анна Громова.
По ее словам, передвижные выставки - "очень удобная и оперативная форма", которую используют в ЕСПО, (всего таких фондом создано 13), а также пригласила вузы страны к сотрудничеству по размещению этих выставок.
"В вузах, особенно в московских, все-таки витает дух либерализма, который деформирует традиционные ценности. На этом фоне, когда ты начинаешь рассматривать события трехсотлетней российской истории - столько было удивительных личностей, героических примеров самоотверженного служения Отечеству, которые заставляют задуматься над тем, как жили наши предшественники, какие события истории сформировали наше государство. Для молодежи это должно быть интересно", - пояснила Громова.
Как заметил замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский, девиз выставки "Достижения и открытия во благо России" - это строчка из устава Императорской Академии наук, "и это девиз, которым продолжает руководствоваться российская наука".
В свою очередь вице-президент РАН Степан Калмыков предположил, что показать выставку про Императорскую академию наук было бы полезно как в вузах, так и в школах, так как "тексты очень доступны, понято написаны" и снабжены фотографиями.
Как уточнили в пресс-службе ЕСПО, в экспозиции кратко представлены основные этапы развития Академии наук с 1724 по 1917 год, рассказывается о выдающихся достижениях в области астрономии, математики и механики, физики и техники, химии, биологии, науки о земле, филологии и русской словесности, исторической науки, а также об академических астрономических, географических и "физических" экспедициях. Особое внимание авторы уделили ученым, стоявшим у истоков академического знания в Российской империи
, "ведь создавая Академию наук в 1724 году император Петр I
преследовал две цели: развивать научную деятельность и готовить национальные кадры ученых".
В начале февраля эта же выставка была представлена на площадках шести вузов России: Дальневосточного федерального университета
, Северного (Арктического) федерального университета
, Южного федерального университета
, Томского государственного университета
, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
, а также Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, добавили в фонде. А в 2024 году экспозиция была представлена в Академии наук Республики Татарстан
, Калужском государственном университете имени Циолковского.